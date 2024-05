Film Miki už čoskoro príde do kín, zverejnili prvé zábery. Ľudia sa pobavene pýtajú, či bude v hľadisku sedieť aj Černák

Veľkofilm Miki je inšpirovaný skutočnými udalosťami a obdobím rušných 90. rokov z pohľadu mafiánskeho podsvetia.

Najočakávanejší slovenský triler o bývalom mafiánskom bosovi Mikulášovi Černákovi je hotový. Tvorcovia zverejnili dátum premiéry aj prvé zábery. Film Miki s Milanom Ondríkom v hlavnej úlohe príde do kín už v auguste 2024.

„Teaser k filmu Miki vám predstavíme už o pár dní. Film inšpirovaný príbehom bývalého bosa slovenského podsvetia príde do kín toto leto,“ napísali na Instagrame.

Film je inšpirovaný skutočnými udalosťami a obdobím rušných 90. rokov z pohľadu mafiánskeho podsvetia. Filmový štáb nakrúcal na takmer 50 lokáciách vrátane patológie, známeho bratislavského erotického salónu Kotva, Kúpeľov Sliač, šamorínskeho kultúrneho domu či starej nemocnice v Podunajských Biskupiciach.

Počas nakrúcania bolo použitých viac ako 200 dobových áut a 800 kostýmov. Vo filme účinkuje 107 hercov a vyše 1 300 komparzistov.

Časť môjho životného príbehu by som najradšej vymazal

K pripravovanej snímke sa ešte v decembri minulého roka vyjadril aj sám Mikuláš Černák, ktorý si za mrežami odpykáva doživotný trest.

„Nie som z toho nadšený, keďže ide o časť môjho životného príbehu, ktorú by som najradšej zo svojej minulosti vymazal, a tiež mi dnes takáto prezentácia viac škodí, ako pomáha. Napokon po porade s mojimi právnikmi sme sa zhodli, že keď to bude podľa skutočných udalostí a budú vychádzať zo súdnych spisov, bude to lepšie, ako keď to urobia aj tak a o mne bezo mňa,“ povedal Černák pre denník Plus jeden deň.

Nie je to žiaden psychopat, ktorý by bol predurčený na to, aby vraždil ľudí

V rámci konzultácií k filmu sa s Černákom vo väznici stretol aj Milan Ondrík. „Keby som nemal vedomosť o všetkom, čo spravil, tak poviem, že je to jeden perfektný, spravodlivý a sympatický človek. Nie je to žiaden psychopat, ktorý by bol predurčený na to, aby vraždil ľudí. To som si aj myslel a tie očakávania sa mi naplnili. A možno je to o to desivejšie, že by to vlastne mohol byť hocikto z nás,“ priblížil pre Refresher stretnutie s Černákom.

„Ja som aj akoby zabudol, s kým sa rozprávam. Až po ceste autom z väznice som si uvedomil, s kým som sa tam ja skamarátil a ,bratríčkoval‘. V tom momente mi to však vôbec nedochádzalo,“ dodal.

Fanúšikovia sa veľkofilmu v hlavnej úlohe s Milanom Ondríkom už nevedia dočkať, no v komentároch sa bavia aj na tom, či na premiéru príde aj samotný Mikuláš Černák, ktorý pred pár dňami po dlhých rokoch za mrežami požiadal o prepustenie na slobodu.

„No len aby do toho kina v lete neprišiel aj samotný Miki,“ píše jedna z komentujúcich. „Preto sa chce Miki dostať von, chce ísť na premiéru,“ pridáva sa v diskusii pobavená Viktória. Čím reagujú na možnosť prepustenia niekdajšieho mafiána.

