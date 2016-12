Výhľad hodný 5 miliónov € je víziou medzi čínskymi skalami, ktorá snáď dostane zelenú

To, že Čína je krajinou (takmer) neobmedzených možností, vieme už veľmi dlhý čas, a tak nás neprekvapuje ani nasledujúci projekt. Koniec koncov, kde inde by mal vzniknúť obdobný architektonický skvost, ak nie práve v krajine s vyše jednou miliardou obyvateľov? A navyše, tamojšia príroda plná hôr si to doslova žiada.

U nás nie príliš známa provincia s názvom Hunan patriaca pod národný park ZhangJiaJie možno už v priebehu najbližších rokov bude patriť medzi vyhľadávané destinácie. Dôvodom by malo byť viacero sklenených mostov prepájajúcich tamojšie skaly. Unikátna vízia, s ktorou prišla dvojica ateliérov Martin Duplantier Architects a Daqian Landscape designers v sebe mixuje prvky futurizmu a funkčnosti, čím vytvára zaujímavý celok. Sklo ako nosný prvokby malo byť využité na všetkých piatich vyhliadkových "vežiach" a v náštevníkoch má vzbudzovať pocit slobody či voľnosti. Okrem vyššie uvedeného skla tvorí konštrukciu aj reflexná nerezová oceľ, ktorej úlohou je predovšetkým zabepečenie.

"Bridges an pavilions in Avatar Land" je bez najmenších pochýb dielom, respektíve projektom, ktorý by si zaslúžil zelenú na realizáciu. Ako to už ale býva zvykom, všetko je o peniazoch, pričom v danom prípade sa vôbec nejedná o nízke sumy. Kompletné náklady by sa mali pohybovať na úrovni 5 miliónov €. Je však otázne, či by si uvedená suma nevyšplhala vyššie. Aj to je jeden z možných dôvodov, prečo investor (ZTG) stále váha so začatím prác. Nateraz si tak budeme musieť vystačiť s vizualizáciami nižšie.

P.S. - V okolí ZhangJiaJie by sa však nejednalo o jediné "atrakcie" zo skla, keďže tam nájdeme aj vôbec najdlhší sklenený most na svete s dĺžkou 430 metrov. Zhangjiajie Grand Canyon Glass Bridge bol otvorený ešte len počas tohtoročného leta, ale následkom veľkého náporu turistov musel byť dočasne uzatvorený. Momentálne je už ale opäť prístupný pre verejnosť.

Pokiaľ viete aj o iných architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré taktiež stoja za pozornosť širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile nižšie, ďakujeme za spoluprácu!