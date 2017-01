Tvrdý MMA knockout, aký sa nepodarí len tak hocikomu. Obyčajné prehodenie súpera cez rameno skončilo okamžitým koncom zápasu

Zápasy bojovníkov MMA vedia byť poriadne tvrdé a často sa končia tým, že jeden zo súperov skončí v bezvedomí. Inak to nebolo ani v nedávnom zápase medzi Luisom Raulom Alvarezom a Martinom Georgesom, v ktorom obaja bojovníci hýrili aktivitou a odmietali sa tomu druhému vzdať. Aj keď bolo viditeľné, že Luis nad svojím protivníkom dominuje a dostáva ho do úzkych, Martin sa bránil zo všetkých síl. Nanešťastie preňho, Luisovi sa v priebehu niekoľkých sekúnd podarilo zápas ukončiť a to aj napriek tomu, že mu chvat vôbec nevyšiel. Luis sa zaprel a pokúsil sa Martina prehodiť cez rameno, lenže ten na podlahu dopadol tak nešikovne, že si celou silou udrel tvár a hlavu a jednoducho na pár sekúnd upadol do bezvedomia. Luis Alvarez teda ani nevedel, ako sa mu podarilo zápas ukončiť, ale určite bol rád, že svojho nepríjemného súpera tak rýchlo vybavil.

