VOLEBNÁ KALKULAČKA: Odpovedz na niekoľko otázok a zisti, ku ktorému kandidátovi máš názorovo najbližšie

Voľba novej hlavy štátu je tu už o pár dní, no napriek tomu sa ešte stále mnohí voliči nerozhodli, komu dajú svoj hlas. Patríš medzi nich? Pomôcť pri rozhodovaní ti môže šikovný online nástroj, ktorý nájde zhodu s tvojou politicky spriaznenou dušou.

Volebná kalkulačka je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako zistiť, kto z aktuálnych kandidátov na hlavu štátu najlepšie reprezentuje tvoje názory a postoje. Táto jednoduchá aplikácia, ktorú nájdeš na stránke infovoľby.sk, ti pomôže vybrať si favorita na základe jeho skutočných hodnôt a vyvarovať sa povrchnej voľbe.

Nenaleť na sladké reči

„Cieľom volebnej kalkulačky je ukázať, že pri voľbách je dôležité, aby sme nenaleteli na lacné sľuby alebo výzor. Aj keď sa nám niekto páči na prvý pohľad, má dobré plagáty alebo často vyskakuje zo sociálnych sietí, dôležitejšie sú jeho hodnoty. Ak niekto na prvý pohľad vyzerá až príliš dobre, mal by to byť pre nás red flag. Je dôležité si ho poriadne preklepnúť a rozhodovať sa na základe informácií. Aj vďaka volebnej kalkulačke môžete zistiť, že sa s kandidátom vôbec nezhodujete na pre vás dôležitých otázkach. Je to minimum, čo môžete spraviť pre informované rozhodovanie,” hovorí Rasťo Kužel z občianskeho združenia MEMO98, ktoré realizuje projekt volebných kalkulačiek v spolupráci s českou organizáciou KohoVolit.eu od parlamentných volieb v roku 2023.

Volebná kalkulačka aj pre mladých voličov

Ako funguje kalkulačka? Jednoducho. V aplikácii odpovieš na otázky, ktoré dostali všetci kandidáti, a aplikácia následne tvoje odpovede porovná s tými od kandidátov. V rámci metodiky boli oslovení všetci jedenásti uchádzači o prezidentský úrad, pričom témy sa týkajú rôznych oblastí, ako napr. zahraničná politika, ekonomika či vnútorné záležitosti.

„Otázky sú naformulované tak, aby bolo možné vidieť, či sú medzi kandidátmi názorové rozdiely. Za kandidátov, ktorí sú v prieskumoch verejnej mienky nad 5 % a neposlali svoje odpovede na otázky, sme z verejne dostupných zdrojov vyhľadali odpovede my z ich programov, vystúpení v médiách alebo na sociálnych sieťach, na čo sú voliči upozornení,” vysvetľuje Rasťo Kužel.

Na portáli môžu nájsť voliči dve verzie volebných kalkulačiek – všeobecnú so 42 otázkami, a kratšiu s 25 otázkami určenú pre mladých, najmä prvovoličov a druhovoličov. V nej tvorcovia zohľadňovali fakt, že mladí voliči majú väčšinou menšiu trpezlivosť odpovedať na veľa otázok a taktiež sa snažili prioritizovať témy dôležité pre mladú generáciu, ako napr. úroveň vzdelávania, školstvo, alebo klimatické zmeny.

Otázky zahŕňajú aj témy, o ktorých sa v súčasnosti veľa hovorí, ako napríklad novelizácia Trestného zákona, či menovanie alebo odvolávanie vyšších štátnych funkcionárov prezidentom.

V každej verzii môžu užívatelia okrem odpovedí „áno” a „nie” označiť aj otázku, ktorá je pre nich dôležitejšia ako ostatné, čím sa zvýši jej váha v konečnom vyhodnotení. Na základe týchto hodnôt následne systém vyráta mieru zhody a volič zistí, s ktorými kandidátmi sa názorovo najviac zhoduje.

„Najväčšie percento zhody, samozrejme, neznamená, že volič musí ísť automaticky hlasovať za daného kandidáta. Je to podobné, ako hľadanie partnera na Tindri. Keď nám niekto vyjde, neznamená to automaticky, že to musí byť náš budúci partner alebo partnerka. Kalkulačka nemá ambíciu ovplyvňovať voliča, ale dokáže nastaviť základné zrkadlo. Jej zámerom je inšpirovať voliča, aby sa nerozhodoval na základe prvého inštinktu, ale skôr sa zamyslel a preštudoval si informácie o kandidátoch, ktorých profily nájde aj na našej stránke infovolby.sk,” vysvetľuje Rasťo Kužel.

Nenechaj za seba rozhodovať iných

Mnohí mladí ľudia sú dnes z politickej situácie frustrovaní, nevedia, koho voliť a niektorí majú pocit, že všetci politici sú rovnakí a že polarizujú spoločnosť. Rezignácia však nie je na mieste. Práve volebná kalkulačka ti môže ukázať, že medzi kandidátmi môžeš najsť aj svoj „match“, čo ťa môže motivovať, aby si sa na to nevykašľal a išiel voliť.

„Je vždy dobré, keď je volebná účasť vysoká, lebo o to viac sú voľby reprezentatívne. Osobne ma vždy poteší, ak je účasť vysoká vo vekovej kategórii prvovoličov či druhovoličov, pretože takto môžu prispievať k rozhodovaniu o svojej budúcnosti. Mladí voliči by sa na nej mali podieľať priamo a nenechať za seba rozhodovať iných. Potom je už neskoro kritizovať výsledky volieb. Ísť voliť je naše právo a mali by sme si ho vážiť. Sú krajiny, a nie ďaleko od nás, kde je prakticky rozhodnuté už dopredu. Týka sa to aj prezidentských volieb v Rusku. Tejto možnosti by sme sa preto nemali dobrovoľne vzdávať,” dodáva Rasťo Kužel.

Organizácia MEMO 98 sa stala jednou z popredných medzinárodných organizácií v oblasti médií a volieb. Špecializuje sa na monitoring médií, najmä v kontexte volieb. Počas 25 rokov realizovala na Slovensku a v ďalších 60 krajinách množstvo projektov zameraných na zlepšenie mediálneho prostredia, podporu kvalitnej žurnalistiky, ochranu slobody slova, posilnenie kritického myslenia, ako aj na ochranu volebnej integrity a presadzovaní princípov slobodných a spravodlivých volieb. Už viac ako pätnásť rokov je tiež partnerom Novinárskej ceny Slovenska.