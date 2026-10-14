Feed Explore
Feed Explore Profil
Bežecká sezóna nekončí. V týchto 10 modeloch tenisiek si jesennú trať užiješ naplno
2
2
0
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 14. októbra 2026 o 13:50
Čas čítania 4:54
Richard Balog

Bežecká sezóna nekončí. V týchto 10 modeloch tenisiek si jesennú trať užiješ naplno

Bežecká sezóna nekončí. V týchto 10 modeloch tenisiek si jesennú trať užiješ naplno
Zdroj: New Balance Running
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Takto vyzerajú HOT novinky od značiek Adidas, New Balance, Saucony či Brooks.

Svet bežeckej obuvi prechádza obrovskou evolúciou a hranice medzi čistým športovým výkonom a atraktívnym mestským vzhľadom sa čoraz viac stierajú. Ak hľadáš dokonalú rovnováhu medzi pohodlím, špičkovými technológiami a štýlom, ktorý vynikne v uliciach aj na bežeckom ovále, čítaj ďalej.

V spolupráci s online obchodom Footshop sme zostavili zoznam TOP 10 výnimočných bežeckých tenisiek – od cenovo dostupných univerzálnych modelov až po maratónske špeciály s revolučnou penou.

Pri nákupe nezľavnených produktov nezabudni použiť náš zľavový kód REFRESHER15, vďaka ktorému ušetríš desiatky eur.

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Pozri si všetky novinky v online obchode Footshop
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení alebo športe, staň sa členom REFRESHER Clubu a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas 9. októbra 2026 o 16:02

Adidas Adizero SL EVO Woven 150 €

Zoznam otvára jeden z najobľúbenejších bežeckých modelov v posledných rokoch – Adidas Adizero SL EVO, ktorý ponúka skvelý pomer ceny a výkonu.

Novinka spája pretekársku technológiu s dostupnosťou na každodenné tréningy. Vzhľad je inšpirovaný špičkovým maratónskym modelom Adidas Adizero Pro, ale v strednej časti medzipodrážky využíva penu LightStrike Pro, ktorá poskytuje výnimočné tlmenie, nízku hmotnosť a vysokú návratnosť energie pri každom kroku.

Tkaný (woven) zvršok v svetlomodrom vyhotovení s čiernymi prvkami zabezpečuje priedušnosť, pevné uchytenie chodidla a atraktívny vzhľad. Model nepoužíva karbónovú dosku, vďaka čomu ponúka prirodzenejší, pružný a univerzálny zážitok z behu.

Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je pod 130 eur.

Adidas Adizero SL EVO Woven
Zdroj: Footshop

Mizuno Neo Zen 2 167,95 €

Značka Mizuno si zaslúži viac pozornosti, ako dostáva, a to najmä vďaka skvelým bežeckým modelom, ktoré prinášajú vlnu futurizmu.

Dokonalým príkladom je Mizuno Neo Zen 2, ktorý je definovaný výrazným, plynulým profilom a inovatívnymi technológiami. Najväčším lákadlom je objemná medzipodrážka – biely penový blok s metalickým, fialovo-modrým gradientom na bočnej strane dodáva neuveriteľnú dynamiku a moderný vzhľad, ktorý zaujme. Tlmenie naopak sľubuje „vzdušný a bezproblémový výkon“.

Čierno-fialovo-sivý vršok z kombinácie textílie a syntetiky je zárukou pohodlia, priedušnosti aj pevného uchytenia chodidla.

Mizuno Neo Zen 2
Zdroj: Footshop

New Balance Fresh Foam X More v6 170 €

Zastúpenie v zozname má aj značka New Balance, napríklad vďaka modelu Fresh Foam X More v6, ktorý je ideálnou voľbou, ak hľadáš maximálne pohodlie a mäkký došľap pri každom kroku.

Neprehliadnuteľné tenisky sú synonymom pre extrémne tlmenie vďaka výraznej vrstve revolučnej peny Fresh Foam X s výškou 44 milimetrov pod pätou a 40 milimetrov pod špicou, ktorá účinne pohlcuje nárazy a šetrí tvoje kĺby aj pri dlhých behoch či celodennom nosení. Bordové vyhotovenie s bronzovými a striebornými detailmi v podobe plastického loga „N“ dodávajú sofistikovaný, sebavedomý vzhľad, s ktorým nezapadneš v dave bežcov.

