Od nepriateľov k milencom, skúška Casa Amor aj to, čo sa dialo po návrate z vily. Naty a Matúš v najnovšom Close Friends odpovedali na otázky od divákov, ktoré sa dotkli ich vzťahu, minulosti aj plánov do budúcnosti.
Naty a Matúš sa po Love Islande ocitli pod paľbou otázok, ktoré preverili ich vzájomný vzťah aj spomienky na vilu. Zaspomínali si na začiatky svojej love story, prezradili, na čo sa najviac tešili po návrate domov a či pre nich bola Casa Amor náročnou skúškou. Reč prišla aj na ich prvú spoločnú fotografiu po odchode zo šou, sťahovanie či prsteň, ktorý Matúš daroval Naty.
Neobišli sme ani dianie okolo ostatných účastníkov a diváci sa zaujímali aj o ich život mimo kamier. Ako Naty a Matúš reagovali na otázky od divákov, čo prezradili o svojom vzťahu a ako spätne hodnotia Love Island, si pozri v celom diele Close Friends už teraz na našom webe.