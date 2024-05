Egovi museli po vyhrážkach od slovanistov zrušiť koncert v Bratislave. Honorár z akcie v Trnave chce použiť na dobrú vec

„Áno, opustil som sa. Vôbec mi to nenapadlo, osprostel som,“ ospravedlňuje sa raper za skandovanie chóru trnavských ultras počas jeho koncertu.

Egovo nie úplne šťastné skandovanie chorálu trnavských ultras počas jeho utorkového koncertu, kde zazneli slová ako „rozkopal som slovanistu“ či „belasý žid“, má dohru. Po tom, čo sa mu fanúšikovia opačného tábora – ŠK Slovan Bratislava, vulgárne vyhrážali, že sa na neho tešia v Bratislave, mu organizátori zrušili plánovaný koncert.

Na vystúpenie zareagoval aj oficiálny profil Ultras Slovan, ktorý záznam z koncertu v trnavskom amfiteátri zdieľal s opisom „Ego, prajeme ti veľa šťastia na tvojich vystúpeniach v BA“ a k zdieľanému príbehu pridal aj hashtag #SK**VYSYN.

Výhražné komentáre pod posledným Egovým príspevkom. Zdroj: Instagram/@egoemo

Egovi napokon zrušili plánovanú šou, ktorá sa mala uskutočniť na akcii Štvrtky v meste v bratislavskom podniku Alchymista na Františkánskom námestí. Člen Kontrafaktu tam mal vystúpiť o 22. hodine ako špeciálny hosť. Niekoľko hodín pred jeho koncertom však organizátor eventu Mário Biháry oznámil, že Ego večer „z určitých dôvodov“ nevystúpi a že mu pripravia náhradný termín.

Vyjadrenie organizátorov k zrušenému koncertu rapera Ega. Zdroj: Instagram/@stredy_v_meste

Honorár z koncertu chce venovať nadácii Slovana

Piešťanský raper sa medzičasom za skandovanie vulgárneho chorálu v Trnave ospravedlnil a uviedol, že honorár z tejto akcie chce použiť na dobrú vec. „Chcem sa oficiálne ospravedlniť hráčom a fanklubu Slovana Bratislava. Áno, opustil som sa. Vôbec mi to nenapadlo, osprostel som. Fandím Spartaku, lebo tatko ma tam brával, keď som bol malý, na babete a mi to strašne prirástlo k srdcu,“ vysvetlil vo videu na Instagrame.

„Ale viem, že už nejaký čas bývam tu v Bratislave, a preto by som sa vám chcel ešte raz ospravedlniť, Slovanisti, a venovať svoj honorár z koncertu nejakej vašej nadácii, ako sa už oficiálne dohodneme aj to potom nejako oficiálne zverejníme. Udržme tu nejaký pomyselný mier. Sorry, prijímam zodpovednosť za svoje správanie, pretože som dospelý chlap,“ uzavrel raper.

V pôvodnej ospravedlňujúcej storke, ktorú neskôr vymazal, požiadal fanúšikov trnavského futbalového tímu, aby zmenili poslednú vetu hymny. „Som rád, že sa to konečne rieši, lebo už som to navrhoval a nikto to nevnímal...“ začal svoju obhajobu.

„Pretože nie som antisemita, neznášam rasizmus, neznášam fašizmus,“ ozrejmil, prečo si želá zmenu chóru trnavských ultras. V ďalšej storke pozdravil svojich fanúšikov židovského pôvodu. K príbehu napísal „no Kanye“. Práve americký raper Kanye West je známy svojimi antisemitskými výrokmi na účet židovskej komunity.