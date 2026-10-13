Tradičná dedina dostala moderný dizajn. Zo schátranej uličky vytvorili architekti víkendový dom ako z magazínu

Pozri sa dovnútra tohto architektonického skvostu.
České architektonické štúdio SENAA vdýchlo nový život bývalej Vinárskej uličke v obci Bukovany na južnej Morave. Projekt nazvaný „Bukovanský domeček“ je dokonalým príkladom toho, ako spojiť tradičnú architektúru s moderným dizajnom.
Za vznikom stojí dvojica architektov Jan Sedláček a Václav Navrátil, ktorí majú k miestu osobné puto – v obci majú rodinu, vinohrad aj pole. Spolu s tímom postupne v lokalite zrealizovali už 3 projekty, pričom „Bukovanský domeček“ je ich najčerstvejším prírastkom.
Miesto, kde dom stojí, je skutočne špecifické. Ulička je miestami široká sotva 3 metre a novostavba musela vyrásť na pozemku s výmerou 180 štvorcových metrov. Architekti sa rozhodli rešpektovať pôvodnú stopu stavby a výsledkom je útulné víkendové bývanie s úžitkovou plochou 105 štvorcových metrov, ktoré slúži rodine aj na prenájom.
Do vnútra domu sa nevstupuje klasicky z ulice, ale netradične zo zadného dvora priamo do svetlej jedálne. Hneď po vstupe ťa upúta najvýraznejší prvok celého interiéru – masívne točité schodisko z kolorovaného betónu, ktoré pôsobí ako umelecká socha. Výrobca ho odlial priamo na mieste a presvetľuje ho južné slnko prenikajúce cez sklenenú podestu a strešný vikier.
Interiér spája remeslo a históriu s minimalistickou modernou. Architekti zo štúdia SENAA osobne vybrali staré drevené trámy z búraneho činžiaku v pražskom Karlíne, z ktorých vytvorili strop aj priečky v podkroví. Na prízemí navyše nájdeš aj vlastnú saunu s výhľadom do dvorčeka.
Stavba nepoužíva žiadne zbytočné zateplenie – obvodové steny tvoria pevné keramické bloky Porotherm a vnútorné sadrové omietky dodávajú jemnosť vďaka zaobleným rohom. Architekti tak dokázali, že aj v stiesnených podmienkach historickej uličky sa dá vytvoriť svetový dizajn s dušou.
Náklady na stavbu predstavovali 4,5 milióna Kč, čo je v prepočte približne 185 tisíc eur.
Galéria, vďaka ktorej si vytvoríš dokonalý obraz o projekte z Moravy, je prácou štúdia BoysPlayNice.