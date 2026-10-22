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Prečo nás tak bavia reality shows? Psychologička vysvetľuje, čo nás baví na dráme a cudzích vzťahoch
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dnes 22. októbra 2026 o 11:00
Čas čítania 2:39

Prečo nás tak bavia reality shows? Psychologička vysvetľuje, čo nás baví na dráme a cudzích vzťahoch

Prečo nás tak bavia reality shows? Psychologička vysvetľuje, čo nás baví na dráme a cudzích vzťahoch
Zdroj: ig/@loveislandcs
Marcela Laura Mrvová
Marcela Laura Mrvová
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Prečo nás tak bavia reality shows? Psychologička vysvetľuje

Reality šou zažívajú v posledných rokoch nový boom a ich popularita sa nekončí len pri televíznych obrazovkách. Diváci sledujú vzťahy, hádky aj rozhodnutia účastníkov a následne o nich diskutujú na sociálnych sieťach

Prečo nás však tak veľmi baví sledovať životy ľudí, ktorých vôbec nepoznáme? O tom aj o mnohom ďalšom som sa rozprávala s psychologičkou Barborou Brzákovou Krelovou z portálu Ksebe.

Sledovanie cudzích ľudí je pre nás prirodzené

 „Človek je prirodzene sociálna bytosť a veľká časť nášho učenia prebieha práve pozorovaním druhých,“ vysvetľuje psychologička. Reality šou nám umožňujú sledovať cudzie životy zblízka a nahliadnuť do situácií, ktoré by sme sami možno nikdy nezažili.

Nejde teda iba o zvedavosť. „Z psychologického hľadiska môže ísť o kombináciu zvedavosti, potreby porozumieť ľudskému správaniu, ale aj určitého sociálneho učenia. Pozorujeme, ako sa ľudia správajú v rôznych situáciách, a podvedome si vytvárame predstavy o tom, ako by sme reagovali my,“ dodáva.

Love Island 2026
Love Island 2026 Zdroj: ig/@loveislandcs
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Prečo jedného účastníka zbožňujeme a druhý nás vytáča?

Po pár epizódach už často vieme, komu fandíme a koho správanie nás rozčuľuje. Vidieť sme to mohli napríklad v aktuálnej sérii Love Islandu, keď sa internet rozdelil na dva tábory. Jedni začali fandiť páru Natália a Matúš, zatiaľ čo druhí sa postavili na stranu hejtu.

„Naše sympatie a antipatie často vznikajú na základe toho, nakoľko správanie druhého človeka zodpovedá našim hodnotám, skúsenostiam a očakávaniam,“ vysvetľuje psychologička.

Správanie účastníkov sa môže dotknúť našich citlivých miest či hraníc. Pri hodnotení ich konania by sme však mali myslieť aj na to, že televízny obraz neukazuje všetko. „To, čo vidíme na obrazovke, nemusí predstavovať celého človeka, ale iba určitý výsek jeho správania,“ dodáva.

S tým súvisí aj jav, ktorý psychológia označuje ako parasociálny vzťah. „Keď pravidelne sledujeme toho istého účastníka, poznáme jeho príbeh, emócie, vzťahy a postupne máme pocit, že ho poznáme takmer osobne,“ hovorí psychologička.

16. séria Farmy štartuje už 2. septembra. Okrem nových súťažiacich budú o výhru bojovať aj farmári z predošlých sérií. Tešiť sa môžeš napríklad na Karin Hegedüs Dvořákovú či Stanku Klčovú. Love Island, Maxo Štvrtá séria reality šou Ruža pre nevestu kladie dôraz na silné osobnosti, autentické emócie a nečakané zvraty. Martin Bagar hospodár Farma Farma 16
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Prečo nás bavia aj situácie, ktoré by nám v reálnom živote prekážali?

Hádka, žiarlivosť či skúšky, ako je Casa Amor, alebo príchod nového bombshella by pre nás v skutočnom živote pravdepodobne neboli príjemnou zábavou. Na obrazovke sú však tieto situácie pre nás lákavé a zaujímavé. 

„Rozdiel je najmä v tom, že pri sledovaní reality šou máme od nepríjemnej situácie emocionálny odstup a zároveň kontrolu nad tým, či ju chceme sledovať,“ vysvetľuje psychologička.

Sledovanie problémov iných ľudí môže ovplyvniť aj to, ako vnímame vlastnú situáciu. Odborníčka v tejto súvislosti poukazuje na sociálne porovnávanie smerom nadol. Keď vidíme niekoho v komplikovanej situácii, môžeme si uvedomiť, že naše vlastné problémy nemusia byť také dramatické.

Napríklad pri sledovaní vzťahov v Love Islande je prirodzené, že ich porovnávame s tými vlastnými. Keď vidíme, že niektorý pár rieši problémy či časté hádky, môžeme si uvedomiť, že aj iní ľudia zažívajú vo vzťahoch podobné situácie. Zároveň nás to môže utvrdiť v tom, že náš vlastný vzťah nie je na tom až tak zle, najmä ak sa partneri na obrazovke hádajú oveľa častejšie než my doma.

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love island
love island Zdroj: ig/@loveislandcs

Čo sa deje v našom mozgu a prečo chceme pozerať ďalšiu epizódu?

Pri sledovaní reality šou sa zapája viacero mozgových systémov, ktoré súvisia s pozornosťou, emóciami, odmeňovaním a sociálnym poznávaním.

„Zaujímavé je, že nás nemusí priťahovať iba samotný výsledok, ale aj neistota a očakávanie toho, čo príde,“ hovorí psychologička. Dôležitú úlohu zohráva aj dopamínový systém, ktorý súvisí s motiváciou a očakávaním odmeny. Keď nevieme, ako sa vyvinie konflikt, či sa dvaja účastníci dajú dokopy alebo kto zo šou vypadne, prirodzene nás láka zistiť, čo sa stane ďalej.

Práve neistota a očakávanie ďalšieho zvratu nás môžu motivovať zapnúť si aj nasledujúcu epizódu. Keď sa jeden príbeh uzavrie, objaví sa ďalšia hádka, nové párovanie alebo nečakaný príchod, ktorý v nás vyvolá nové otázky. Vzniká tak opakujúci sa cyklus: čakáme na rozuzlenie, sledujeme, ako sa situácia vyvinie, a vzápätí nás zaujme ďalšia zápletka vysvetľuje odborníčka. 

Tento cyklus podporuje aj spôsob, akým televízie reality šou vysielajú. Ak nové epizódy vychádzajú takmer každý deň, sledovanie sa môže ľahko stať súčasťou našej každodennej rutiny. Večer si sadneme k obrazovke, aby sme zistili, čo sa vo vile udialo, a postupne si vytvoríme zvyk tráviť voľný čas práve pri obľúbenej šou.

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RODINA, VZŤAHY, SEX REALITY SHOWS VZŤAHY
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