Model New Balance Fresh Foam X More v6 je vhodný na ťažšie tréningy aj na voľnejšie výbehy v rámci regenerácie, keď telo potrebuje pohyb bez zbytočných nárazov.

New Balance Fresh Foam X More v6
Zdroj: Footshop

HOKA® Bondi 9 180 €

O pozornosť sa uchádza aj model HOKA® Bondi 9, ktorý pokračuje v tradícii ultra-pohodlných bežeckých tenisiek s objemnou medzipodrážkou.

9. generácia jedného z najobľúbenejších cestných modelov prináša novú, odľahčenú penovú medzipodrážku, ktorá je ešte mäkšia a citlivejšia ako v minulosti. Charakteristická geometria Meta-Rocker zabezpečuje plynulý prechod do odrazu a výrazne znižuje únavu chodidla. Priedušný sieťovinový zvršok v sivo-čiernom vyhotovení spoločne so stabilizovaným rámom päty pevne obopína nohu, zatiaľ čo odolná guma na podrážke garantuje skvelú trakciu aj veľmi dlhú životnosť.

Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 150 eur.

HOKA® Bondi 9
Zdroj: Footshop

On Cloudrunner 3 Max 190 €

V ponuke online obchodu Footshop nás oslovil aj model On Cloudrunner 3 Max, ktorý je skvelou voľbou pre bežcov s prioritou v maximálnej ochrane kĺbov a nekompromisnej mäkkosti pre došľape.

Tenisky zo švajčiarského laboratória značky posúvajú latku tlmenia vďaka objemnej medzipodrážke z dvojnásobnej dávky peny Helion™, ktorá v kombinácii s prepracovanou štruktúrou CloudTec® účinne pohlcuje aj najtvrdšie nárazy na asfalte. Rozšírená stabilizačná základňa eliminuje nechcené vybočenie chodidla, zatiaľ čo geometria Rocker spolu s doskou Speedboard® dodáva energický odraz a plynulý prechod z päty na špicu.

Priedušný, polstrovaný zvršok v oranžovo-sivom vyhotovení zaručuje pohodlie bez otlakov.

Skontroluj aj béžovo-žltú verziu, ktorá je dostupná za rovnakú cenu.

On Cloudrunner 3 Max
Zdroj: Footshop
Odporúčané
Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces 23. septembra 2026 o 19:00

Brooks Glycerin Max 2 200 €

Ďalší skvelý model v zozname – Brooks Glycerin Max 2 posúva pohodlie pri behu aj v uliciach na úplne novú úroveň.

Vlajková loď ikonickej značky zo Seattlu využíva revolučnú tlmiacu penu DNA LOFT v3 doplnenú tekutým dusíkom, ktorá dokonale pohlcuje nárazy na tvrdom betóne, ponúka skvelú návratnosť a vďaka vysokej odolnosti zvládne 650 až 800 kilometrov. Priedušný zvršok z materiálu Engineered Air Mesh so špeciálnou 3D potlačou garantuje perfektné prispôsobenie chodidlu a potrebnú pevnosť. Širšia tlmiaca základňa spolu s čistým vzhľadom a žiarivými modrými a žltými akcentmi zaručuje ľahký krok a moderný vzhľad pre mestský beh.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš presne 30 eur.

Brooks Glycerin Max 2
Zdroj: Footshop

Adidas Hyperboost Edge Pro 200 €

Ak hľadáš bežecké tenisky, ktoré dokonale kombinujú streetwear vibe s elitným výkonom, Adidas Hyperboost Edge Pro sú správnou voľbou pre teba.

Modelu dominuje „chunky“ medzipodrážka s výškou 45 milimetrov a ikonickým podpisom značky v podobe troch prúžkov, ktoré sú natlačené priamo na pene, spoločne s nápisom Hyperboost v tonálnom vyhotovení. O neskutočné tlmenie a pružný odraz sa stará ultraľahká pena Hyperboost Pro Foam, zatiaľ čo zvršok z materiálu Primeweave pevne obopne chodidlo a podrážka LIGHTTRAXION garantuje skvelú trakciu aj dlhú životnosť – značka Adidas odhaduje 700 až 900 kilometrov.

Tenisky Adidas Hyperboost Edge Pro nedisponujú tuhou karbónovou doskou, vďaka čomu sú vhodné na intervalový objemový tréning aj ľahký mestský beh.

Adidas Hyperboost Edge Pro
Zdroj: Footshop

New Balance SuperComp Rebel v1 210 €

Bežecké tenisky New Balance SuperComp Rebel v1 vo vyhotovení „Sea Salt/Neo Flame“ sú stvorené pre explozívnu rýchlosť a dynamickú akceleráciu.

