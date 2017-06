Riaditeľka predajní Textile House Milada Hanzalíková nám prezradila, ako funguje biznis second handov (Rozhovor)

Predpovedať neutíchajúcu popularitu vintage módy bolo vzhľadom na všadeprítomnú nostalgiu 90-tych, 80-tych alebo 70-tych rokov pomerne jednoduché, no oveľa zaujímavejšou témou než sú aktuálne znovuzrodené trendy je otázka, kde zohnať oblečenie, ktoré by vyzeralo inak než aktuálna ponuka bežných predajcov z nákupných centier? S obmedzeným rozpočtom a vysokými nárokmi na vzhľad je totiž takmer nemožné obliecť sa podľa svojich predstáv ale ozajstné umenie módy sa skrýva práve vo vynaliezavosti a po niekoľkých návštevách second handu možno kompletne obmeníš svoj šatník. Na Slovensku totiž máme jednu z najväčších európskych sietí sekáčov a predajňa Textile House je takmer v každom väčšom meste. To, ako funguje samotný biznis noseného oblečenia a kedy sa ti môže podariť uloviť aj luxusný kúsok oblečenia za pár eur, nám prezradila riaditeľka predajní Textile House, Milada Hanzalíková.

Ako vnímaš módu a do akej miery je ňou zasiahnutý tvoj život?

Pre mňa je móda vášeň a to sa snažím preniesť aj do tejto firmy. Je to umenie pre každého. Páči sa mi, keď sú ľudia individualisti a neboja sa mať svoj vlastný štýl, veci si prešívať a pretvárať. V second handoch je to umožnené každému, my sme firma, ktorá nediktuje trendy, farby, strihy, každý si nájde to, čo osloví práve jeho a najväčšou výhodou je, že je to cenovo dostupné a zaručí vám to unikátnosť. Často počúvam ľudí, ako kritizujú veľké módne domy za extrémne drahé kúsky, ktoré navrhujú a predávajú, Ale veď si ich nemusíme kupovať.... Pre mňa sú veľké domy o inšpirácii, ktorú si môžem zhmotniť z toho, čo mi je cenovo dostupné. Pozriem, vidím, vyrobím.... možno aj z kabátika zo second handu.



Pri pohľade na dnešnú módu ma mrzí, že v honbe za ziskom sa odbočuje preč od kvality materiálov, nakoľko som zástanca tých prírodných a nemusíme hovoriť ani o hodvábe ale z obchodov sa strácajú obyčajné bavlnené tričká alebo blúzky a tým, že sú produkty šité kde-kade je nízka aj kvalita ich spracovania.

To, prečo nás naša práca tak teší je najmä fakt že približujeme módu a kreativitu ľuďom a podieľame sa vo veľkej miere aj na ochrane životného prostredia. Možno nikto netuší, že pri výrobe jedného trička sa spotrebuje až 2600 litrov vody a celosvetovo sa ročné vyhodí až 11,1 milióna ton odevného odpadu , tak si predstavte, aký to ma dopad na životné prostredie. Našou snahou je na tento fakt stále poukazovať, preto sa napríklad každoročne zapájame aj do aktivít organizácie Fashion Revolution - sme jedným z ich najväčších partnerov v Česku a na Slovensku. Mame spoločné idey a ciele.

"Čo sa zákazníkov týka, vo svojej podstate k nám chodia naozaj všetci. Málokto si to uvedomuje, pretože ľudia stále žijú v dogme, že nakupovanie v second hande je veľká hanba a je to len pre chudobných. To dnes už dávno nie je pravda. V našich predajniach stretnete naozaj rôzne typy ľudí, sme jedna z mála firiem, ktorá je naozaj pre každého. Nakupujú u nás mamičky s deťmi, dôchodcovia, mladí ľudia ... a každému sa páči najmä to, že si môžu nájsť „to svoje“, aj keď musia mať trpezlivosť na to, aby sa dokázali prehrabať všetkým tovarom a nemusí nájsť rovno ucelený outfit."

