Aké meno dať bábätku? Toto je 50 TIPOV na obľúbené chlapčenské mená

Výber mena pre chlapčeka je krásna, ale aj zodpovedná úloha. Meno by malo byť výnimočné, ale aj praktické. Ak práve hľadáš inšpiráciu pre svojho synčeka, tu je výber chlapčenských mien, ktoré sú medzi rodičmi na Slovensku čoraz obľúbenejšie. Mnohé z nich sa umiestnili v rebríčku najpopulárnejších mien novorodencov za rok 2023.
- Adam
- Adrián
- Alan
- Alex
- Andrej
- Benjamín
- Bohdan
- Branislav
- Daniel
- David
- Denis
- Dominik
- Dušan
- Erik
- Emanuel
- Filip
- Gabriel
- Henrich
- Igor
- Ivan
- Jakub
- Ján
- Jonáš
- Jozef
- Kristián
