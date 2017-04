Býčí ejakulát do Zambie, kolieskové korčule na ľadový ostrov a slivovica do Severnej Kórey tvoria najkurióznejší český export

Česká republika si v zahraničnom vývoze nevedie vôbec zle, minulý rok vyviezla za svoje hranice tovar v hodnote viac ako 4 biliónov korún. Popri klasických surovinách exportovaných do krajín dlhodobých partnerov však zoznam vyvážaných artiklov obsahuje aj poriadne kuriózne prekvapenia, ktoré putujú do mimoriadne exotických destinácií.

Povestný a netradičný rebríček vedie vývoz českého býčieho sperma do Afriky. Inseminačná tekutina v hodnote vyše milióna korún putovala do rozvojovej Zambie. Dôvod nákupu snáď nemusíme ani komentovať. Ďalšou zaujímavou krajinou, s ktorou obchoduje Česko, je studený komplex ostrovov v Atlantickom oceáne. Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy sú vzdialené tisíce kilometrov od najbližšej pevniny, presnejšie od pobrežia Argentiny. V tomto obzvlášť nehostinnom prostredí žije len zopár obyvateľov. Napriek tomu, že sa v hlavnom meste nachádza napríklad múzeum, neexistujú v ňom prispôsobené cestné komunikácie a chodníky. Aj napriek tomu putovali do tejto krajiny desiatky kolieskových korčulí. Veľmi by nás zaujímal dôvod nákupu, očakávali by sme skôr výber klasických ľadových korčulí vhodných do mrazivého počasia, ktoré panuje na týchto ostrovoch. Iným nevšedným artiklom, ktorý smeroval na ostrovy, sú zubné plomby. Nakúpený materiál na výplň zubov postačí krajinke aj niekoľko rokov, kedže vyše 400 kíl zaplatenej suroviny je určený veľmi malému počtu obyvateľov.

Vysokopostavené vedenie Severnej Kórey si veľmi rado pochutná na výdatných českých tekutinách. Dennú hydratáciu dopĺňajú kvalitnými pivom, vínom a alkoholom. Obľúbenou položkou je, samozrejme, slivovica. O pár rokov sa však situácia môže zmeniť, pretože si začali vyrábať vlastné alkoholické nápoje, ktoré majú beztak pôvod v Česku. V minulosti totižto nakúpili od našich susedov pivovarnické vybavenie a pravidelne odoberajú aj chmeľ. Posledným miestom nášho krátkeho cestovania svetom je Vatikán. Cirkevný štát si ešte v roku 2002 dal priviezť pancierované skrine.

Tieto 4 najzaujímavejšie produkty sú na zozname exportu poriadne vysoko minimálne v kolónke kuriozít. Avšak, istotne nájdeme aj ďalšie netradičné suroviny, ktoré sa vyvážajú do menej známych krajín. Poznáte nejaké? Ak sa chcete pozrieť na ostatné body tohto zoznamu, klikajte na tento odkaz.