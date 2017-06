Internet sa zabáva na učiteľovi, ktorý na hudobnom festivale Glastonbury opravoval písomky. Zrejme miloval Liama Gallaghera, ale aj svoju prácu

Britský hudobný festival Glastonbury už tradične prilákal desiatky tisíc návštevníkov a hviezdy sa na pódiách len tak striedali. Svoj priestor dostal aj Liam Gallagher, člen legendárnej skupiny Oasis a aj keď sa jeho vystúpenie odohrávalo na pódiu s názvom The Other Stage, Liam pod neho dokázal prilákať toľko ľudí, že kapacita bola prakticky naplnená a ľudia sa netrpezlivo tlačili, aby sa napokon pred pódium s Liamom dostali. Mnohým sa to síce nepodarilo, ale aj za nich si jeho hudbu, či už z čias Oasis alebo novšie skladby, užíval chlapík, z ktorého sa vykľul učiteľ. Ako sa ukázalo, užívateľ Twitteru Chris Longman si všimol, ako muž sedí a niečo si píše na papier, pričom o chvíľočku zbadal, že v skutočnosti opravuje písomky svojich žiakov. Okomentoval to vtipnými slovami o tom, že takto to vyzerá, ak je Liam Gallagher tvoj život, ale v pondelok musíš mať všetko doopravované. Raz darmo, najskôr povinnosti a až potom zábava, alebo si to môžeš rovno spojiť ako tento učiteľ.

When you've got a deadline on Monday but Liam Gallagher is life.#glastonbury pic.twitter.com/Akk9e684nE — Chris Longman (@chrisjlongman) 24. června 2017