Stáva sa, že okrem bežných zákazníkov u vás nakupujú aj návrhári a umelci, ktorí s oblečením ďalej pracujú?

Určite máme aj takýchto zákazníkov a stretávame sa s nimi na našich predajniach často. Sú to najmä mladí umelci, návrhári ale aj také tie aktívne ženy, ktoré oblečenie možno ďalej nepredávajú, no v prvom rade chcú nosiť niečo iné, pretože sa im nepáči to, čo nájdu v štandardných sietiach s oblečením a za pôvodnú cenu je to pre nich možno aj príliš drahé. Z podobných dôvodov u nás však nakupujú aj etablovaní módni návrhári, ktorí hľadajú materiály alebo vzory, ku ktorým už nie je možné sa dostať, ďalej s nimi pracujú, prešívajú a pod.. Okrem tejto komerčnej časti sme však spolupracovali s Vysokou školou výtvarných a múzických umení v Bratislave, kde si študenti prišli napr. pre košele a z piatich kusov ušili jeden kostým, či avantgardný alebo bežný, na svoje prehliadky, takže tá paleta je naozaj široká.

Barbora Peuch a jej dizertačná kolekcia Postapocalyptic Fashion zo spolupráce s Textile House. Atelier 343



Okrem toho spolupracuje TH aj s Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne. ADO-Atelier design oděvu

Biznis okolo second handov vôbec nie je jednoduchá záležitosť. Ako sa vám podarilo vybudovať jednu z najväčších sietí s textilom?

Naša cesta na Slovensku začala triediarňou textilu a svoje sídlo si tak firma Textile House vybrala aj z logistických dôvodov, pretože leží v centre východnej Európy. Tovar sa triedi podľa určitých kategórií a len zhruba 20-30% z neho je takej kvality, aby sa mohol dostať do predajní. Zvyšných 70% tvorí textil, ktorý je znehodnotený a používa sa na výrobu lodných plachiet, matracov do sedadiel automobilov a celkovo ako textil na druhotné spracovanie. Skutočným prínosom našich triediarní je však aj fakt, že z 18-tich ton materiálu ročne tvoria ozajstný odpad iba 2%, všetko ostatné sa roztriedi na spomínané kategórie.

Po kríze v roku 2009 ubudlo maloodberateľov, ktorí odoberali tú najlepšiu kvalitu, pretože nie každému sa darilo a firma bola rovnako nútená s tým tovarom niečo robiť a prišli s ideou otvoriť si vlastné obchody. Prvý obchod sme otvorili na Šintavskej v Bratislave, ktorý je tam dodnes, pretože je to pre nás niečo ako alma mater. Koncept bol úspešný, ľudia mali o náš tovar záujem a postupne sa začala sieť rozrastať. Najskôr na Slovensku, potom Česká Republika a ďalej Poľsko. Neskôr, keď sa všetko stabilizovalo, otvorila sa brána východnej Európy, teda Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina.

Aká je pravdepodobnosť, že v sekáči kúpim kúsok od luxusnej značky za 1€?

Stáva sa to, musím ale povedať že je to veľmi zriedkavé. Nie v každej kolekcii sa totiž nájde takýto produkt, no pamätám si ako sa nám podarilo nájsť originál šiat Louis Vuitton alebo minimálne 30 rokov starý kabát Hermès, práve tu vo Vintage shope na Františkánskom námestí. Je to teda skôr výnimka ako pravidlo, no ak sa nám podarí nájsť niečo také, je to moment, kedy celá predajňa vrieska, pretože sme práve našli poklad. Väčšina textilu prichádza zo zahraničia a ľudia sa tak môžu dostať aj ku kolekciám, ktoré by inak v našom regióne nezohnali.

Kto rozdeľuje tovar do jednotlivých predajní?

