Carl Tanzler ukradol mŕtvolu svojej lásky, vypchal ju handrami a žil s ňou v domácnosti sedem rokov

Carl Tanzler pracoval ako rádiologický technik v nemocnici v meste Key West na Floride. Svoju prácu si zodpovedne plnil, až kým nespoznal jednu zo svojich pacientok – Mariu Elen Milagro de Hoyos. Vtedy sa začala prejavovať Carlova posadnutosť.

Maria Elena Milagro de Hoyos ochorela na tuberkulózu a aj napriek snahe lekárov v roku 1931 zomrela. Carl Tanzler sa dovtedy o ňu v nemocnici príkladne a s láskou staral, ona mu však svoje city neopätovala. Carla to nezastavilo, a keď zomrela, dal pre ňu postaviť mauzóleum, pri ktorom viac ako rok každý deň sedával, rozprával sa s jej mŕtvolou a dokonca jej aj spieval.

V apríli 1933 sa Carl Tanzler rozhodol posunúť „vzťah“ na vyššiu úroveň, telo Marie exhumoval a zobral si ho domov. Keďže sa telo už začalo rozkladať, snažil sa Mariine pozostatky zachovať v čo najrealistickejšej podobe, a preto jej končatiny pospájal drôtmi, kožu potrel voskom a celý trup vyplnil látkami. Odvtedy sa k nej správal ako k svojej partnerke. Carl Tanzler spal s mŕtvolou v jednej posteli celých sedem rokov.

Keď sa o tom úrady dozvedeli, mŕtvolu Carlovi okamžite odobrali, ale ani to ho vraj nezastavilo a rozhodol sa, že vo svojej milostnej posadnutosti bude pokračovať.

Kto bol Carl Tanzler?

Carl Tanzler alias gróf Carl von Cosel sa prezentoval ako inteligentný, úspešný a talentovaný muž. Údajne mal až deväť titulov, píše Atlas Obscura. Narodil sa 8. februára 1877 v nemeckých Drážďanoch. Napriek tomu, že vyrastal v Nemecku, na prelome 19. a 20. storočia emigroval do Austrálie. Sám vraj často hovoril, že mal v snoch vidiny o svojej pravej láske.

V 20. rokoch 20. storočia sa presťahoval naspäť do Nemecka a oženil sa s Doris Schäfer. Viedol s ňou usporiadaný život a mali spolu dve deti. V roku 1926 sa však celá rodina presťahovala do mesta Zephyrhills na Floride. Začal tam pracovať ako rádiologický technik, no potom, čo dostal inú pracovnú ponuku, neskôr svoju rodinu opustil a sám odišiel do mesta Key West. V roku 1929 na oddelení rádiológie prvýkrát uvidel ženu, ktorá podľa neho vyzerala ako z jeho detských snov. Tá žena bola práve Maria Elena Milagro de Hoyos.

Carl Tanzler. Zdroj: Wikimedia Commons

Život Marie

Narodila sa v roku 1909 vo floridskom Key Weste. Ľudia o nej hovorili, že je veľmi pekná, no plachá. Vedela údajne veľmi pekne spievať a stávala sa vďaka tomu známou. Už ako mladá sa vydala, no jej manželstvo sa rozpadlo po tom, čo Maria potratila. Jej život jej podľa dostupných informácií stále hádzal polená pod nohy a Marii onedlho diagnostikovali závažné ochorenie – tuberkulózu. V roku 1930 začala s liečbou v americkej námornej nemocnici, kde spoznala Carla Tanzlera. Bol od nej starší o 34 rokov, no napriek tomu sa do nej zamiloval.

Bol odhodlaný Mariu vyliečiť a potom si ju vziať za ženu. Niekoľko mesiacov vraj podľa Atlas Obscura Marii nosil rôzne darčeky, ako napríklad šperky či oblečenie. Každý deň jej prejavoval lásku starostlivosťou, no Maria sa do neho nezaľúbila. Carlova láska však na vyliečenie Marie nestačila a zomrela 25 októbra 1931. Carl jej vystrojil celý pohreb za vlastné peniaze a kúpil jej drahé kamenné mauzóleum. Predtým sa však podieľal na upravení mŕtvoly a zakonzervoval ju vo formaldehyde. Podľa Atlas Obscura bol však Carl aj jediným človekom, ktorý mal kľúče od Mariinho mauzólea.

