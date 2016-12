V Prahe sú až tri, u nás ani len jedna. Nazrite do reštaurácií ocenených Michelinskou hviezdou v blízkom okolí Slovenska

Radi si vychutnávate kvalitné a chutné pokrmy, ktoré vás nielen zasýtia, ale aj pohladia vašu dušu? Dnešný článok by vás mal tým pádom zaujímať. Rozhodli sme sa totiž zmapovať a predstaviť tie najlepšie reštaurácie v blízkom okolí Slovenskej republiky. Možno to bude prvý a zároveň aj posledný príspevok na danú tému, a preto vo výbere figurujú tie najznámejšie podniky, ktorých návštevu určite nebudete ľutovať. A za to vám neručíme my, ale tí najpovolanejší vôbec. Áno, na mysli máme hodnotiacu komisiu udeľujúcu prestížne Michelinské hviezdy. Poďme teda na samotný výber.

Restaurant Steirereck - Viedeň (Rakúsko)

Hneď na úvod zamierime k našim majetnejším rakúskym susedom, ktorých hlavné mesto ukrýva viacero špičkových reštaurácií. Tá azda najznámejšia nesie názov Steirereck a nájdeme ju na adrese Am Heumarkt 2A v krásnom prostredí s úžasným výhľadom. Romantická večera pri pokojne tečúcich vodách dokáže navodiť tú správnu atmosféru, vďaka ktorej si tamojšie pochúťky budete môcť vychutnať lepšie. Nie nadarmo je Steirereck jediným viedenským podnikom s dvomi Michelinskymi hviezdami. Myslíme, že to hovorí za všetko.

Čo sa týka ponúkaného menu, tak na svoje si prídu milovníci medzinárodnej a taktiež aj modernej rakúskej kuchyne. Samozrejme, priamo úmerné kvalite podávaných jedál sú aj ceny, a tak by vás nemala prekvapiť ani výsledná suma na účte. Tá sa v záležitosti od jednotlivých zvolených porkmoch a nápojov môže pohybovať v rozmedzí 100 až 150 € pre 2 osoby.



P.S. - Vínna pivnica ukrýva vyše 35 000 fliaš tých najlepších vín z celého sveta.

Costes Restaurant - Budapešť (Maďarsko)

To, že gastronómia v slávnej Budapešti je naozaj na mimoriadne vysokej úrovni, vám s radosťou iste potvrdia všetci tí, ktorí už mali možnosť ju navštíviť. Teda, aspoň ja osobne nepoznám nikoho, kto by mal na jedlo v hlavnom meste Maďarska čo i len najmenšie pripomienky. Teraz si už ale poďme povedať aspoň pár slov k vyššie menovanej reštaurácii v centre.

Jedno z najlepších stravovacích zariadení v krajine ležiacej na juh od našej domoviny, je síce otvorené len necelých 10 rokov, ale za ten čas si stihlo vybudovať veľmi slušnú reputáciu. Celú kuchyňu má pod palcom z pozície hlavného šéfkuchára pán menom Miguel Rocha Vieira a so svojím tímom má na konte aj jednu Michelinskú hviezdu. Najprestížnejšie ocenenie, ktorým sa nemôže zatiaľ pýšiť žiadna reštaurácia na Slovensku. Napriek tomu, že Costes patrí medzi elitné podniky v Budapešti, žiaden dress code z vašej strany nie je nutný. Na skvelých maďarských, ale aj zahraničných jedlách si tak môžete s kľudom pochutnávať napríklad aj v obyčajných nohaviciach a tričku. Čo vás ale môže mierne odradiť sú sumy, ktoré sú na pomery bežných ľudí vysoké. 4 chodové menu bez vínneho párovania stojí cca 85 € pre 1 osobu. V prípade, že máte záujem aj o k jedlám hodiace sa vína, cena sa v danom prípade vyšplhá až na 130 €.



Restauracja Belvedere - Varšava (Poľsko)

"Včera som mal konečne voľnú nedeľu, dneska si už vo Varšave dávam večeru". Áno, aj v krajine preslávenej trhmi, netradičnými cukrovinkami a vášnivými športovými fanúšikmi sa nachádza nejedna kvalitná reštaurácia. Samozrejme, väčšina z nich je priamo v hlavnom meste a výnimkou nie je ani tá v našom zozname.

Luxusom dýchajúci podnik s majestátnym názvom Belvedere, je presne taký, ako vyzerá už na prvý pohľad. Nádherná budova s historickým podtónom obkolesená záhradami v krasnom prostredí. Vaše milované nežnejšie polovičky budú určite očarené ešte dlho po návšteve uvedenej reštaurácie. Pričom zásluhu na tom bude mať taktiež fantastické jedlo a prvotriedne vykonávaný servis. Jedálny lístok síce nepatrí medzi tie najrozsiahlejšie, ale aj napriek tomu ponúka viacero veľmi zaujímavých pokrmov. Ako príklad môžeme uviesť jeleňa s červenou repou a dulou alebo hovädzinku doplnenú o kel. Obrovským plusom sú ceny. Klasické trojchodové menu s dezertom vás vyjde na 80-100 € pre 2 osoby. Tomu hovoríme férová ponuka.

