Topánky známych Slovákov a Čechov: Aké tenisky nosí aktuálne Pil C, Bronka alebo Leoš Mareš?

So stupňujúcimi sa mrazmi nastal už dávno čas dať teniskám zaslúžený oddych, no ak ti nerobí problém šmýkať sa po zamrznutých chodníkoch alebo si si pod stromčekom našiel svoj vytúžený pár, určite ho stihneš otestovať ešte pred koncom roku ako známe tváre z domácej scény. Tie si totiž ani v decembri nezabudli spraviť radosť novými tichošlapkami a pri zozname uplynulých releasov, ktoré sa vo väčšine dostali na do našich končín aj vďaka Footshopu, sa ani niet čomu čudovať. Pred Vianocami sme mali možnosť kúpiť nové Yeezy, Creepers od Rihanny, nečakane úspešné Air Jordan 1 Top 3 a množstvo ďalších vydarených modelov a spoluprác, ktoré budeme vídať pravidelne aj v roku 2017.

Soňa Skoncová a Robo Reis - adidas Yeezy Boost 350 V2

Majk Spirit - Nike Air More Uptempo



OTIS - Air Jordan 3 True Blue

Grimaso - adidas Yeezy Boost 750 Chocolate



@stokynooo Fotka uverejnená používateľom Grimaso (@dj_grimaso), Dec 22, 2016 o 3:35 PST

DJ Wich - Nike Air Max, Air Jordan 3 Black Cement



Hledej kocku #bublinakocka Fotka uverejnená používateľom Golden Touch (@djwich), Dec 15, 2016 o 2:31 PST

Paulie Garand - Vans Sk8-Hi



~ Perspective ~ Photo by @radek_kudlacek Fotka uverejnená používateľom Paulie Garand (@pauliegarand), Dec 12, 2016 o 9:07 PST

NobodyListen - Nike Blazer

ADDICTED. poslední kusy merche právě teď online na Queens.cz. </3. děkuju za tu podporu a energii, nemam slov. Fotka uverejnená používateľom NobodyListen (@nobodylisten), Dec 15, 2016 o 11:19 PST

Samey - Vans Authentic

Dalyb - Air Jordan 1 Top 3



☎⛽ @queens_cz Fotka uverejnená používateľom D A L Y B (@dalybhahacrew), Dec 1, 2016 o 10:12 PST

Zayo - adidas Yeezy Boost 750 Chocolate

❄ ja vás zdravim Fotka uverejnená používateľom Z A Y O 'R' (@hahacrewzayo), Dec 10, 2016 o 6:22 PST

TTAPPLE - Air Jordan 1 Top 3



Bronka - Nike Air Force 1 Gum Sole

Winter uniform ❄ Fotka uverejnená používateľom Bronka Banikova (@bronislavka), Dec 5, 2016 o 8:03 PST

Ego - BAPE Bapesta

Dnes vytuzene otvorenie @footshop v BA ci vidiamo hudbo esperanto je m'excuse objavil som bapestazz ktore mi chuda micka chcela dat az na vianoce ouu je to poklad www.podzemie.sk Fotka uverejnená používateľom Michal Straka (@egoemo), Dec 2, 2016 o 6:16 PST

Rytmus - Nike Air Yeezy 2 Red October

Aless - adidas NMH Human Race

Chcem len vedieť aké to je keď ťa nikto nekryje.. Posúvam sa.. #Album2017 Fotka uverejnená používateľom ®ALESS® BORN TO WIN ® (@aless_capparelli), Dec 20, 2016 o 7:53 PST

Sergei Barracuda - Air Jordan 8 Three-Peat

Rolluju foto @tonyflunkey Opened show for @losangelesconfidential outfit @queens_cz Fotka uverejnená používateľom Notorický HustlerHeadliner (@sbarracuda), Dec 19, 2016 o 6:08 PST

Logic - BAPE Bapesta

Fotka uverejnená používateľom J. Eden (@yzomandias), Dec 18, 2016 o 8:41 PST

Pil C - Air Jordan 1 Bred

HYPE DNES KOŠICE Fotka uverejnená používateľom PIL C (@pil_c), Dec 22, 2016 o 12:40 PST

Laci Strike - adidas EQT Support ADV

Podobame sa? Diky www.shooos.sk KED PRI OBJEDNAVKE ZADAS - LACI STRIKE - na hocijaky tovar tak 10 perc dole @shooossk Fotka uverejnená používateľom Laci Strike (@lacistrike), Dec 20, 2016 o 8:19 PST

Johnny Mečoch - Timberland 6-Inch

Leoš Mareš - Valentino Open Leather



#NaJedenDenDoPaříže #Za15VteřinMěSrazíTenTaxík #ToMámZTohoŽeSeFotímJakTurista Fotka uverejnená používateľom Leoš Mareš (@leosmares), Dec 20, 2016 o 1:27 PST



Leoš Mareš - Air Naboso

Přebírám žezlo po kolezích a budu dnes celý den snapovat pro @tmobile_cze ... Kdo nebyl dlouho na Snapchatu, tak si ho dnes zapněte pro zajímavost Program... Vánoční posilováni, vánoční rodné město Beroun, vánoční koncert Pavla Calty a Sebastiana #nabitevanoce @tmobile_cze Fotka uverejnená používateľom Leoš Mareš (@leosmares), Dec 20, 2016 o 10:36 PST

