Ego sa vyjadril k svojmu trnavského koncertu, na ktorom fanúšikovia skandovali antisemitskú hymnu. Žiada o zmenu poslednej vety

Na jeho vystúpenie negatívne reagovali fanúšikovia Slovana.

Raper Ego sa vyjadril k vystúpeniu v Trnave. Dávku kritiky zožal po tom, čo fanúšikov miestneho Spartaku nechal dospievať ich športovú hymnu. Práve tá podporuje už existujúcu a veľmi silnú rivalitu medzi Spartakom a Slovanom.

Raper začal na svojom koncerte vetou z hymny: „Rozkopal som...“ Hneď po tom sa k nemu pridal dav fanúšikov a spievali: „... slovanistu, hneď mi je lepší. Po hlave som mu poskákal, ešte je teplý. Šecky kosti som mu dolámal, brucho som mu nožom rozpáral, šak to bol len slovanista a belasý žid,“ nadšene dospievali jeho fanúšikovia.

Ego chce zmeniť hymnu Spartaku

K celému incidentu sa na sociálnej sieti Instagram vyjadril aj raper. Na jeho vystúpenie negatívne reagovali fanúšikovia aj Ultras Slovan. V sérii dvoch príbehov ozrejmil svoj pohľad na vec. „Som rád, že sa to konečne rieši, lebo už som to navrhoval a nikto to nevnímal...“ začal svoju obhajobu.

V príbehu požiadal fanúšikov trnavskému futbalového tímu, aby zmenili poslednú vetu hymny.

„Pretože nie som antisemita, neznášam rasizmus, neznášam fašizmus,“ ozrejmil, prečo si želá zmenu. V druhom príbehu pozdravil svojich fanúšikov židovského pôvodu. K príbehu napísal „no kanye“. Práve americký raper Kanye West je známy svojimi antisemitskými výrokmi na účet židovskej komunity.