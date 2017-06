 Toto si o aplikácii UBER nevedel. V Čile existuje UberSKI, v Mexiku UberPET a v Chorvátsku dokonca UberBOAT

Snáď každý, kto rád cestuje naprieč európskymi metropolami, mi dá za pravdu, že vďaka aplikácii Uber naberá slovné spojenie rýchla a pohodlná doprava úplne iný význam. Už na prvý pohľad veľmi jednoducho ovládateľná aplikácia sa stáva medzi všetkými generáciami čoraz populárnejšou a našťastie ju môžeme plnohodnotne využívať aj v našom hlavnom meste, kde sa teší veľkej obľube. V súčasnosti je možné aplikáciu novej doby využívať vo viac ako 450 mestách naprieč celým svetom a má perspektívu rozširovať svoje pôsobenie ešte ďalej.

No a keďže tu máme letné obdobie spojené s cestovaním, rozhodli sme sa pre vás vybrať zopár zaujímavostí z rôznych krajín, ktoré ste o aplikácii nevedeli. Uber totiž nie je iba o preprave z bodu A do bodu B, ale ponúka aj iné unikátne produkty. Napríklad v Chorvátsku existuje služba UberBOAT, v Santa Barbare zasa UberWINE. Pohodlne sa usaďte a poďme na to. Na záver nám nezabudnite napísať, ktorú zo špeciálnych služieb v atraktívnych destináciách máte v pláne vyskúšať alebo ste už vyskúšali.

Naí Dillí, Hanoj a Hočiminovo mesto - UberMOTO

Oblasti okolo Vietnamu či Indie sú pre mnohých Slovákov s vášňou cestovať skutočne obľúbenými dovolenkovými destináciami, ktoré definuje exotika a objavovanie nepoznaného. No a práve v mestách Naí Dillí, Hanoji alebo Hočiminovom meste máte možnosť objednať si UberMOTO. Táto služba v praxi funguje rovnako ako iné služby Uber, ale preprava funguje s mopedmi. Pred jazdou má zákazník informácie o mene vodiča, ŠPZ aj o samotnom vozidle. Takže o dôvod viac zavítať do týchto exotických krajín aj pre tých menej odvážnych.

Bali - UberTRIP

Ak patríte medzi tých jedincov, ktorí si na výbere dovolenky potrpia, práve Bali zvykne byť tým správnym miestom. Prekrásny ostrov plný panenskej prírody dáva obyčajnej dovolenke úplne iný význam a okrem ostatných atrakcií si môžete objednať napríklad službu UberTRIP a naplánovať si jazdu kamkoľvek vo vzdialenosti 5 až 10 hodín. Uber teda umožňuje preskúmať indonézsky ostrov s komfortom a podľa vašich predstáv, čo je v konečnom dôsledku to najdôležitejšie. Vzdialenosť nemá vplyv na cenu a vy sami si vyberáte destináciu.

Čile - UberSKI

Pre tých dobrodružnejších sú tu vždy krajiny, kde stretnete človeka s rovnakým rodným jazykom len veľmi zriedka a ak áno, je to vlastne dôvod na oslavu. Hovoríme o Čile, kam si chodia odvážni návštevníci užiť jedinečný zážitok z lyžovania v nádherných Andách. Počas letného obdobia existuje služba UberSKI, vďaka ktorej je možné podstatne jednoduchším spôsobom prepravovať lyže aj ostatné vybavenie hore-dole po horách. Nuž, tvorcovia aplikácie mysleli skutočne na všetko.

Mexiko - UberPET

Pravdepodobne mnohí z vás vedia, že pri preprave s domácim miláčikom v každom zo 450 miest platí pravidlo, že stačí pri objednávaní odvozu prostredníctvom aplikácie Uber vodičovi zavolať a opýtať sa ho, či mu to nebude vadiť. V Mexiku je však cestovanie so psíkom či mačkou alebo dokonca aj zlatou rybičkou ešte o niečo jednoduchšie, keďže pre ich majiteľov Uber vytvoril špeciálnu službu s príznačným názvom UberPET. Vodiči sú najčastejšie veľkými milovníkmi zvierat.

Amsterdam a Brazília - UberBIKE

Hlavne nám blízky Amsterdam je známy tým, že snáď najviac preferovaným spôsobom dopravy je práve bicykel. Nepochybne tým obyvatelia šetria životné prostredie a v konečnom dôsledku pravdepodobne aj čas a miesto a dokonca aj peniaze, takže argumentov proti je naozaj len veľmi málo. Uber si túto skutočnosť veľmi dobre uvedomuje a správne predpokladá, že každý domáci aj turista sa ihneď prispôsobí a bicykluje tiež. Ak sa však náhodou unavíte, prípadne ste si výlet naplánovali tak, že váš bicykel by vám bol skôr na príťaž, práve v Amsterdame a Brazílii je možné využiť UberBIKE. S touto možnosťou si zavoláte vodiča vybaveného stojanom na bicykel, ktorý vás aj váš bicykel vezme naspäť domov. Praktické a jednoduché.

Santa Barbara - UberWINE

Tak a teraz niečo pre milovníkov vína. Táto služba je spomedzi všetkých zaručene najobľúbenejšia, no kým sa dostane aj na Slovensko, ešte si pravdepodobne budeme musieť chvíľku počkať. V Santa Barbare si však už môžete objednať UberWINE, čo ale nie je obyčajná donáška vína, ako by si možno mnohí mohli myslieť. Dostanete osobného vodiča, ktorý vás bude sprevádzať počas vašej cesty vínnou krajinou v Santa Barbare. WINE vás spáruje s UberX vozidlami pre 4 cestujúcich a WINEXL vás spáruje s UberXL vozidlami, do ktorých sa pohodlne zmestí až 6 cestujúcich, takže si spoločne s vašou rodinou či známymi môžete vychutnať síce netradičnú, no o to zaujímavejšiu degustáciu.

Chorvátsko - UberBOAT

Počas pobytu v Chorvátsku môžete využiť unikátnu a novú službu UberBOAT, ktorá je v prevádzke od 26. júna a rozšíri vaše možnosti dopravy pozdĺž chorvátskeho pobrežia. Táto služba vám umožní objednať si motorový čln pre 8 (UberBOAT) alebo 12 osôb (UberBOATxl) jediným dotykom na vašom smartfóne. Odviezť sa môžete zo Splitu alebo z Divulje (splitské letisko) na Hvar, či opačne, a to za paušálnu cenu 352 eur. Ak si objednáte väčší čln XL pre 12 osôb, zaplatíte 440 EUR. Druhá možnosť bude vydať sa za poldňovým či celodenným dobrodružstvom na neďaleké ostrovy. Táto služba bude dostupná zo Splitu, Hvaru a z Dubrovníka. V prípade tejto možnosti sa cena určuje podľa prejdenej vzdialenosti a stráveného času. Cena za celodenný výlet začína približne na 980 eurách. Budete môcť využiť možnosť Split fare v aplikácii Uber, vďaka ktorej sa môžete podeliť o cenu za prepravu s ostatnými pasažiermi stlačením tlačidla.

Uber sa očividne snaží posúvať hranice a vymýšľať pre svojich fanúšikov produkty, ktoré by im mohli zjednodušiť život. Zároveň sú veľkým lákadlom a určite aj argumentom, prečo dané krajiny navštíviť, obzvlášť v tomto slnečnom letnom období.

Do komentárov pod článok nám napíš, aký špeciálny produkt by mohol Uber zaviesť na Slovensku.