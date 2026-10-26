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Z malého detailu na fotke zistí tvoju presnú lokalitu. Lucia z profilu Za Hranice prezradila, ako sa dá živiť geoguessingom
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dnes 26. októbra 2026 o 7:00
Čas čítania 6:16
Anna-Marie Hanzlíková/refresher.cz

Z malého detailu na fotke zistí tvoju presnú lokalitu. Lucia z profilu Za Hranice prezradila, ako sa dá živiť geoguessingom

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Stačí jej letmý pohľad na tvar elektrického stĺpa, kúsok obrubníka alebo stromy v pozadí. Lucia z profilu Za Hranice z takýchto indícií za chvíľu presne vie, na akom mieste planéty sa nachádzaš.

Svojou superschopnosťou ohromila český internet. Na Instagrame oslňuje najmä geoguessingom, teda hádaním lokácií z fotiek.

Nie je to pritom tak dávno, kedy vtedajšia študentka medzinárodných vzťahov v Brne mala svoj profil iba ako side hustle pre zábavu. Keďže je ale zemepis jej najväčšou vášňou (a ako sama hovorí, klasická práca od deviatej do piatej by pre ňu nebola), neprestávala tvoriť. Od začiatku mala ambíciu, aby ju tento koníček začal živiť.

A oplatilo sa. V lete jej profil konečne prakticky zo dňa na deň vybuchol. Popularitu jej zrejme priniesli najmä spomínané virálne videá, v ktorých sa snaží nájsť presnú lokáciu fotiek, ktoré jej posielajú jej sledovatelia. Dnes ju profil zamestnáva na plný úväzok. Napriek tomu tvrdí, že najväčšia odmena je, keď jej zemepisné videá púšťajú vyučujúci v škole.

Kto je ale Lucia v civile? Ako svoju superschopnosť získala? A aká najzaujímavejšia požiadavka na ňu od jej sledovateľov prišla?

V rozhovore sa dočítaš:
  • Ako dlho trvá nahromadiť geografický lore.
  • Či už dostala ponuku do tajných služieb.
  • Ako sa Lucku v Kórei snažili naverbovať do sekty.
  • Aký je jej obľúbený geografický útvar.
  • V ktorej hre má nahraté také množstvo času, až sa za to hanbí.
  • Či by ju lákali reality shows.

Kde si sa tak dobre naučila miestopis a pracovať s mapami? Už odmala ma fascinovali vzdialené krajiny. Začalo to, keď som sledovala reality show Kto prežije. Jednotlivé série sa volali Guatemala, Panama – a mňa zaujímalo, kde tieto miesta sú. Stála som so sestrou v izbičke pred detskou mapou a spoločne sme hľadali. To som mala tak desať alebo jedenásť rokov. Odvtedy tento záujem trvá.

 

Nahromadiť zemepisný lore ti teda trvalo pätnásť rokov? Asi áno. Najviac som natrénovala niekedy v sedemnástich, keď som objavila YouTube kanál Geography Now. Robili sériu videí o každej krajine sveta od A po Z, ktorá bežala azda sedem rokov. Videá ma bavili a navyše tvorca robil challenge, kde si zaviazal oči a vymenoval všetky krajiny sveta. Úplne ma to ohromilo a povedala som si, že to chcem vedieť tiež.

Aké sú tvoje študijné metódy? Učíš sa od A po Z napríklad rieky alebo štáty a ideš vyložene naspamäť? Štáty som sa naučila cez online kvízy, napríklad na stránke JetPunk, kde som ich neustále opakovala, až sa mi dostali do hlavy. Ale keď som sa nedávno učila hlavné mestá, tak som fakt išla prstom po mape a snažila sa vizuálne priradiť meno k miestu. Práve vizuálne učenie je pre mňa najefektívnejšie.

Kedy ti došlo, že tento tvoj obrovský koníček by šiel natáčať a bavilo by to ľudí? Mňa už ako malú hrozne bavili youtuberky a youtuberi. Bola som jedno z tých detí, čo obehali minecraftové akcie, a snívala som o tom, že budem youtuberka. Pár rokov dozadu som si povedala, že si tento detský sen skúsim splniť. Založila som si kanál a premýšľala, o čom natáčať. Zemepis bol môj najväčší koníček a na českej scéne také videá nikto nerobil, takže to bola ideálna voľba.

„Študovala som medzinárodné vzťahy, dnes sa však živím tvorbou,“ hovorí Lucka.
„Študovala som medzinárodné vzťahy, dnes sa však živím tvorbou,“ hovorí Lucka. Zdroj: Archiv respondentky / se svolením

Máš ambíciu, aby sa podľa tvojich videí ľudia vzdelávali? Viem, že ťa vždy poteší, keď sa tvoje videá púšťajú v školách.

Určite mám. Inšpirujem sa kanálmi, ktoré robia „edutainment“, najmä mojím najobľúbenejším Oversimplified, ktorý vysvetľuje históriu cez vtipné videá, z ktorých som sa dokonca učila na štátnice. „Vrchol kariéry“ pre mňa naozaj je, keď mi ľudia píšu, že ich učitelia púšťali vo škole. (smiech) Mám rada ten pocit, keď môžem ukázať zemepis zábavnou formou niekomu, kto ho možno predtým neznášal, a vďaka mne ho začne baviť.

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Čo sa dozvieš po odomknutí:
  • Ako dlho trvá nahromadiť geografický lore.
  • Či už dostala ponuku do tajných služieb.
  • Ako sa Lucku v Kórei snažili naverbovať do sekty.
  • Aký je jej obľúbený geografický útvar.
  • V ktorej hre má nahraté také množstvo času, až sa za to hanbí.
  • Či by ju lákali reality shows.
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Zdroj: refresher.cz
Odporučil/a: Anna-Marie Hanzlíková/refresher.cz
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