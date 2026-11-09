Zdroj: REFRESHER/ARCHÍV RESPONDENTKY GRÉTY
Zdroj: REFRESHER/ARCHÍV RESPONDENTKY GRÉTY
Zdroj: REFRESHER/ARCHÍV RESPONDENTKY GRÉTY
Zdroj: REFRESHER/ARCHÍV RESPONDENTKY GRÉTY
Zdroj: REFRESHER/ARCHÍV RESPONDENTKY GRÉTY
Zdroj: REFRESHER/ARCHÍV RESPONDENTKY GRÉTY
Zdroj: REFRESHER/ARCHÍV RESPONDENTKY GRÉTY
Zdroj: REFRESHER/ARCHÍV RESPONDENTKY GRÉTY
Zdroj: REFRESHER/ARCHÍV RESPONDENTKY GRÉTY
Zdroj: REFRESHER/ARCHÍV RESPONDENTKY GRÉTY
1 / 10
Niektoré veci riešime každý deň, no nahlas o nich hovoríme len málokedy 🫂
Vybrali sme pre teba tri príbehy a témy, v ktorých možno spoznáš aj kúsok seba.
Prinášajú osobné skúsenosti, otvárajú dôležité otázky a ponúkajú pohľady, ktoré ti môžu pomôcť lepšie pochopiť seba aj ľudí okolo teba
Tieto články si teraz môžeš prečítať za 1 €. Hľadáme totiž 5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club a povedia nám, čo sa im páči a čo im chýba.
Ako tester budeš mať Refresher Club prvé tri mesiace za 1 € mesačne a členstvo môžeš kedykoľvek zrušiť. Link nájdeš v BIO.
Zdroj 📸: Archív Gréty, Pinterest
#refreshersk #refresherclub