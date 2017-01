Nie je nič úžasnejšie, než 1000 ľudí hrajúcich Smells Like Teen Spirit od legendárnej Nirvany. Talianski hudobníci sa nezastavujú pred ničím

Milovníci hudby z talianského mesta Cesena začali svoju internetovú kariéru ešte v roku 2015. Približne 1000 z nich sa zhromaždilo na lúke a spoločnými silami zahrali skladbu Learn to Fly od skupiny Foo Fighters. Chceli tak Davea Grohla prinútiť, aby im prišiel zahrať s chalanmi osobne, čo sa im koniec koncov aj podarilo, a tak sa rozhodli vo svojom projekte pokračovať. Najnovšie vzdali hold legendárnej skupine Nirvana, ktorej členom bol samozrejme aj Dave, a to prostredníctvom skladby Smells Like Teen Spirit. Započúvať sa do 1000 ľudí hrajúcich rovnakú pieseň v rovnakej chvíli patrí určite medzi najkrajšie momenty, aké môže milovník hudby počas svojho života zažiť, takže aj zosnulý Kurt Cobain by sa určite potešil, že jeho skalní fanúšikovia dodnes nevymizli.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.