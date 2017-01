Kodiaq vykladá takmer všetky karty na stôl naraz. Škoda po Scoute predstavujú už aj SportLine

Je tomu pár dní, čo sme vám predstavili Kodiaq v novej verzii Scout s tým, že v závere samotného článku sme informovali, že ďalším prírastkom bude vyhotovenie SportLine, ktorého by sme sa mali dočkať na jeseň. V tomto momente už môžeme prehlásiť, že sme sa mýlili. Niežeby sme vás chceli zavádzať, no Škoda skutočne športovo strihnutý variant plánovala predstaviť až o niekoľko mesiacov. Nakoľko je však opak pravdou, Kodiaq SportLine je už teraz realitou a uvidíme ho už na marcovom autosalóne bok po boku klasickej verzie a Scouta. A v čom je vlastne novinka iná? Pravdu povediac, škodovka síce berie Kodiaq Scout a Kodiaq SportLine ako niečo nové a iné, v zásade ide len decentne upravené deriváty určené do iných podmienok. Lepšie povedané, nič prevratné nečakajte, do väčšinovej miery sa pozeráte na to isté SUV-čko, ktoré bude len ponúkané v rámci rozsiahlejšej a teda atraktívnejšej ponuky. Tak či onak, uznať musíme, že SportLine robí z Kodiaqa rozhodne to najkrajšie vyhotovenie, za čo môže hra s detailmi.

Červený exemplár doplnený o čierne doplnky a detaily, či 19" efektné dvojfarebné disky jednoducho vyzerá veľmi pôvabne, navyše samotné nárazníky prešli decentnými úpravami v ich spodných častiach, čím naozaj vyzerá prvé plnohodnotné SUV od Škody o čosi športovejšie. Vzadu nechýba akýsi náznak difúzora či výfukov, no a exteriér je zároveň posiaty hŕstkou plakiet SportLine. Zaujímavosťou je, že svetlá výška sa nemení, a teda naďalej je vo veci 194 milimetrov a identické nájazdové uhly. Fotografiami interiéru zatiaľ nedisponujeme, kokpit má dostať ale hliníkové pedály, sedadlá potiahnuté Alcantarou či kožený poťah radiacej páky a volantu. Dá sa predpokladať, že pre SportLine budú štandardom full-LED svetlomety, už teraz však vieme, že aj menič jazdných režimov, elektricky nastaviteľné a sklopné vonkajšie zrkadlá či spomínané čierne prvky. Tak, ako je tomu v prípade Superbu SportLine, na výber bude len tie silnejšie motorizácie - 1.4 TSI s 110 kW / 150 koní a 2.0 TSI s 132 kW / 180 koní a 320 N.m, zatiaľ čo dieselovú ponuku zastupuje 2-litrové TDI vo verzii 110 / 150 koní a 140 kW / 190 koní. K dispozícii je len pohon všetkých štyroch kolies, pričom manuálna prevodovku je možné spárovať len s dvojicou 150-koňových verzií. Na záver dodajme, že vrcholná verzia Kodiaq RS príde budúci rok s dvakrát preplňovaným dvojlitrom, teda 2.0 BiTDI.