Model s nízkou hmotnosťou iba 222 gramov a dropom s výškou 4 milimetre predstavuje most medzi závodným špeciálom a denným kúskom na tempové behy aj dlhšiu trať. V medzipodrážke sa ukrýva responzívna pena Infinion spoločne s technológiou Energy Arc a integrovanou TPU/Pebax doskou, ktoré efektívne absorbujú nárazy a poskytujú plynulý, silný odraz vpred.

Ľahký zvršok s konštrukciou Fantomfit pevne obopína chodidlo, zatiaľ čo odolná guma na podrážke a reflexné prvky sú zárukou bezpečnosti pri behu na ceste.

New Balance SuperComp Rebel v1
Zdroj: Footshop

Saucony Paramount Max 229,95 €

Náš predposledný tip padol na model Saucony Paramount Max vo vyhotovení „Gold/Black“, ktorý ponúka nekompromisné tlmenie aj pohodlie priamoúmerné cene.

Tenisky stavajú na maximálnom tlmení a sú perfektnou voľbou na regeneračný beh po náročných dňoch, ale aj na každodenný tréning. O absolútny, plynulý krok a mäkký dopad sa stará inovatívna medzipodrážka incrediRUN, ktorá účinne pohlcuje tvrdé nárazy aj pri výraznej únave.

Priedušný zvršok zo sieťoviny príjemne obopne chodidlo a odvádza teplo, zatiaľ čo odolná gumová podrážka a reflexné prvky garantujú bezpečnosť a istotu na ceste.

Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 195 eur.

Saucony Paramount Max
Zdroj: Footshop

On Cloudboom Strike 2 250 €

Bodku za zoznamom dáva model On Cloudboom Strike 2, ktorý spája pretekárske technológie s atraktívnym vzhľadom.

Špičkový cestný špeciál, ktorý značka navrhla pre nekompromisnú rýchlosť a dynamiku, je zahalený do výraznej farebnej schémy bielej s tmavoružovými, respektíve červenými akcentmi, vďaka čomu okamžite upúta pozornosť v štartovom poli aj pri tempovom tréningu. Srdcom medzipodrážky je pena Helion™ v kombinácii s obláčikovými prvkami CloudTec®, ktoré poskytujú mäkké tlmenie a maximálnu návratnosť energie. Integrovaná doska Speedboard® funguje ako pružinový odrazový mostík a ženie vpred.

Ultraľahký zvršok z textílie a syntetiky zaručuje perfektnú priedušnosť aj presné uchytenie chodidla, zatiaľ čo gumová podrážka drží pevný krok.

V predaji je aj bielo-žltá verzia za rovnakú cenu.

On Cloudboom Strike 2
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky novinky v online obchode Footshop
Odporúčané
Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance 16. septembra 2026 o 18:00
Odporúčané
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas 9. októbra 2026 o 16:02
Odporúčané
Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces Jesenná obuv spája tradíciu s pohodlím. Objav TOP 10 modelov od značiek UGG®, Diesel či Filling Pieces 23. septembra 2026 o 19:00
Odporučil by si článok ostatným?
2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: footshop.sk
Foto: Footshop
Náhľadový obrázok: New Balance Running
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION ŠPORT TENISKY
Odporúčame
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
Sponzorovaný obsah
Si z Košického kraja, máš startup a potrebuješ ho nakopnúť? Môžeš preň získať 20 000 € a cestu do New Yorku
včera o 10:00
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
Refresher Club
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
pred 13 minútami
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
Refresher Club
Celý týždeň som sa stravoval za 25 eur bez polotovarov: Zaskočila ma cena brokolice, bez vajec od svokrovcov by som to nezvládol
včera o 07:15
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
Refresher Club
Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
dnes o 07:31
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 2 dňami
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
8. 10. 2026 9:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
6. 10. 2026 11:40
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Spravodajstvo
Slovensko Ekonomika Zahraničie Doprava
Viac
Filip Kuffa je o krok bližšie k ministerskému kreslu. Fico doručil prezidentovi návrh na jeho vymenovanie
pred hodinou
Fico oznámil, že Slovensko sa nepripojí k ďalšej pôžičke pre Ukrajinu. Na samite EÚ chce riešiť aj ceny energií
pred 2 hodinami
Slovensko vyhralo veľký spor o tunel Višňové. Taliansko-slovenské konzorcium má štátu zaplatiť 35 miliónov eur
pred 3 hodinami

