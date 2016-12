Kanye West má nový farebný účes a internet si na ňom opäť zgustol

Keď sa Kanye West prvýkrát objavil na verejnosti po tom, čo bol prepustený z nemocnice, na jeho hlave sme mohli vidieť blond farbu. Už táto úprava sama o sebe ľudí celkom zaskočila, no to sme ešte nevedeli, s čím plánuje Yeezy vkročiť do roku 2017. Fotoaparáty v Hollywoode ho totiž včera zachytili, pričom mal znova nový účes. Tentokrát, nech tých farieb nie je málo, doplnil blond dávkou ružovej a na temene a záhlaví sa mu tak vytvorila jedinečná dúha. Nevieme, akú symboliku, ak vôbec nejakú, predstavuje tento Yeezus krok, avšak americký umelec je známy svojimi vlasovými výtvormi, a preto sa netreba zase až tak čudovať. Či už sa z toho nakoniec niečo vykľuje alebo nie, internet si mal opäť raz na čom zgustnúť. Kanye sa tak nevyhol prirovnaniam k zmrzline alebo k postave z Fresh Princea. Ako jeho najnovší účes, tak podarené reakcie z internetu, nájdeš nižšie.

NEW HAIR COLOR ALERT pic.twitter.com/0wVrOl2ohk — NIECEY (@DaRealNiecey) 26. decembra 2016

Kanye's new hair looking like rainbow sherbet ice cream pic.twitter.com/BaRLjPyrIn — anna (@nutellaANDpizza) 26. decembra 2016

Someone tell me why Kanye Wests new hair is inspired by Rihanna's outfit pic.twitter.com/kfsGIK1w7D — Romy (@badg4lrihanna) 26. decembra 2016

Hair stylist: how can I help u today?



Kanye West: u ever have rainbow sherbet?



Hair stylist: say no more pic.twitter.com/eZlm0IZJ1d — Katie Corvino (@kTc0rvin0) 27. decembra 2016

Every time I see Kanye. He reminds me of this episode of Fresh Prince. pic.twitter.com/pXQvEd34mN — Zaddy Lee✨ (@excusemelee_) 27. decembra 2016

Kanye's new hair looking like a pot of Trix LMAOOOOO pic.twitter.com/TV5lE2biOM — Trashvis (@Trashvis) 26. decembra 2016

kanye lookin like amber rose w this blonde low cut — La colocha (@JackieStreetz) 26. decembra 2016

Kanye West out here looking like Dennis Rodman pic.twitter.com/ZaA58hihzG — Ponce De'Leioun (@PonceDeLeioun) 26. decembra 2016