Slovenská hra Sacred Fire sa snaží presadiť na Steame. Jej potenciál potvrdzuje aj obsadenie dabéra z Witchera

Vývojárske štúdiá na Slovensku síce existujú a robia pomerne kvalitnú robotu, doposiaľ sa však nikto nepresadil s výraznejšou peckou. Bolo by trúfalé tvrdiť, že Sacred Fire môže otočiť herný svet naruby, hra si však svojím mimoriadne zaujímavým konceptom môže ľahko nájsť fanúšikov na celom svete. O čom ale titul vlastne je?

Sacred Fire je ťahová stratégia s netypickými animáciami, kde sa okrem samotného boja snažíš získať moc a vplyv nad kmeňmi v oblasti Kaledónie. Rimania sa pripravujú na útok a pokiaľ sa ti nepodarí zjednotiť jednotlivé kmene, nemáte šancu silnému protivníkovi vzdorovať. Na základe rozhodnutí v jednotlivých interakciách sa tak snažíš získať dostatočnú moc a rešpekt na to, aby sa ti to podarilo a útok Rimanov si odrazil. Na presviedčanie potom môžeš využiť rôzne formy - či už to bude silou, inteligenciou, šarmom alebo empatiou, voľba je čisto na tebe.

Sacred Fire vyniká hlavne grafickým spracovaním, ktoré sa vymyká všetkému, na čo boli hráči z iných titulov zvyknutí, prepracovaný systém interakcií a pravidelných nutností voľby spôsobuje, že žiadna hra a žiadny charakter pravdepodobne nebude rovnaký. Každé rozhodnutie má svoje následky. Autori chceli sprostredkovať "reálnu" skúsenosť, preto tu nenájdeš žiadnych drakov, príšery a iné fantasy prvky, len autentický konflikt z obdobia staroveku.

Hra od štúdia Poetic Studio je vo vývoji už nejaký ten piatok a momentálne bojuje o to, aby sa stala súčasťou Steamu. Len pred niekoľkými desiatkami hodín oznámili, že sa do hry pokúsia získať voice-over Douga Cockleho, ktorý tímu nadaboval gameplay trailer (ten na Twitteri oznámil, že slovenské štúdio ho jednoducho pekne poprosilo a je známy ako dabér Geralta zo série Witcher), bude to však závisieť od toho, či sa tímu podarí vyzbierať cez crowdfunding dostatok financií.

Možný úspech zaujímavej slovenskej hry však momentálne závisí výrazným spôsobom od toho, či sa jej podarí presadiť sa na Steame. Hra je momentálne na Steam Greenlight, čo je akási čakačka pre nádejné projekty, kde jednotlivé hry môžeš prehlasovať až do samotného Steamu. Ak chceš Sacred Fire podporiť, môžeš to urobiť na tomto odkaze.