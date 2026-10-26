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Daj svojim témam priestor. Hľadáme novú posilu pre náš prémiový obsah
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dnes 26. októbra 2026 o 13:16
Čas čítania 1:47

Daj svojim témam priestor. Hľadáme novú posilu pre náš prémiový obsah

Daj svojim témam priestor. Hľadáme novú posilu pre náš prémiový obsah
Zdroj: REFERESHER
Silvia Chlumecká
Silvia Chlumecká
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Baví ťa hľadať silné príbehy, chodiť do terénu a tvoriť obsah o ktorom ľudia rozprávajú ešte večer pri pive? V Refresheri rozširujeme tím pre náš prémiový (zamknutý) obsah a hľadáme nové talenty!

Nehľadáme hotového novinára s 10-ročnou praxou. Hľadáme človeka, ktorý má prirodzený talent na dobré témy, chce sa učiť a má chuť tvoriť obsah, ktorý dáva zmysel. Všetko ostatné  od štruktúry textu až po prácu s témou ťa radi naučíme a prejdeme si s tebou krok po kroku.

Aký obsah u nás budeš tvoriť?

Tvojou hlavnou úlohou bude prinášať autorský, jedinečný obsah pre Refresher Club v textovej forme. Hľadáme pokrytie najmä pre tieto oblasti:

  • Silné osobné príbehy & rozhovory z neobvyklých prostredí
  • Reportáže z terénu (vo všetkých regiónoch Slovenska)
  • Spoločenské témy, šoubiznis a reality shows
  • Regióny a zaujímavé miesta na Slovensku
  • Zdravie, fitness & životný štýl

Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a poslanie boli v súlade s hodnotami našej firmy, ktoré nájdeš tu 👇.

REFRESHER HODNOTY

 

Čo bude tvojou náplňou práce?

  • Písanie kvalitných článkov: Identifikovanie tém, ktoré reálne rezonujú a otvárajú verejnú debatu a udávajú trendy. 
  • Práca v teréne: Zdvihnúť telefón, dohodnúť stretnutie, vyraziť na miesto, urobiť rozhovor, nafotiť, nakrútiť či podchytiť atmosféru.
  • Multimediálny presah (doplnkovo): Ak z reportáže donesieš krátky materiál na Reels či TikTok, je to super plus, primárny je však pre nás dobrý text.
  • Úzka spolupráca s redakciou: Pravidelný feedback, prechádzanie textov s editorom a posúvanie tvojho pisateľského skillu na vyššiu úroveň.
Premium Reporter
Premium Reporter Zdroj: REFERESHER

Čo hľadáme?

  • Ochotu a zápal: Chceme človeka, pre ktorého nie je práca v redakcii len odškrtávaním povinností, ale fakt ho  baví. 
  • Textový talent & cit pre detail: Vieš napísať text, ktorý má „šťavu“, je logicky štruktúrovaný a čitateľný.
  • Proaktivitu: Keď povieme „choď spraviť túto tému“, tak hľadáš spôsob, ako z nej vyťažiť maximum.
  • Lokalita (Bratislava / Regióny):
    Pre hlavné témy: Uprednostňujeme kandidátov z Bratislavy a okolia (potrebujeme, aby si vedel/a prísť aspoň raz týždenne do redakcie, nasať atmosféru a prejsť si veci osobne).
  • Pre regionálne témy: Hľadáme aj šikovných externistov naprieč Slovenskom (hlavne stredné Slovensko, ale neboj sa prihlásiť aj z iného kraja)

Čo ponúkame?

  • Flexibilnú formu spolupráce: TPP / Živnosť, full-time alebo externá spolupráca (podľa dohody a kapacít).
  • Osobný mentoring: Priamy feedback od skúsených editorov, vďaka ktorému porastieš v písaní rýchlejšie ako kdekoľvek inde.
  • Slobodu a priestor pre vlastné nápady: Ak prinesieš dobrú tému, dáme ti dôveru a priestor ju zrealizovať.
  • Refresher benefity: Vstupy na festivaly, lístky do kina, zľavy na oblečenie a skvelý kolektív.
Premium Reporter
Premium Reporter Zdroj: REFERESHER

Detaily spolupráce

Odmena:

  • Full-time : od 1 400 € do 1 900 €  (v závislosti od skúseností a objemu dodaného obsahu + výkonnostné odmeny).
  • Externá spolupráca: od 80 € za schválený článok/reportáž (+ odmeny za výstupy na socials) podľa náročnosti témy.

Lokalita:

  • Bratislava (Office Refresher) ak máš záujem o full time spoluprácu . Ak ti vyhovuje viac externá spolupráca ,  bude to kombinácia remote + office. 

 

Ako sa prihlásiť?

Vyplň nám dotazník 👇 a nezabudni priložiť svoje portfólio, alebo čokoľvek  reprezentatívne čo by nás zaujalo . 

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