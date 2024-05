REFRESHNI si playlist: Nik Tendo a Ben Cristovao vydali EP, Gunna odhalil nový album a Imagine Dragons spolupracujú s J Balvinom

V zozname tentoraz nájdeš zmes popu, rocku, rapu aj afrobeatu, ktorý je na vzostupe.

Hudobná scéna síce v posledných týždňoch žije najmä beefom medzi Kendrickom Lamarom a Drakeom, ktorý sme rozobrali skladbu po skladbe v samostatnom článku, ale svetlo sveta uzrelo aj množstvo skvelých noviniek od iných známych interpretov.

V tohtotýždňovom zozname nájdeš spoluprácu skupiny Imagine Dragons s latino superhviezdou J Balvinom, chytľavý singel od afrobeatového umelca menom Fireboy DML aj nový album od rapera Gunnu či fresh EP s podpisom Nika Tenda a Bena Cristovaa. V komentároch nám napíš, ako sa ti zoznam páči, prípadne doplň vlastný tip.

1. Imagine Dragons feat. J Balvin – Eyes Closed

Americká skupina Imagine Dragons tentoraz vyšla mimo svojej komfortnej zóny a v skladbe s názvom Eyes Closed spojila sily s hviezdnym latino spevákom J Balvinom.

Nová verzia skladby, ktorá má na Youtube viac ako 16 miliónov videní za mesiac, je perfektným mixom pop-rocku a reggaetonu v netypickom podaní J Balvina. Obaja interpreti doručili úderné slohy, pričom Imagine Dragons časť skladby prerobili, aby trafili správnu strunu.

Kolumbijský spevák v krátkom rozhovore pre Billboard povedal, že práve prechádzal temným obdobím a táto skladba dokonale vystihovala jeho pocity. Zaradíš ju do svojho playlistu?

2. Fireboy DML – Everyday

Fireboy DML vydal svoj prvý track v roku 2024 a hneď ide o hit, ktorý budeš počuť z každého rádia. Novinka s názvom Everyday je o láske a túžbe a produkcia s dokonalým letným vibom zahŕňa tradičné africké zvuky, ktoré sú doplnené o saxofón.

Nezabudni si pozrieť náš zoznam najlepších Afrobeats umelcov, v ktorom nechýba ani Fireboy DML.

3. Sleepy Hallow – Winners In Paris

Rap je stále hudobný žáner, ktorý máme najradšej, a preto v zozname nájdeš hneď niekoľko fresh tipov na horúce novinky od interpretov z Ameriky.

Ako prvý si predstavíme singel s videoklipom Winners In Paris od Sleepyho Hallowa, ktorý si hľadá svoje vlastné miesto na scéne. Ukážka z albumu SH3*, ktorý by mal vyjsť tento rok, má chytľavú produkciu od dua Great John a Nephxw, pričom raper s jamajskými koreňmi doručil skvelé bars a geniálny flow.

She said, „Why you don’t show love?“

That’s hard for me ’cause I want you so much.

Okay, let’s go.

„Why you don’t show?“

That’s hard for me ’cause I want you so.

Okay, let’s go.

4. Yeat – King tonka

Rok 2024 je zatiaľ mimoriadne úspešný aj pre Yeata, ktorý najprv vo februári vydal album 2093 a v rebríčkoch predbehol aj Kanyeho Westa s Ty Dolla $ignom a teraz predstavuje dvojsingel King tonka, respektíve Heavy stunts.

24-ročný interpret z Kalifornie si na pomoc zavolal Dona Tolivera, ktorý zostal verný svojmu charakteristickému prejavu, a výsledok je perfektný. Obe skladby nájdeš na streamovacích platformách.



5. Gunna – One of Wun

Dlhoočakávaný album vydal dnes o polnoci aj Gunna, ktorý je v posledných mesiacoch v životnej forme, o čom svedčia čísla aj záznamy z koncertov.

5. sólový album v podaní rodáka z Georgie dostal názov One of Wun a obsahuje 20 skladieb s množstvom zvučných hostí vrátane Offseta na skladbe Prada Dem, Roddyho Riccha alebo speváčky Normani. Horúca novinka ponúka presne to, čo od Gunnu očakávaš, teda množstvo chytľavých a úderných beatov v spojení s perfektným hlasovým prejavom a frajerskými textami.

Nepochybujeme o tom, že Gunna ovládne rebríček Billboard 200.

6. Nik Tendo & Ben Cristovao – HRA1

Úplny záver tohtotýždňového zoznamu patrí tandemu Nik Tendo a Ben Cristovao, ktorý dnes o polnoci predstavil EP s názvom HRA1. Prvý spoločný projekt týchto dvoch interpretov obsahuje 5 skladieb a rozhodne bude po chuti fanúšikom rapu.

Česká scéna je aktuálne na kilometre vzdialená od slovenskej a oceňujeme, že áčkové hviezdy spolu trávia čas v štúdiu a tvoria takéto bomby. Hoci EP trvá len niečo vyše 13 minút, má perfektný vibe.