Viac z Fashion

Všetko
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
V spolupráci
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
9. 10. 2026 16:02
Z outfitových videí v uliciach Nigérie až na mólo Chanel
Z outfitových videí v uliciach Nigérie až na mólo Chanel
6. 10. 2026 19:05
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
9. 10. 2026 16:00
Zara spojila módu s F1. 🏁 Kolekciu inšpirovanú Ayrtonom Sennom kúpiš už aj na Slovensku
Zara spojila módu s F1. 🏁 Kolekciu inšpirovanú Ayrtonom Sennom kúpiš už aj na Slovensku
včera o 19:00
FOTO: Budúca štvrť Southbank ožila módou. Show freier otvorila trinásty ročník MBFL!
PR správa
FOTO: Budúca štvrť Southbank ožila módou. Show freier otvorila trinásty ročník MBFL!
včera o 16:00
V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur
V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur
včera o 15:50
Viac z Filmy a seriály Všetko
Do vily mieri Beata a Demi. Akého partnera hľadajú noví bombshells?
Do vily mieri Beata a Demi. Akého partnera hľadajú noví bombshells?
8. 10. 2026 21:30
Denis musel po škandále opustiť vilu. Doma ho vraj čakala partnerka, on vzťah popiera
9. 10. 2026 10:10
Prime Video uvedie trojdielny dokument o princeznej Diane. Zaznejú v ňom jej tajné nahrávky
včera o 15:15
Viac z Zdravie Všetko
Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
30. 9. 2026 14:00
Adriana si našla hrčku v prsníku: „ Až keď som mala prísť o prsia, som si uvedomila, aká som krásna.“
8. 10. 2026 18:00
Slovenská DJ-ka Kristie Kardio je už rok sober: „Závidela som ľuďom s pohárikom v ruke, teraz som obeťou triezvosti“ (Rozhovor)
dnes o 11:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
Na Love Island prišla nová bombshell Amélie. Hľadá muža, ktorý udrží jej vysoké tempo
5. 10. 2026 22:15
Bývalá partnerka Jona Mariánka Abby prehovorila: Podvádzal ma a klamal!
5. 10. 2026 19:45

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
Silné príbehy
pred 11 minútami
Refresher Club
VYSVETĽUJEME: Mrazili vo väznici stovky kíl mäsa bez povolenia? Bývalá bacharka sa odvoláva na úrady, ZVJS pochybenie odmieta
pred 11 minútami
Vysvetľujeme, v čom konkrétne podľa bývalej príslušníčky porušovali vo väzenskej nemocnici v Trenčíne predpisy, aký to malo údajný dopad na kvalitu jedla pre odsúdených, ale aj pre personál, a akými argumentmi sa voči jej slovám bráni ZVJS.
Mont Blanc je o takmer dva metre vyšší než pred dvoma rokmi
Mont Blanc je o takmer dva metre vyšší než pred dvoma rokmi
pred 21 minútami
Duane „Keffe D“ Davis dostal za vraždu Tupacu 40 rokov až doživotie
Duane „Keffe D“ Davis dostal za vraždu Tupacu 40 rokov až doživotie
pred 2 hodinami
Turista sa vybral do Tatierna jednokolke 👀
Turista sa vybral do Tatierna jednokolke 👀
pred 2 hodinami
VIANOČNÝ PRIESKUM: Povedz nám, ako nakupuješ vianočné darčeky a získaj poukaz v hodnote 50 € do Notina alebo Alzy
VIANOČNÝ PRIESKUM: Povedz nám, ako nakupuješ vianočné darčeky a získaj poukaz v hodnote 50 € do Notina alebo Alzy
dnes o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
6. 10. 2026 18:00
V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur
V H&M sú práve vo výpredaji aj prémiové kúsky. Tričko z hodvábnej zmesi kúpiš za 10 eur
včera o 15:50
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
Zomrela hviezda seriálu Breaking Bad. RJ Mitte mal iba 34 rokov
pred 2 dňami
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
29. 9. 2026 10:30
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
8. 10. 2026 7:35
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
Refresher Club
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
pred 3 dňami
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
10. 10. 2026 17:00
1
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
Refresher Club
Michaela Čobejová zo Sľubu: Na socializmus nemám ani jednu dobrú spomienku. Systém prial charakterovo pokriveným ľuďom (Rozhovor)
pred 3 dňami
1
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40