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Pohoda 2027 má vypredanú už polovicu kapacity. Záujem o lístky je rekordný
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dnes 4. novembra 2026 o 19:20
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Pohoda 2027 má vypredanú už polovicu kapacity. Záujem o lístky je rekordný

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Festival Pohoda Zdroj: FACEBOOK/POHODA FESTIVAL
Festival Pohoda Zdroj: FACEBOOK/POHODA FESTIVAL
Festival Pohoda Zdroj: FACEBOOK/POHODA FESTIVAL
Festival Pohoda Zdroj: FACEBOOK/POHODA FESTIVAL
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Náhľadový obrázok: Facebook/Pohoda Festival
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