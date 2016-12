Tesla vraj predvídala nehodu, ku ktorej napokon došlo. Aká je však realita?

Tesla Motors naozaj často aktualizuje svoj softvér, z čoho sa koniec koncov tešia aj majitelia, ktorí už svoj elektromobil tejto značky majú doma. Samozrejme, nie každá aktualizácia je vhodná pre všetky typy už predaných vozidiel, veď predsa ide do veľkej miery aj o hardvérovú záležitosť. Naposledy nás Elon Musk informoval o tom, že systém Autopilot (ktorý je čoraz viac terčom kritiky kvôli zavádzajúcemu názvu) bol doplnený o ďalšiu fíčurku. Vďaka nej dokážú prítomné radary prediktívne monitorovať okolie aj pred vozidlom, za ktorým samotná Tesla ide, číže vedia vyhodnotiť potenciálne nebezpečenstvo ešte skôr, ako ho uvidí vodič. Dôkazom toho má byť aj priložené autentické video s Modelom X na holandskej diaľnici. Na zázname vidieť, ako pred Corsou brzdí SUV, čo si však vodič Oplu nevšimol dostatočne skoro a pri vyhýbacom manévri ho trafil. Prítomná Tesla však zvukovým signálom varovala posádku elektromobilu ešte skôr, ako k samotnému stretu došlo, čím by sa potvrdila v praxi funkcionalita onej technológie.

Z videa sa nepochybne v sklonku niekoľkých hodín stal veľký hit na internete so slovami, že Tesla doslova predvídala nehodu. Krátko po uverejnení videa sa ale objavilo viacero správ o tom, že opäť raz ide len o zbytočne veľký hype, ktorý túto značku odjakživa sprevádza. Viacero analytikov upriamuje totiž správne pozornosť na to, že aj napriek naozaj špičkovej technológii, skutočnosť nie je až taká úchvatná či nezvyčajná, ako je vykresľovaná. Podstatou je SUV-čko pred Oplom, ktoré i na videu videť, ako už dlhší čas doslova núdzovo brzdí, čím jeho brzdové svetlá a znižujúcu sa vzdialenosť systém Tesly rozpoznal. Ide tak o akt dodržiavania bezpečného odstupu, na ktorý vie reagovať v dnešnej dobe prakticky väčšina adaptívnych tempomatov. V každom prípade, vodič Tesly Frank van Hoesel môže byť systému vďačný, lebo je vidieť, že ani on brzdiace vozidlo cez Opel nezaregistroval, aj keď mohol.