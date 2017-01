Potvrdené! Škoda Kodiaq RS predsa len príde. Vieme kedy, ale aj to, s akým motorom

Úplne nové a zároveň vôbec prvé SUV značky Škoda má výraznou mierou zamútiť vody vo svojej triede, navyše, tento rok môžeme v prípade českej automobilky označiť za rokom Kodiaqa. Zatiaľ, čo prvé kusy každú chvíľu začnú brázdiť aj naše cesty, sa na verejnosť dostáva informácia, že napokon sa predsa len dočkáme aj "športovej" verzie RS. Už dávnejšie sa pritom o tom špekulovalo, no ľudia zo škodovky len diplomaticky prehlásili, že pokiaľ by dostatočný záujem bol, Kodiaq RS bude. To, či a do akej miery je skutočne záujem o tento variant je naozaj otázne, Christian Strube však v uplynulých dňoch potvrdil, že portfólio modelov RS (paradoxne, v súčasnosti rátajúce už len s vrcholnou Octaviou) časom rozšíri práve 7-miestny Kodiaq. Šef výskumu a vývoja v Škode však nebol skúpi na slovo, keďže dokonca prezradil aj to, čo sa bude nachádzať pod kapotou najsilnejšej verzie.

Ak by ste niekto čakali benzínový šesťvalec, ktorý by sa časom ocitol možno aj v Superbe, bohužiaľ, budete sklamaní. Vlastne, naozaj ste čakali, že v dnešnej dobe príde Škoda so šesťvalcom? Kodiaq RS bude dostupný výhradne s dvakrát preplňovaným naftovým štvorvalcom z dieľne Volkswagenu. Ako už tušíte, ide o motor 2.0 BiTDI s pôvodom v Tiguane a Passate. Aj v tomto prípade bude naladený na výkon 176 kW / 240 koní a 500 N.m, no a samozrejme, poháňané bude obe nápravy. Presný termín, kedy by sa táto verzia mala dostať na trh zatiaľ upresnený nebol, avšak skôr, ako koncom roka 2018 sa s ním nepočíta. Je totiž už dlhšie známe, že najbližšie ponuka tohto SUV-čka rozšíri vyhotovenie Scout s mohutnejším ochranným paketom a viacerými asistenčnými systémami do terénu. Následne sa objaví paket Sportline (červený render nižšie), teda decentne priostredný Kodiaq s pravdepodobne menšou svetlou výškou a hŕstkou ozdobných detailov, no a v roku 2018 je naplánovaná najluxusnejšia verzia Laurin & Klement. Je teda zrejmé, že všetko má svoj čas. Okrem týchto slov odznelo aj definitívne "nie" pre Superb RS, rovnako tak nemáme čakať ani Fabiu RS či Citigo RS. Iste, nemalú skupinu možno táto informácia sklame, v konečnom dôsledku ale ide o to, že týchto potenciálnych záujemcov o dané verzie nie je podľa automobilky Škoda toľko, aby sa im vývoj a výroba týchto modelov oplatila. Čudovať sa tomu v zásade nemôžeme.