Zdroj: Wikimedia Commons

Trvalo takmer dva roky, čo Carl navštevoval Mariin hrob každý deň. Spieval jej pri ňom rôzne serenády a jej obľúbené skladby. Hovoril, ako počuje, že sa mu Mariin duch prihovára. Podľa portálu Crime Library dokonca v mauzóleu nechal telefón, aby s ňou bol stále v kontakte. Takisto ho vraj duch prosil, aby ho vyslobodil z hrobu a zobral si ho k sebe domov. Nakoniec ho poslúchol a v jeden aprílový večer v roku 1933 Carl mŕtvolu presunul k sebe domov. Ako každý večer, aj tento sa Carl potichu vkradol na cintorín a jemne vybral Mariino telo z mauzólea. Zobral si ju domov vo vozíku na hračky.

Svojou posadnutosťou desil Mariinu rodinu aj známych. Keď mŕtvolu presunul k sebe domov, jeho návštevy mauzólea sa skončili.

Bábika z mŕtvoly

Mariino telo bolo vo vysokom štádiu rozkladu a Carl sa preto rozhodol o rekonštrukciu, aby vydržalo čo najdlhšie. Vyrobil si vlastné laboratórium, kde ho upravoval.

Takmer úplne rozpadnutú kožu vymenil za hodváb, ktorý predtým natrel voskom a sadrou. Odumreté vlasy zozbieral a vytvoril z nich parochňu. Oči nahradil sklenenými. Zápach sa snažil zakryť pravidelnou dezinfekciou a parfémom.

Upravená mŕtvola Marie. Zdroj: Youtube/Krimi příběhy

Staral sa o ňu ako o živú bytosť. Denne ju údajne prezliekal a spával vedľa nej v posteli. Podľa portálu Ati údajne existujú aj dôkazy, že s ňou mal aj pohlavný styk, pretože v jej vagíne neskôr vyšetrovatelia našli hadičku, vďaka ktorej mohol mŕtvolu penetrovať. Tieto informácie sa však nepodarilo overiť. O tejto teórii hovorí aj doktor Doktor Michael Baden v relácii HBO autopsy, píše Crime Library.

Jeho „vzťah“ s mŕtvolou trval takmer sedem rokov. Ľudia si však začali všímať zvláštne veci. Keď mal Carl otvorené okno vo svojom dome, videli ho tancovať a často počuli rozhovory, no z domu nikdy nevychádzal nikto iný ako Carl.

Mariina rodina začala mať pochybnosti

Vzhľadom na veľa nevysvetlených udalostí sa ho rodina Marie rozhodla kontaktovať a zistiť situáciu. Mariina sestra údajne našla svoju sestru v dome Carla, no nebola si istá, či je to ona, pretože jej vzhľad sa úplne zmenil. Keď polícia dostala hlásenie o podozrivom správaní Carla Tanzlera, prehľadali mu dom a obavy rodiny potvrdili. Podľa Atlas Obscura ho zatkli a obvinili z úmyselného ničenia hrobu a súčasne z krádeže tela z posledného miesta odpočinku.

Zdroj: Youtube/Krimi příběhy

Napriek špekuláciám o Carlovom psychickom stave mu psychiater určil plnú spôsobilosť. Carl však napriek tomu údajne hovorieval, že chcel Mariu dať vyniesť vzducholoďou a ožiariť vesmírnym svetlom, aby ju znova priviedol k životu.

Súdne konanie však trvalo príliš dlho, prípad predbehla premlčacia lehota, Carla vyšetrovatelia prepustili. Niektorí ľudia s ním dokonca súcitili, pretože ho považovali za veľkého romantika, a chválili ho za jeho odhodlanie.

Žili spolu šťastne až do smrti...

Po prešetrení všetkých trestných činov, ktoré Carl spáchal, umiestnili telo Marie v pohrebnom ústave, kde si ju zvedavci mohli prísť pozrieť, aj keď sa už takmer vôbec nepodobala na svoju reálnu podobizeň. Jej telo vtedy prišlo navštíviť takmer 7-tisíc ľudí. Po výstave ju uložili do anonymného hrobu v meste Key West.

Zdroj: Wikimedia Commons

Carl sa však do väzenia nikdy nedostal a po tejto kauze sa presťahoval k svojej bývalej manželke do mesta Zephyrhills. Jeho posadnutosť Mariou bola údajne natoľko silná, že aj po všetkých škandáloch si vytvoril podobizeň jeho milej v reálnej veľkosti. Údajne s ňou potom žil ešte dlhé roky, až kým v roku 1952 sám nezomrel. Jeho telo našli ležať s bábikou v náručí. Bábika mala na sebe Eleninu masku.