Smutný deduško, ktorému zomrel kamarát, hľadal na internete parťáka na ryby. Získal rybársky výlet, kopu nových priateľov a nečakanú slávu

Aktivita starších ľudí na internete a sociálnych sieťach vie byť niekedy taká nevinná a úprimná, že ľudí doslova rozplače. Milý 75-ročný Ray Johnstone z Austrálie sa rozhodol využiť internet po tom, čo mu zomrel jeho rybársky parťák a on stratil človeka, s ktorým trávil obrovskú hromadu svojho voľného času. Ray je už dlhé roky vdovcom, takže sa nemá vedľa koho každé ráno zobúdzať a odmalička miluje rybárčenie, čo mu zostalo až doteraz. V inzeráte na portáli Gumtree nezabudol Ray pripojiť svoju selfie a rozpísal sa o tom, že by rád spoznal človeka v podobnej pozícii, ktorý tiež miluje rybárčenie. Austrálčan bol ochotný rozdeliť si všetky náklady spojené s rybárskymi výpravami a dokonca chcel zaplatiť všetky poplatky za prevádzku lode, keby sa ozval človek vlastniaci nejaké to plavidlo. Jeho inzerát sa v priebehu niekoľkých dní stal obrovským hitom internetu, keď ho priamo na portáli Gumtree zhliadli desaťtisíce ľudí a ako sám povedal, mobil mu od jeho zverejnenia neustále vyzváňa.

Našlo sa už množstvo záujemcov, ktorí by s Rayom radi strávili rybársky výlet, lenže chlapík menom Mati Batsinilas z austrálskeho Brisbane, čiže človek z rovnakej krajiny, už nášmu seniorovi ponúkol rovno špeciálny výlet plný najneobyčajneších rybárskych zážitkov. Matiho dojal Rayov inzerát, a tak sa teraz s dôchodcom dohaduje o tom, ako by si to celé predstavoval, pretože Mati by rád za všetko zaplatil a doprial Rayovi zážitok, o akom vlastne ani nesníval. Okrem tohto parádneho výletu však Ray určite nebude mať núdzu o nových parťákov na rybárčenie, takže internet zase raz dokázal, že keď sa spoja sily tisícok jeho užívateľov, dobro sa skutočne znásobí.