Škoda Kodiaq rozširuje ponuku o verziu Scout. Okrem plastov nechýba väčšia svetlá výška či pohon 4x4

I keď bola azda najväčšia pozornosť v prípade novej Škody Kodiaq venovaná športovo ladenej verzii RS, ktorej príchod je teda nakoniec aj oficiálne potvrdený, už pri samotnom predstavení novinky sme boli oboznámení, že onedlho sa dočkáme vyhotovenia Scout. K jeho odhaleniu došlo napokon pomerne skoro, nakoľko už prenikli na povrch všetky informácie vrátane prvých fotografií. Niežeby bol klasický Kodiaq neschopný v teréne, no predsa len pre tých najodvážnejších určite padne vhod rozsiahlejší ochranný paket, ktorý do istej miery určite pozitívne ovplyvní jazdu v takýchto podmienkach. Kodiaq dostal v rámci verzie Scout mohutnejšie exteriérové oplastovanie a početnejšie ochranné prvky podvozku, avšak len o týchto zmenách to nie je. Najmä vďaka špecifickým 19" diskom narástla svetlá výška z 188 na 194 milimetrov, nájazdové uhly sa môžu pýšiť hodnotou 22, respektíve 23,1 stupňov, zatiaľ čo priechodový uhol má 19,7 stupňov. Štandardne je Scout osadený full-LED svetlometmi, jazdné režimy sú doplnené o mód off-road, čím došlo k úprave správania automatickej prevodovky ale aj samotného motora v závislosti na reakcie na plyn.

Asi nikoho neprekvapí, že toto terénnejšie vyhotovenie je v ponuke výhradne len s pohonom všetkých štyroch kolies, pričom motorová paleta ráta len s výkonnejšími variantmi - základom je agregát 1.4 TSI s výkonom 110 kW /150 koní a 250 N.m, za ním nasleduje 2.0 TSI s výkonom 132 kW / 180 koní a 320 N.m. V oboch prípadoch je štandardom automatická prevodovka DSG. Pokiaľ ide o naftové motory, na výber je 2.0 TDI v dvoch výkonnostných verziách - 110 / 150 koní a 140 kW / 190 koní. Cenové relácie zatiaľ nepoznáme, dá sa ale predpokladať, že budu výrazne vyššie ako základné verzie, keďže pri kúpe Scouta máte automaticky oveľa bohatšiu výbavu. K oficiálnej svetovej premiére dôjde na marcovom autosalóne v Ženeve, následne sa novinka ukáže aj na cestách. Pre úplnosť, na jeseň tohto roku by sme mali spoznať Kodiaq SportLine, budúci rok pre zmenu Kodiaq Laurin & Klement, no a v jeho závere aj spomínanú verziu RS.

