Prekvapil nielen brankára, ale aj spoluhráčov. David Luiz predviedol prefíkaný priamy kop

Londýnska Chelsea je pod talianskym trénerom Antoniom Contem ako znovuzrodená po spackanej minuloročnej sezóne, kedy nedosiahli ani na priečky zaručujúce pohárovú Európu a zmena formácie sa perfektne osvedčila. Na čele tabuľky majú modrí viac než pohodlný náskok, no a nasledujúce dva zápasy proti Liverpoolu a Arsenalu mohli výraznejšie načrtnúť ich šance na titul.

Ich utorňajší zápas proti Liverpoolu na Anfielde skončil napokon remízou 1:1, no hráči a fanúšikovia Chelsea smútiť nemusia, keďže ich rivali zaváhali taktiež (Arsenal prehral s Watfordom, Spurs remizovali so Sunderlandom) a náskok na čele je tak už 9 bodov. Wijnaldum na začiatku druhého polčasu určil konečný stav zápasu 1:1, no v tom prvom sme videli jeden excelentne zahraný priamy kop. David Luiz pri jeho exekúcii ukázal svoj skvelú kopaciu techniku vzhľadom na to, že je stopér a svojou strelou prekvapil zrejme každého na ihrisku.