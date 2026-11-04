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Slovenská sporiteľňa vytvorila vlastný seriál. 24-dielna dráma je inšpirovaná trendom vertikálnych telenoviel z TikToku
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Tento článok je PR správa spoločnosti Slovenská sporiteľňa.
dnes 4. novembra 2026 o 11:00
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Slovenská sporiteľňa vytvorila vlastný seriál. 24-dielna dráma je inšpirovaná trendom vertikálnych telenoviel z TikToku

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Namiesto nudných reklám vytvorila banka vlastný TikTok seriál. 👀

Tradičné reklamné spoty mladú generáciu už dávno neoslovujú. Erste Group, materská spoločnosť Slovenskej sporiteľne, sa preto rozhodla pre radikálny krok a prináša nový globálny trend priamo k nám. Ako prvá banka v strednej Európe spustila vlastný hraný seriál vo vertikálnom formáte s názvom „Blue Heat – a Believe in Yourself story“.

Formát tzv. vertical soap alebo mikrodrám, ktorý pôvodne odštartoval v Číne, búra rebríčky sledovanosti na smartfónoch po celom svete. Ide o krátke, zhruba dvojminútové epizódy plné emócií, rýchlych zvratov a typických cliffhangerov, pri ktorých okamžite potrebuješ vidieť ďalší diel. 

Príbeh 24-dielnej série z dielne Erste Group sleduje štvoricu mladých ľudí počas zlomového leta pri jazere. Nechýba surfing, nové priateľstvá, láska ani osobné výzvy. Hlavná hrdinka Leni sa v zlomovom období dospievania učí nájsť odvahu ísť vlastnou cestou a veriť si – čo je zároveň dlhodobým mottom značky (#BelieveInYourself).

TikTokeri aj mladé talenty

V seriáli účinkujú prevažne mladé neopozerané tváre, ktoré tvorcovia vybrali prostredníctvom otvorenej castingovej výzvy na sociálnych sieťach. Dopĺňajú ich známi content creatori a influenceri v hosťujúcich úlohách. Natáčalo sa v autentických lokalitách okolo Neziderského jazera na rakúsko-maďarskom pohraničí. 

Za vizuálom a realizáciou stojí rakúska produkčná spoločnosť Sandrats Media. Seriál nakrútili unikátnym spôsobom, ktorý umožňuje plnohodnotné vertikálne aj horizontálne sledovanie. 

Kedy a kde sledovať?

Séria odštartovala v Rakúsku už na začiatku septembra a postupne vstupuje na ďalších sedem trhov. Na Slovensku si ju môžeš pozrieť už od začiatku novembra na účtoch Slovenskej sporiteľne na TikToku a YouTube, ako aj na bezplatnej streamovacej platforme JOYN. 

Sleduj Blue Heat
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Náhľadový obrázok: Slovenská sporiteľňa
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