Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je vytvorený v rámci mediálnej spolupráce so spoločnosťou MBFL!.
dnes 24. septembra 2025 o 18:00
Čas čítania 4:26

Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith

Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith
Zdroj: Facebook/Dominika Kozáková, Foto: Lenka Janíčková
ZAUJÍMAVOSTI MÓDA ROZHOVORY SLOVÁCI ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Dominikine dizajny si okrem Rosalíe obľúbila aj DJ-ka Sita Abellan, Shygirl, Oklou, Eartheater, Bad Gyal, producent Sega Bodega či NEMO (víťaz Eurovízie 2024).

Dominika Kozáková je 29-ročná slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe, ktorá už 6 rokov buduje vlastný úspešný fashion brand. Od roku 2018 pravidelne prezentuje svoje kolekcie na Mercedes-Benz Prague Fashion Week a prezentovala sa aj v Madride.

Okrem módnych prehliadok mala návrhy v prestížnych svetových fashion magazínoch Vogue Italia, I-D, Dazed či Kaltblut. Jej kúsky si zamilovali známe osobnosti, ktoré majú fanúšikov po celom svete.

dominika kozáková
Zdroj: Facebook/Archív respondentky, MBPFW

Chcela som, aby Rosalía mala nejaký kúsok odo mňa

Dominikine dizajny nosí napríklad španielska DJ-ka Sita Abellan, producent Sega Bodega, NEMO (víťaz Eurovízie 2024), britská speváčka Shygirl, Oklou, Eartheater, Bad Gyal a španielska speváčka Rosalía, ktorá je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia GRAMMY a jej hity poznáš aj z rádia či TikTok trendov. 

„Každý sa ku mne dostal inak. Môj najväčší sen bolo, aby mala Rosalía nejaký kúsok odo mňa, keďže je to moja najobľúbenejšia speváčka – a nakoniec sa to aj splnilo. Stalo sa to cez jej najlepšiu kamarátku, ktorá jej ako darček kúpila jednu z mojich čiapok,“ hovorí o svojom milestone Dominika. 

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Kozáková (@dominikakozakova_)

Pri Shygirl, Oklou alebo Eartheater ju kontaktovali priamo stylisti. Shygirl je zároveň kamarátka so speváčkou Kelsey Lu, ktorá tiež chcela pletenú mačaciu čapičku. O jeden Dominikin model požiadala aj stylistka Willow Smith.

„K umelcovi NEMO som sa dostala cez jeho režiséra a produkčný tím, ktorí ma oslovili kvôli natáčaniu promo videa na Eurovíziu. Neskôr si aj samotný NEMO vybral niekoľko kúskov,“ vysvetľuje Dominika.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Kozáková (@dominikakozakova_)

Dominika sa tiež stala prvou a zatiaľ jedinou Slovenkou, ktorá predávala svoje dizajny na populárnom európskom módnom e-shope Zalando. K tejto príležitosti sa dostala cez distribučnú platformu Not Just A Label, kde prezentovala svoje portfólio a následne ju oslovili kupci pre Zalando. ✨
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Kozáková (@dominikakozakova_)

Jej tvorba využíva vlnu z alpaky, kašmír a mohér 

Tvorba Dominiky Kozákovej vyniká svojou farebnosťou, úpletovým materiálom, volánikmi, hravými, zvieracími motívmi, ktoré sa neboja provokovať spoločnosť odstránením rodových noriem a tradičnosti.

Dominika nám prezradila, že jej trvá približne pol roka vytvoriť kolekciu. Kľúčovým materiálom pre jej tvorbu je vlna z alpaky, kašmír a mohér (textilné vlákno zo srsti angorskej kozy), ktoré používa pri výrobe ručne pletených čiapočiek a doplnkov. Okrem iného využíva aj hodváb a plyšové látky, pričom experimentuje s textúrami a rôznymi aplikáciami.

„Nie som fanúšičkou rýchlych, povrchných trendov, ktoré vznikajú iba ako produkt algoritmov. Odev má podľa mňa niesť v sebe vrstvy – emóciu, odkaz, remeselnú hodnotu. Fascinuje ma, keď je niečo nadčasové a dokáže sprevádzať človeka dlhšie než len jednu sezónu,“ hovorí Dominika.

Inšpirujú ju ľudia, ktorí sa cez odev dokážu autenticky vyjadriť a zároveň v sebe nesú odvahu a krehkosť: „Preto mám rada napríklad Lady Gagu či Rosalíu – každá z nich pristupuje k móde ako k jazyku, cez ktorý komunikuje svoju identitu aj emócie, a pritom sa nebojí experimentovať“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Kozáková (@dominikakozakova_)

Prvý veľký úspech zažila v roku 2018 na Mercedes-Benz Prague Fashion Week s cirkusovou kolekciou „FREAK SHOW,“ ktorá bola súčasťou VAN GRAAF Junior talent – súťaže pre začínajúcich módnych návrhárov. 

„Bol to skvelý zážitok. Mám veľmi rada výzvy a toto bol určite obrovský skok oproti Bratislave – najmä vďaka širokému spektru lookov, organizácií, umelcov a dizajnérskej tvorby, kde som sa cítila ako vo svojom prirodzenom prostredí. Získala som úžasné skúsenosti s produkciou aj postprodukciou, ktoré boli na vysokej profesionálnej úrovni a dbali na to, aby všetko prebehlo tak, ako má,“ spomína módna návrhárka. 

