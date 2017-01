Diemme: Prémiová talianska obuv, ktorá vám vydrží kľudne aj 10 rokov a stále bude vyzerať fantasticky 

Krajina ležiaca v južnej časti Európy pripomínajúca čižmu je už od nepamäti považovaná za módnu mekku a dnes sa nám uvedený fakt opäť raz potvrdí. Trochu detailnejšie sa totiž pozrieme na prémiovú obuv značky Diemme. Tí z vás, ktorí už mali na svojich nohách obuté akékoľvek topánky či tenisky z ich portfólia, s nami budú určite hneď súhlasiť.

Teraz sa už ale aspoň virtuálne vrátime naspäť do skorých 90-tych rokov 20. storočia, a to konkrétne do roku 1992, kedy bola táto, dnes už legendárna a uznávaná značka založená bratskou dvojicou. Dennis a Maico Signorovci mali už od samého začiatku obrovský zápal a vášeň, pochádzajúcu ešte z ich detstva. Vtedy boli unesení z práce svojho starého otca v obuvníckom priemysle. Žiadnym prekvapením tak nie je ani prvá skúsenosť s výrobou topánok Dennisa. Ten už v 13 rokoch začína s brigádovaním v závode na oddelení jazdnej obuvi a prvýkrát tak pocítil lásku k manufaktúre, ktorá pretrváva až do súčasnosti... My sa z toho úprimne tešíme a veríme, že minimálne ďalších 50 rokov sa na tom nič zásadné nezmení, keďže ručnú výrobu si je potrebné vážiť.

A keďže sme už danú tému manufaktúry mierne načali, tak v nej môžeme pokračovať. Calzaturificio Diemme, ako znie celý názov spoločnosti, má svoje pevné sídlo v miestach, kde vzniká vysoko kvalitná obuv od 19. storočia. Milovníci histórie odevov a obuvi (ak tu nejakých máme) zrejme tušia, že na mysli máme severovýchodnú časť Talianska známu ako Montebelluna. Súčasťou menovanej oblasti je taktiež mestečko Onè di Fonte (Veneto), kde nájdeme aj samotnú fabriku. Len tak na okraj, asi ste netušili, že viac ako polovica topánok určených na horolezectvo bola vyrobená práve v tamojšom regióne a taktiež viac ako trištvrte všetkých lyžiarok. Len sa skúste pozrieť do vnútra tých svojich a možno budete milo prekvapení aj vy.

"We are proud to have Diemme handmade in Italy, using all Italian and European materials to guarantee a highly comfortable and durable product." - Úryvok citácie od Dennisa a Maica pre predajcu MR. PORTER.

Celé štvrťstoročie nadobudnutých skúseností, počas ktorých vo výrobni Diemme vznikala obuv aj pre známe módne domy, sú zárukou najvyššej možnej kvality aká sa aj v roku 2017 na trhu nachádza. Áno, z hlbín regiónu Veneto pochádzajú rôzne druhy topánok značiek Chanel, Maison Martin Margiela, Bottega Veneta alebo Nonnative či Bedwin & the Heartbreakers s nápisom Made in Italy na spodnej časti. A to hovorí jasnou rečou. Kvalita, na ktorú sa neboja spoľahnúť ani tí najnáročnejší klienti. Samostatnou kategóriou sú spolupráce, ale k tým až o chvíľku. Vôbec sa ale nie je čomu čudovať, keďže celý proces je centralizovaný pod jednou strechou. Od prvotných skíc a návrhov, cez výber vhodných farieb či materiálov, až po samotnú výrobu sa stará tím nesmierne šikovných ľudí rozdelených do menších skupiniek. Dnes už veľmi netradičný jav, ktorý ceníme o to viac.

Modely Roccia Vet, Anatra a Firenze z aktuálnej kolekcie jeseň/zima 2016

V portfóliu ponúkaných produktov značky si na svoje prídu rovnako dámy a aj páni, pričom rozdiely v jednotlivých kúskoch sú len minimálne, respektíve žiadne. Ojedinelou výnimkou sú len dva modely zo stálej ponuky nesúce názov "Iseo" pre mužov a "Verona", ktoré sú určené pre nežnejšie pohlavie. Ale ako sa hovorí: "Proti gustu žiaden dišputát." V prípade nízkych tenisiek so siluetou podobnej "Authentic-om" od Vans však nevidíme problém ani v nosení na ženských nohách, alebo? Kompletný výber je pritom rozdelený len do piatich základných kategórií, a to nasledovne: topánky (pevná obuv), vysoké-stredné-nízke tenisky a v posledných rokoch stále viac vyhľadávané letné slip-ony v rozličných prevedeniach. Tie sú ďalej členené podľa modelov, spomedzi ktorých sú tie najznámejšie azda "Roccia Vet", "Fontesi", "Veneto Alto" a "Garda". Všetky si postupne aj ukážeme...