Toto nikto ovplyvniť nevie, pretože tovar sa rozdeľuje v zásielkach vytriedených čisto podľa stavu odevu, to znamená veci nepoškodené, neznečistené, v kompletnom stave, so všetkými gombíkmi. Tie sa naskladajú do zásielok, ktoré majú 50 až 60 kg a pre všetkých a najmä pre dievčatá, ktoré pracujú na predajniach je potom každá z nich prekvapením. Sú to teda z prevažnej časti len mýty, že v niektorej predajni je lepší tovar ako v inej, pretože je to totálna náhoda. Práve to však mnohých ľudí baví a spája, lebo je to o prekvapení a vzájomnom súperení o to, komu sa podaril lepší úlovok.

Dnes Nová kolekcia v predajni Vintage #vintageshopbratislava #textilehouse #vintagestyle #vintageprada #vintageversace #vintagefendi #newcollection Príspevok, ktorý zdieľa Textile house (@textilehouse_secondhand), Máj 12, 2017 o 1:10 PDT

Odkiaľ pochádza samotný tovar?

Zameriavame sa na to, že tovar nakupujeme v západnej Európe, čiže naši štandardní najväčší dodávatelia sú Nemci a Rakúšania a okrem toho nakupujeme tovar aj vo Francúzsku, Taliansku a momentálne máme veľký odber zo škandinávskych krajín, pretože second handy na trhu rastú a chceme sa trocha odlíšiť. Toto sú krajiny, v ktorých sa zatiaľ nakupuje málo a škandinávsky tovar je tak vidieť najmä cez zimu, pretože u nich je častejší skôr ten dlhý rukáv a majú výborné technické bundy, svetre a pod.. Zo západnej Európy však nenakupujeme v Anglicku, pretože je pre nás ich tovar menej zaujímavý a nudný. Rovnako sme kedysi objednávali aj z USA (zhruba do roku 2014) ale kvôli nevýhodnému kurzu dolára už nedovážame.

Krásny deň žien ! #textilehouse #secondhand #redskirt #fashion #iwd2017 Príspevok, ktorý zdieľa Textile house (@textilehouse_secondhand), Mar 8, 2017 o 8:17 PST

Vládne medzi second handami na Slovensku určitá súťaživosť?

Nie že by sme sa na konkurenciu nepozerali, to by znelo príliš namyslene. Sledujeme ich pravidelne ale snažíme vyrovnať skôr úrovni first handových obchodov. Mojou stratégiou je to, aby sme poskytovali ten istý servis, tie isté služby a tú istú kvalitu, či už predajní alebo obsluhy akú majú first handové obchody. Keď sa bavíme o second handových obchodoch a sieťach, myslím si že majú trocha smolu v tom, že to neberú až tak profesionálne

Systém doplňovania tovaru je odlišný v porovnaní s bežnými obchodmi; každý kúsok je unikát a na vešiakoch sú rôzne značky a typy oblečenia. Čo teda znamená, že do predajní prišla nová kolekcia a čo sa stane s oblečením, ktoré sa nepredá?

Nová kolekcia v Textile House znamená, že všetok tovar v obchode je nový, pretože máme už spomínanú triediareň a môžeme si tak dovoliť obmeniť tovar vo všetkých predajniach. Každý kúsok je teda novinka a kolekciu vypredávame mesiac. Ak nám na konci ostane tovar, tým že už fungujeme na trhu niekoľko rokov vieme, že to, čo sa nepredalo sa nepredalo z nejakého dôvodu. Väčšinou je to zlý strih, už naozaj zlá kvalita ale niečo, čo fakt nikomu nesedelo. U nohavíc to sú väčšinou veľkosti 32, ktorú nenosí práve väčšina populácie a všetko to, čo sa nepredá sa tak odošle späť do triediarne, ale už len ako textil na druhotné spracovanie podľa druhu materiálu (denim, bavlna, polyester...)

Ďakujeme za rozhovor.