Černák prehovoril o filme Miki: „Nie som nadšený, tento príbeh by som najradšej vymazal.“ Vyjadril sa aj ku kauze palacinky

Čo hovorí na pripravovaný film a na hádku s Kočnerom pre palacinky?

Niekdajší bos slovenského podsvetia a niekoľkonásobný vrah Mikuláš Černák si vo svojej cele v Leopoldove odpykáva doživotný trest. Aktuálne je to už 25 rokov, čo sedí v najprísnejšom väzení Slovenska. Najnovšie sa pre denník Plus jeden deň vyjadril k aktuálnym témam: k pripravovanému filmu Miki o svojej minulosti či ku kauze palacinky.

Režisér Jakub Kroner a scenárista Miro Šifra o jeho minulom mafiánskom živote točia film Miki. Černák na margo filmu tvrdí, že z neho nie je nadšený, pretože sa hanbí za svoju minulosť a najradšej by ju vymazal.

Mikuláš Černák. Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Nie som z toho nadšený, nakoľko ide o časť môjho životného príbehu, ktorý by som najradšej zo svojej minulosti vymazal, a tiež mi dnes takáto prezentácia viac škodí, ako pomáha. Napokon po porade s mojimi právnikmi sme sa zhodli, že keď to bude podľa skutočných udalostí a budú vychádzať zo súdnych spisov, bude to lepšie, ako keď to urobia aj tak a o mne bezo mňa,“ hovorí Černák a uvádza, že spomienky na to obdobie v ňom vyvolávajú negatívne emócie.

Bývalý mafián však pochválil detaily vo filme, ktorý sa nakrúca v jeho rodnom meste Telgárte aj v Banskej Bystrici, kde neskôr bos podsvetia žil. „Sám som bol prekvapený, na akých detailoch dobovej autentickosti si dali záležať, keď sa im podarilo na natáčanie zadovážiť dokonca originály mojich áut, ktoré som v tej dobe vlastnil,“ tým konkrétne narážal na svoj starý Mercedes 500 SL v špeciálnej úprave.

Milan Ondrík ako Černák. Zdroj: Joseph Marčinský/PubRes

Päťdesiatsedemročný odsúdený Černák sa o hercovi, ktorý má vo filme stvárniť jeho osobu, vyjadril pozitívne. „Ondrík je profesionál v tom, čo robí. Ako som ho mal možnosť aj osobne spoznať, zanechal vo mne veľmi dobrý dojem. Je to správny a principiálny chlapík a hneď na prvom našom stretnutí som mal pocit, akoby sme sa poznali už dávno predtým. Možno to bolo aj tým, že je to odvážny športovec a mal už trochu naštudovanú aj moju postavu zo scenára a súkromných videí,“ dodal.

Scenárista Šifra vytváral príbeh do scenára sám na základe svojich zdrojov a naštudovaných materiálov či súdnych rozhodnutí. Černáka konfrontoval iba s detailmi, ktoré si potreboval do scén doplniť.

Koncom novembra portál Plus 7 dní informoval, že v leopoldovskej väznici došlo k hádke medzi Marianom Kočnerom a Mikulášom Černákom. Dôvodom údajne boli palacinky, ktoré Kočnerovi nechutili, podľa jeho slov boli až príliš hrubé. „Ja toto jesť nebudem, palacinky majú byť tenké!“ povedal podľa zdroja týždenníka. Práve v tej chvíli mal vraj službu v kuchyni Mikuláš Černák.

K tomuto incidentu sa vyjadril len stroho. „Ja nepracujem v kuchyni, nevarím. Preto sa k tejto veci ani nebudem vyjadrovať,“ v krátkosti odkázal.

Mikuláš Černák bol zaradený do programu Šanca na návrat, ktorého cieľom je po návrate z výkonu trestu znížiť riziká sociálneho vylúčenia väzňov a zvýšiť ich šancu nájsť si prácu. „Odkedy nie som v oddelení pre doživotne odsúdených, utekajú mi dni rýchlejšie. Je to pre mňa trošku lepšie, lebo už pracujem. Ráno vstávam od pol štvrtej, vydávam stravu. Mám 110 zločincov pod palcom,“ povedal o svojom bežnom dni.

Od apríla 2023 má Černák možnosť kedykoľvek požiadať o podmienečné prepustenie, no doteraz tak neurobil. Černák je odsúdený za rituálne popravy, streľbu či vypaľovanie podnikov.