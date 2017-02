Smutný deduško Ray si splnil svoje rybárske sny. Na dovolenke s novým parťákom Matim zažíva chvíle, po akých vždy túžil

Článok o smutnom dôchodcovi Rayovi Johnstonovi z Austrálie zožal na našom webe neuveriteľný úspech a ako sme spomínali už predtým, Ray si svojho parťáka na ryby skutočne našiel. Mati Batsinilas okamžite vedel, že by starčekovi rád splnil všetky jeho rybárske sny, a tak ho na pár dní pozval do štátu Queensland, kde sa s ním zvítal a potom už vyrazili na more. Ryby sa rozhodli chytať v zátoke Moreton Bay a Ray žiaril šťastím a usmieval sa od ucha k uchu, keď s Matim pózovali pred objektívom fotoaparátu aj so svojimi parádnymi úlovkami.

Ray s Matim si užívali perfektné počasie a skvelé úlovky ešte v pondelok, pričom dnes, čiže v stredu, sa mali vybrať na výlet na pláž neďaleko Brisbane, kde chcel Mati svojmu novému kamarátovi ukázať, ako sa chytajú červy. Mati začiatok ich spoločného výletu zhodnotil ako dokonalý a pripomenul, že dôchodcovi nechcel ponúknuť len možnosť pochytať zopár rýb, ale najmä možnosť oddýchnuť si a prestať aspoň na chvíľu myslieť na bývalého parťáka, ktorý už odišiel na druhý svet. Ray teda prišiel na nové myšlienky a Mati v dojímavom príspevku na Facebooku označil svojho nového priateľa za súčasť jeho rodiny, kde bude mať dvere vždy otvorené.