New Balance predstavuje svoj vlastný krátky film. Grey Days má byť oslavou sivej farby, štýlu a individuality

Zna─Źka uv├ídza na trh kr├ítky film a nov├ę modely obuvi a oble─Źenia v ikonickej sivej farbe.

Siv├í d├íva mo┼żnos┼ą vyjadri┼ą sa, d├íva priestor pre in├ę farby, pre doplnky, pre tvoju osobnos┼ą. Siv├í farba bola pre zna─Źku New Balance v┼żdy ikonick├í a pr├íve tieto hodnoty bude po─Źas cel├ęho m├íja oslavova┼ą pod n├ízvom ÔÇ×Grey DaysÔÇť.

Ako sa to za─Źalo?

Po─Źas 80. rokov minul├ęho storo─Źia spolo─Źnos┼ą New Balance z├ímerne zaviedla siv├║ ako hlavn├║ farbu svojich be┼żeck├Żch tenisiek. Tenisky v┬ásivej farbe vynikali medzi konkurenciou a z├írove┼ł sa t├íto farba uk├ízala ako dokonal├Ż doplnok bet├│nov├Żch a asfaltov├Żch kul├şs mestsk├ęho cestn├ęho behu.

Zakr├ítko si ─żudia v┼íimli, ┼że siv├í vyzer├í dobre kdeko─żvek. Hoci sa modely v priebehu rokov vyv├şjali s neust├íle sa meniacimi technol├│giami a materi├ílmi, siv├í farba na─Ćalej steles┼łuje nad─Źasov├║ kvalitu a ┼ít├Żl zna─Źky New Balance v ka┼żdej podobe.

Siv├í farba┬ádostala┬ásvoj vlastn├Ż film

Ako poctu sivej farbe vydala zna─Źka 10. m├íja kr├ítky film s n├ízvom Grey Days, ktor├Ż vzd├íva hold v┼íadepr├ştomn├ęmu vplyvu zna─Źky New Balance na mnoh├ę aspekty celosvetovej kult├║ry tenisiek od ┼íportu po streetwear a v┼íetko medzi t├Żm.

Na filme z novej americkej imprintovej s├ęrie Haiku sa podie─żali kreat├şvni riaditelia Thom Glover a Daniel Wolfe spolu s Elliottom Powerom, kameramanom Normom Lim, s dokonale realizovanou retro anim├íciou zo 60. rokov od Stray London a fotografiou Samuela Bradleyho.

Exkluz├şvne si m├┤┼że┼í pozrie┼ą cel├Ż film tu:

ÔÇ×Tento film oslavuje nielen to, ─Źo siv├í znamen├í pre n├ís ako zna─Źku, ale aj to, ─Źo znamen├í pre spotrebite─żov New Balance. Uzn├íva subkult├║rnych fan├║┼íikov zna─Źky New Balance, ktor├ş stoja za na┼íou zna─Źkou a embl├ęmom Grey u┼ż cel├ę gener├ície,ÔÇť povedal marketingov├Ż riadite─ż a senior viceprezident pre merchandising v spolo─Źnosti New Balance Chris Davis.

ÔÇ×Uzn├íva aj v┼íadepr├ştomnos┼ą sivej farby, ktor├í oslovuje ─żud├ş na celom svete od supermodeliek v Lond├Żne cez otcov v Ohiu a┼ż po znalcov tenisiek v Tojke. Siv├í je farba v┼íetko, ─Źo predstavuje autenticitu, v┼íestrannos┼ą a nad─Źasovos┼ą a pren├í┼ía na┼íe dedi─Źstvo do bud├║cnosti.ÔÇť

Viac sa dozvieš na stránke www.newbalance.sk/greydays.