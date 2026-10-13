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Tradičná dedina dostala moderný dizajn. Zo schátranej uličky vytvorili architekti víkendový dom ako z magazínu
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Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka
dnes 13. októbra 2026 o 15:00
Čas čítania 1:15
Richard Balog

Tradičná dedina dostala moderný dizajn. Zo schátranej uličky vytvorili architekti víkendový dom ako z magazínu

Tradičná dedina dostala moderný dizajn. Zo schátranej uličky vytvorili architekti víkendový dom ako z magazínu
Zdroj: BoysPlayNice
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Pozri sa dovnútra tohto architektonického skvostu.

České architektonické štúdio SENAA vdýchlo nový život bývalej Vinárskej uličke v obci Bukovany na južnej Morave. Projekt nazvaný „Bukovanský domeček“ je dokonalým príkladom toho, ako spojiť tradičnú architektúru s moderným dizajnom.

Za vznikom stojí dvojica architektov Jan Sedláček a Václav Navrátil, ktorí majú k miestu osobné puto – v obci majú rodinu, vinohrad aj pole. Spolu s tímom postupne v lokalite zrealizovali už 3 projekty, pričom „Bukovanský domeček“ je ich najčerstvejším prírastkom.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
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Bukovany, SENAA, BoysPlayNice
Zdroj: BoysPlayNice

Miesto, kde dom stojí, je skutočne špecifické. Ulička je miestami široká sotva 3 metre a novostavba musela vyrásť na pozemku s výmerou 180 štvorcových metrov. Architekti sa rozhodli rešpektovať pôvodnú stopu stavby a výsledkom je útulné víkendové bývanie s úžitkovou plochou 105 štvorcových metrov, ktoré slúži rodine aj na prenájom.

Do vnútra domu sa nevstupuje klasicky z ulice, ale netradične zo zadného dvora priamo do svetlej jedálne. Hneď po vstupe ťa upúta najvýraznejší prvok celého interiéru – masívne točité schodisko z kolorovaného betónu, ktoré pôsobí ako umelecká socha. Výrobca ho odlial priamo na mieste a presvetľuje ho južné slnko prenikajúce cez sklenenú podestu a strešný vikier.

Bukovany, SENAA, BoysPlayNice
Zdroj: BoysPlayNice

Interiér spája remeslo a históriu s minimalistickou modernou. Architekti zo štúdia SENAA osobne vybrali staré drevené trámy z búraneho činžiaku v pražskom Karlíne, z ktorých vytvorili strop aj priečky v podkroví. Na prízemí navyše nájdeš aj vlastnú saunu s výhľadom do dvorčeka.

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Bukovany, SENAA, BoysPlayNice
Zdroj: BoysPlayNice

Stavba nepoužíva žiadne zbytočné zateplenie – obvodové steny tvoria pevné keramické bloky Porotherm a vnútorné sadrové omietky dodávajú jemnosť vďaka zaobleným rohom. Architekti tak dokázali, že aj v stiesnených podmienkach historickej uličky sa dá vytvoriť svetový dizajn s dušou.

Náklady na stavbu predstavovali 4,5 milióna Kč, čo je v prepočte približne 185 tisíc eur.

Galéria, vďaka ktorej si vytvoríš dokonalý obraz o projekte z Moravy, je prácou štúdia BoysPlayNice.

Bukovany, SENAA, BoysPlayNice Bukovany, SENAA, BoysPlayNice Bukovany, SENAA, BoysPlayNice Bukovany, SENAA, BoysPlayNice
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Zdroj: linka.news
Foto: BoysPlayNice
Náhľadový obrázok: BoysPlayNice
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