P.S. - Restauracja Belvedere bola aj v Michelinskom sprievodcovi 2015

Alcron Restaurace - Praha (Česká republika)

Posledné tri miesta v našom výbere toho najlepšieho, čo sa týka gastronómie v okolí Slovenskej republiky, sme pridelili pražským reštauráciam. Ako prvú vám predstavíme vyššie menovanú Alcron nachádzajúcu sa na adrese Štěpánská 40/623 v Starom Meste.

Nádherný podnik, ktorého brány boli po prvýkrát otvorené ešte v roku 1932, dostal s príchodom milénia novú tvár, ale tradície zostali. Zástancovia súkromia si pri vychutnávaní jedla v uvedenej reštaurácii určite prídu na svoje, keďže kapacita je limitovaná na skromných 24 miest. Veľmi málo vídaná exkluzivita podčiarknutá skvelou kuchyňou pod vedením šéfkuchára Romana Paulusa vás musí nadchnúť. Najlepšou vizitkou sú okrem spokojných zákazníkov aj ocenenia a tých má Restaurace Alcron naozaj požehnane. Opäť však "vypichneme" to najuznávanejšie a teda Michelinskú hviezdu, ktorou sa zariadenie v centre Prahy môže pýšiť nepretržite od roku 2012. A to vôbec nie je málo. Len si predstavte, pečené Mušle svätého Jakuba s brokolicou, quinoaou a pancettou alebo Morského vlka s karfiólom a sépiou, mňam. Milo by vás mali prekvapiť aj stále pomerne prívetivé ceny. Napríklad, bohaté štvorchodové menu bez vínneho párovania vás bude stáť cca 65 € na 1 osobu. Opäť priamy dôkaz toho, že život v hlavnom meste Českej republiky je v mnohom výhodnejší ako v Bratislave. Smutná pravda.

FIELD Restaurant - Praha (Česká republika)

Predposlednou dnes spomenutou reštauráciou bude tá, ktorej kuchyňu vedie ako šéfkuchár pán Radek Kašpárek. Mladý, stále len 34-ročný majster svojho remesla, usmerňuje vlastný tím znamenite a spokojnosť drvivej väčšiny zákazníkov hovorí jasnou rečou.

Okúzlujúci interiér plný moderny bude tým prvým, čo vás zaújme pri vstupe do daného podniku. Tam sa však všetko ešte len začína, pravý zážitok príde až spolu s jedlom. Gastronómia na najvyššej úrovni, ktorá bola tento rok ocenená aj Michelinskou hviezdou, si určite zaslúži vašu návštevu počas pobytu v Prahe. Vždy sezónne menu neskrývajúce sa za svoj prírodný pôvod. Aj to patrí medzi hlavné dôvody, prečo je FIELD tak vyhľadávanou reštauráciou aj napriek obrovskej konkurencii. Nezabudnuteľným kulinárskym zážitkom musí byť predovšetkým sedemchodové degustačné menu zahŕňajúce dobroty, ako jahňacinka, kaviár alebo makrela v prepojení s hráškom. Ruka v ruke s kvalitou ide aj cena a tá sa za uvedené chody pohybuje na úrovni 100 € na 1 osobu. Samozrejme, k tomu sú možné dva typy vínneho párovania alebo nealkoholické nápoje. Už viete, kde stravíte najbližší víkend?

La Degustation Bohême Bourgeoise - Praha (Česká republika)

Samotný záver článku bude taktiež patriť podniku nachádzajúcemu sa v mestskej časti Staré Mesto, a to konkrétne na ulici Haštálska 753/18. Luxusná reštaurácia so vznešeným názvom je tým najlepším miestom na oslavu výnimočných úspechov či čistej radosti zo života. Predsa len, všetci sme aspoň čas od času veľkí pôžitkári, ktorí si chcú vychutnávať dobroty.

A pokrmy vychádzajúce z kuchyne, ktorej velí šéfkuchár Oldřich Šahajdák sú nezabudnuteľné, o čom svedčí aj viacnásobné ocenenie Michelinskou hviezdou. Zaujímavosťou je, že okrem pomerne typického šesťchodové menu sa v La Degustation Bohême Bourgeois podáva aj jednásťchodové (!) menu a tam už končia všetky srandy. Medzi ponúkanými jedlami nechýba napríklad Daniel so slivkami a slivovicou, bravčový bok na cibulke alebo slimáky z lužických hôr s cesnakom, feniklom a sladkou mrkvou. Ako vidíte, láska k tradičným pokrmom neobchádza ani tie najvychýrenejšie reštaurácie. Čo sa týka cien, sú naozaj "slávnostné", keďže vyššie uvedené menu vás bude stáť 90 €, respektíve 125 € na 1 osobu plus voliteľné vínne párovanie v hodnote 50 € alebo 80 €. Každopádne, návštevu daného podniku počas pobytu v Prahe minimálne zvážte.

"O jídle přemýšlíme jinak. Chceme, aby vám přineslo nevšední zážitek. A proto vaříme malá jídla, která ponoukají všechny smysly a inspirují k zamýšlení. První sousto probouzí zvědavost, druhé přináší soustředěné vnímání, závěrečná sousta rozvášní emoce, vzbuzují pocit nenasycené chuti a dychtivost po dalším chodu."

V komentároch nám môžete okrem iného prezradiť aj to, ktorú z nami vybraných reštaurácii by ste chceli navštíviť ako prvú?