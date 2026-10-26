Baví ťa hľadať silné príbehy, chodiť do terénu a tvoriť obsah o ktorom ľudia rozprávajú ešte večer pri pive? V Refresheri rozširujeme tím pre náš prémiový (zamknutý) obsah a hľadáme nové talenty!
Nehľadáme hotového novinára s 10-ročnou praxou. Hľadáme človeka, ktorý má prirodzený talent na dobré témy, chce sa učiť a má chuť tvoriť obsah, ktorý dáva zmysel. Všetko ostatné od štruktúry textu až po prácu s témou ťa radi naučíme a prejdeme si s tebou krok po kroku.
Aký obsah u nás budeš tvoriť?
Tvojou hlavnou úlohou bude prinášať autorský, jedinečný obsah pre Refresher Club v textovej forme. Hľadáme pokrytie najmä pre tieto oblasti:
- Silné osobné príbehy & rozhovory z neobvyklých prostredí
- Reportáže z terénu (vo všetkých regiónoch Slovenska)
- Spoločenské témy, šoubiznis a reality shows
- Regióny a zaujímavé miesta na Slovensku
- Zdravie, fitness & životný štýl
Je pre nás dôležité, aby tvoja životná vízia a poslanie boli v súlade s hodnotami našej firmy, ktoré nájdeš tu 👇.
Čo bude tvojou náplňou práce?
- Písanie kvalitných článkov: Identifikovanie tém, ktoré reálne rezonujú a otvárajú verejnú debatu a udávajú trendy.
- Práca v teréne: Zdvihnúť telefón, dohodnúť stretnutie, vyraziť na miesto, urobiť rozhovor, nafotiť, nakrútiť či podchytiť atmosféru.
- Multimediálny presah (doplnkovo): Ak z reportáže donesieš krátky materiál na Reels či TikTok, je to super plus, primárny je však pre nás dobrý text.
- Úzka spolupráca s redakciou: Pravidelný feedback, prechádzanie textov s editorom a posúvanie tvojho pisateľského skillu na vyššiu úroveň.
Čo hľadáme?
- Ochotu a zápal: Chceme človeka, pre ktorého nie je práca v redakcii len odškrtávaním povinností, ale fakt ho baví.
- Textový talent & cit pre detail: Vieš napísať text, ktorý má „šťavu“, je logicky štruktúrovaný a čitateľný.
- Proaktivitu: Keď povieme „choď spraviť túto tému“, tak hľadáš spôsob, ako z nej vyťažiť maximum.
- Lokalita (Bratislava / Regióny):
Pre hlavné témy: Uprednostňujeme kandidátov z Bratislavy a okolia (potrebujeme, aby si vedel/a prísť aspoň raz týždenne do redakcie, nasať atmosféru a prejsť si veci osobne).
- Pre regionálne témy: Hľadáme aj šikovných externistov naprieč Slovenskom (hlavne stredné Slovensko, ale neboj sa prihlásiť aj z iného kraja)
Čo ponúkame?
- Flexibilnú formu spolupráce: TPP / Živnosť, full-time alebo externá spolupráca (podľa dohody a kapacít).
- Osobný mentoring: Priamy feedback od skúsených editorov, vďaka ktorému porastieš v písaní rýchlejšie ako kdekoľvek inde.
- Slobodu a priestor pre vlastné nápady: Ak prinesieš dobrú tému, dáme ti dôveru a priestor ju zrealizovať.
- Refresher benefity: Vstupy na festivaly, lístky do kina, zľavy na oblečenie a skvelý kolektív.
Detaily spolupráce
Odmena:
- Full-time : od 1 400 € do 1 900 € (v závislosti od skúseností a objemu dodaného obsahu + výkonnostné odmeny).
- Externá spolupráca: od 80 € za schválený článok/reportáž (+ odmeny za výstupy na socials) podľa náročnosti témy.
Lokalita:
- Bratislava (Office Refresher) ak máš záujem o full time spoluprácu . Ak ti vyhovuje viac externá spolupráca , bude to kombinácia remote + office.
Ako sa prihlásiť?
Vyplň nám dotazník 👇 a nezabudni priložiť svoje portfólio, alebo čokoľvek reprezentatívne čo by nás zaujalo .