Dominika Kozáková zaujala aj nás. Minulý rok na bratislavskom Mercedes-Benz Fashion Live! sme jej udelili ocenenie REFRESHER fashion talent. Toto ocenenie je určené pre návrhára/návrhárku, ktorý/-á dokáže svojimi výtvormi osloviť mladú generáciu. 

My sme si zamilovali Dominikinu výraznú a originálnu inšpiráciu moderným cirkusom, ktorá sa prejavuje v jej odvážnych strihoch, výrazných farbách a extravagantných technikách. ✨
refresher
Zdroj: Refresher, MBFL

Momentálne pripravuje novú kolekciu

Dominika momentálne pripravuje novú kolekciu, pri ktorej sa zameriava na kontrast medzi krehkosťou a silou. Pracuje s materiálmi, ktoré majú takmer organický charakter – jemné textúry, vrstvenie, ručné detaily a spája ich s výraznejšími, sochárskymi tvarmi. 

„Inšpiráciu nachádzam v prírode a jej cyklickosti, ale aj v osobných príbehoch, ktoré sa do odevu premietajú ako drobné stopy či spomienky. Chcem, aby kolekcia pôsobila ako intímny priestor – niečo, čo si človek oblečie nielen pre estetiku, ale aj pre pocit bezpečia a identity.“

Prezradila nám, že jej aktuálnym snom je predstaviť kolekciu na zahraničných týždňoch módy: „Nie ako cieľ sám o sebe, ale ako priestor, kde sa moja tvorba prirodzene stretne s globálnym kontextom. Zároveň túžim cestovať, zbierať príbehy a premieňať ich na nové kolekcie, siluety a detaily, ktoré nesú v sebe stopy rôznych kultúr.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Kozáková (@dominikakozakova_)

Ak je tvojím snom stať sa módnym návrhárom, Dominika ti odporúča hľadať vlastný hlas a naučiť sa trpezlivosti, pretože móda je disciplína, kde sa stretáva vášeň s vytrvalosťou.

 „Bez jednej z týchto zložiek sa cesta stáva veľmi ťažkou. Dôležité je nebáť sa pracovať s chybami, pretože práve ony nás učia autenticite. A nikdy nezabudnúť, že móda nie je len o odeve – je to spôsob, ako komunikujeme so svetom.“

„Byť umelcom nie je povolanie pre slabé povahy“

Podľa Dominiky je byť umelcom zdĺhavý a náročný proces plný nečakaných prekážok, pričom aj ona sa stále stretáva s výzvami, ktoré menia svoju podobu. „Umelec má mať pevnú psychiku, disciplínu, nekonečnú kreativitu, 100 % oddanosť, schopnosť zvládať frustráciu a nestabilitu. Inak povedané, nie je to povolanie pre slabé povahy. Najmä na Slovensku a v Česku, kde je umelecká tvorba stále často podceňovaná.“

Slovensko je pre Dominiku miesto, kde má korene a kde sa formovala jej tvorba. No cíti, že jej móda prirodzene komunikuje s medzinárodným kontextom – až tam získava svoju plnú rezonanciu.

„V zahraničí je väčší priestor pre experiment a otvorenosť, no domáce prostredie je pre mňa zdrojom autenticity a citlivosti, ktorá sa potom odráža aj v kolekciách,“ vysvetľuje.

Dizajnérka je najmä vďačná, za ľudí, ktorí jej pomáhali pri budovaní značky: „Karla Lažanská je pre mňa ako anjel strážny: stála pri mne v ťažkých chvíľach a sprevádza ma zložitými cestičkami života. Naše puto je postavené na dôvere a spoločnej láske k umeniu a kultúre. Naše stretnutia pôsobia ako zo scenára filmu – sprevádza ich bohatý kultúrny a intelektuálny život, ktorý je v Prahe prirodzenou súčasťou každodennosti.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Kozáková (@dominikakozakova_)

Zaujímalo nás, čo si myslí o štýle Slovákov – sú podľa nej viac konzervatívni alebo sa neboja ukázať? „Vnímam, že Slováci sú skôr opatrní, často volia funkčnosť a praktickosť. Ale postupne sa otvárajú – najmä mladšia generácia, ktorá sa nebojí byť odvážnejšia a osobitejšia,“ objasňuje štýl Slovákov Dominika.

Dodáva: „Verím, že štýl človeka by mal byť jeho osobným jazykom – spôsobom, ako bez slov vyjadruje, kto je. A keď to tak vnímame, hranice konzervatívnosti sa začnú prirodzene posúvať.“

Pokiaľ ťa zaujíma móda a chceš podporiť mladé lokálne talenty, príď do Bratislavy na 12. ročník Mercedes-Benz Fashion Live! – jediný módny event na Slovensku s medzinárodným dosahom, ktorý je súčasťou globálnej siete Mercedes-Benz Fashion Weeks.⁠ Čakajú ťa tri dni toho najlepšieho zo slovenskej módy. Vstupenku kúpiš od 15 eur.

Vstupenka na MBFL!
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdroj: vogue.cz
Náhľadový obrázok: Facebook/Dominika Dostálková, Foto: Lenka Janíčková, @filmarik
