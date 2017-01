74-ročný deduško hráva svoju obľúbenú počítačovú hru od roku 1999. Nanešťastie, na konci januára sa jej servery nadobro vypnú

Väčšina z nás si vášnivých hráčov počítačových hier predstavuje ako tínedžerov, ktorí majú priveľa voľného času, a tak ho trávia za monitormi a obrazovkami. Počítačové hry, aj keď nie také prepracované ako tie dnešné, však vo veľkom fičali aj na konci minulého storočia a jedna z nich ešte v roku 1999 učarovala vtedy 56-ročnému chlapíkovi, ktorý sa zamiloval do hry Asheron's Call. Hra patriaca do kategórie MMORPG bola vydaná 2. novembra roku 1999 a náš deduško sa do nej okamžite zamiloval napriek tomu, že veľa hráčov v jeho veku sa pred obrazovky dobrovoľne odmietalo posadiť.

Tejto hre venoval posledných 18 rokov života a keď prišiel na dôchodok, počítačovým radovánkam sa oddával ešte s väčšou láskou, pretože to bol jeho veľký koníček, ktorým si krátil čas. Bohužiaľ, po toľkých rokoch aktívneho hrania sa štúdio stojace za Asheron's Call rozhodlo, že hra si už svoje potrebné roky oddžila a s prihliadnutím na znižujúce sa počty hráčov ohlásilo vypnutie všetkých serverov. Keďže Asheron's Call je hra pre viac hráčov, kde je interakcia s ostatnými hráčmi zo sveta základom celého príbehu, už sa viac nebude dať hrať a dnes 74-ročný deduško stratí to, čo ho napĺňalo. Jeho vnúčatá sa preto rozhodli zverejniť jeho príbeh na internete a dúfajú, že s pomocou ostatných ľudí sa im podarí nájsť dedkovi novú hru, ktorú by mohol hrávať. Ak preňho teda máš nejaký návrh, určite ho nezabudni napísať do komentárov pod videom.