Chcete mať istotu, že zľava je skutočná? Toto je spôsob, ako odhaliť najlepšie ponuky

Vrcholia vianočné nákupy, Black Friday sa na nás valí z každej strany, a to je čas, kedy sa nás snažia obchody nalákať na všemožné zľavy. A nakúpiť tovar v zľave je lákavé.
Všetci radi nakupujeme vo výpredajoch a čím vyššia zľava, tým lepší pocit. Ako si však overiť, či je zľava skutočne výhodná a teraz je ten správny čas tovar kúpiť?
Pomôže vám užitočná funkcia Cenopád na Heureke
Problém tradičných zliav je však taký, že často nehovoria úplnú pravdu. Situáciu mal zlepšiť nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý zaviedol presné pravidlá pre výpočet zliav, no ani ten nie je stopercentný. Čo presne hovorí? Ak obchodník znižuje cenu tovaru, výška zľavy sa musí vypočítať z najnižšej ceny, ktorú mal tovar za ostatných 30 dní. Inak porušuje zákon. Obchodník už teda nemôže navýšiť cenu tovaru tesne pred zľavou, aby zľava vyzerala lákavejšie. Stále si však každý obchod môže nastaviť vlastnú cenotvorbu, a preto jeho zľava nemusí byť reálna. Heureka však prišla s riešením, ktoré ide za hranice individuálnych zliav. Volá sa Cenopád a poskytuje obraz o celkovej situácii na trhu.
Cenopád na Heureke zaručuje, že nenaletíte a skutočne ušetríte
Je to skvelý nástroj, ktorý vám pomáha nájsť produkty, ktoré aktuálne poskytujú najlepší pomer ceny a hodnoty. Skrátka, robiť inteligentnejšie nákupné rozhodnutia. Na zistenie, či cena skutočne klesla, používa Cenopád inteligentný systém na výpočet takzvanej referenčnej ceny. Je to priemer najlepších cien ponúkaných všetkými e-shopmi na Heureke za ostatných 30 dní. Porovnaním aktuálnej ceny s touto referenčnou cenou tak Cenopád zaručuje, že cena produktu skutočne klesla.
Vyskúšajte si to sami!
Pokazila sa vám stará rýchlovarná konvica či iný kuchynský spotrebič? Chceli by ste vymeniť starý televízor za nový? Hľadáte pre svoje dieťa pod stromček hračky, no nechcete kupovať predražené výrobky? Ak nehľadáte konkrétny produkt, Cenopád vám pomôže nájsť aktuálne najvýhodnejšiu ponuku. Navštívte na stránkach Heureky kategóriu produktu, ktorý hľadáte, a ak zakliknete v cenovom filtri Cenopád, uvidíte len tie produkty, ktoré zaznamenali reálny pokles ceny.
Cenopád vám teda pomôže nájsť najlepšiu ponuku a nakúpiť v správny čas. S príchodom novších, vylepšených modelov spotrebičov tie staršie „zastarávajú“ a ich cena klesá. Ak teda nehľadáte úplnú novinku, Cenopád vám vďaka aktuálnemu poklesu ceny umožní nakúpiť produkt s ideálnym pomerom kvality a ceny. Príjemné nakupovanie!