Obrovský dôraz je v Diemme kladený aj na výber materiálov. Najčastejšie je však využívaná klasická koža v rôznych úpravách, semiš, nubuk alebo niekoľko druhov úpletových látok. To všetko sa samozrejme týka len zvršku jednotlivých kúskov. Spodná časť všetkých pevných topánok (Roccia Vet, Firenze, Anatra...) je vyzbrojená podrážkou Vibram®, ktorá dokonale tlmí náraz na akýkoľvek terén. Využitie si tak nájdu či už v mestských uličkách počas chladných zimných dní, alebo aj na horských túrach s priateľmi. Dokonalá univerzálna obuv pre každého, kto má rád rôzne dobrodružstvá. Ostatné tenisky si vyslúžili klasickú gumenú podrážku vyrobenú priamo vo fabrike v Onè di Fonte., čo ale neznamená, že nie sú odolné voči neduhom počasia.

Krásne slip-on tenisky Garda a "bačovské" Fontesi pochádzajúce taktiež z aktuálnej kolekcie

Kolaborácie s mimoriadne zvučnými menami

Každý chce, alebo sa minimálne snaží o to, aby mohol spolupracovať s tými najlepšími z odboru a získavať cenné skúsenosti. A tie potom môže ďalej využívať, respektíve rozvíjať pri napredovaní svojich vlastných vízií a snov. Svoje by o tom vedeli rozprávať zástupcovia takých veľkých mien v módnom priemysle ako sú napríklad Stone Island, A.P.C., Vans, hobo alebo Carhartt či BAL. Istú exkluzivitu si vďaka kolaborácii s Diemme snažia uchmatnúť aj predajcovia z domáceho Talianska (Slam Jam Socialism) alebo Švédska (Caliroots). Dané modely však vôbec nie sú nezaujímavé, skôr naopak, patria medzi tie najkrajšie zo všetkých.

Najčastejšie využívanou siluetou pri vzájomných spoluprácach je bezpochýb tá s názvom "Roccia Vet", ktorá v sebe krásne kĺbi prvky horolezeckej obuvi a typickej mestskej topánky. Aj uvedené faktory z nich robia taký bestseller, akým sú posledných cca 25 rokov. Výnimkou je taktiež to, že mimo bežných modelov vznikajú nové a odlišné len práve počas jednotlivých kolaborácií. A veru niektoré by pokojne mohli byť zaradené aj do bežnej a celoročne trvajúcej ponuky. Presvedčiť sa o tom ale môžete aj sami prostredníctvom záberov.

Nádherne Bonito Chukka Boots zo sezóny jar/leto 2014, ktoré vznikli v spolupráci s francúzskym A.P.C. a ich retail bol priblížne 400 €

V rovnakom období nastala aj taliansko-japonská kolaborácia Diemme x hobo, ktorej výsledkom sú dané Utility Boots vo viacerých farebných kombináciach

Jeseň/zima 2012 bola v znamení Military Boots z rýdzo talianskej spolupráce medzi niekoľkokrát menovaným výrobcom obuvi a legendárnou značkou Stone Island

Priblížne 4 roky staré dielo Diemme x Slam Jam Socialism a pôsobivé slip-ony z obdobia jeseň/zima 2013 vzinknuté v spolupráci s Vans

"Diemme is a high-end brand with a collection that ranges from sneakers to mountaineering boots readapted for city use. The ambition is to produce the highest quality artisan goods with an exceptional level of comfort, with progressive designs as well as sharply executed takes on classic styles." - Stručná charakteristika priamo z oficiálnej stránky talianskej značky.

Pomalým tempom sa dostávame až na koniec článku k zhrnutiu. Na pohľad jedinečná, pekná a k tomu navyše kvalitná topánka nie je snom len väčšiny mladých slečien/dám, ale aj mnohých pánov, ktorí uprednostňujú určitý nadštandard. Áno, chápeme, že pri výbere obuvi a vlastne čohokoľvek je do veľkej miery zohľadňovaná cena, ale skúste sa chvíľku zamyslieť. Oplatí sa vám kupovať si každoročne 5-6 párov nekvalitných kúskov v hodnote cca 250-300 € alebo radšej miniete, napríklad 500 € za 2 modely so životnosťou prevyšujúcu 10 rokov? A ako bonus, v aktuálnych sezónnych výpredajoch sa vám určite podarí nájsť viacero zaujímavých typov aj za menej ako polovičnú sumu. Obdobnú investíciu s istotou neoľutujete.

Na nákup odporúčame návštevu stránok internetových predajcov ako Footpatrol, END., Nitty Gritty či už spomínané Caliroots alebo Slam Jam Socialism. V prípade, že patríte do kategórie ľudí, ktorí si všetko radi najprv odskúšajú, tak môžete skúsiť šťastie vo viedenských predajniach Max Laurenz a Urban Speed. Tie sú totiž od nášho hlavného mesta asi najmenej vzdialené. A tí z vás, ktorých čaká ešte lyžovačka v ktorejkoľvek časti Álp, majú možnosť vybrať si spomedzi veľkého množstva predajcov priamo pod zasneženými svahmi. Dovtedy si ale skúste urobiť lepší prehľad o jednotlivých modeloch na stránke Diemme.

