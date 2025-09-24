Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith

Dominikine dizajny si okrem Rosalíe obľúbila aj DJ-ka Sita Abellan, Shygirl, Oklou, Eartheater, Bad Gyal, producent Sega Bodega či NEMO (víťaz Eurovízie 2024).
Dominika Kozáková je 29-ročná slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe, ktorá už 6 rokov buduje vlastný úspešný fashion brand. Od roku 2018 pravidelne prezentuje svoje kolekcie na Mercedes-Benz Prague Fashion Week a prezentovala sa aj v Madride.
Okrem módnych prehliadok mala návrhy v prestížnych svetových fashion magazínoch Vogue Italia, I-D, Dazed či Kaltblut. Jej kúsky si zamilovali známe osobnosti, ktoré majú fanúšikov po celom svete.
Chcela som, aby Rosalía mala nejaký kúsok odo mňa
Dominikine dizajny nosí napríklad španielska DJ-ka Sita Abellan, producent Sega Bodega, NEMO (víťaz Eurovízie 2024), britská speváčka Shygirl, Oklou, Eartheater, Bad Gyal a španielska speváčka Rosalía, ktorá je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia GRAMMY a jej hity poznáš aj z rádia či TikTok trendov.
„Každý sa ku mne dostal inak. Môj najväčší sen bolo, aby mala Rosalía nejaký kúsok odo mňa, keďže je to moja najobľúbenejšia speváčka – a nakoniec sa to aj splnilo. Stalo sa to cez jej najlepšiu kamarátku, ktorá jej ako darček kúpila jednu z mojich čiapok,“ hovorí o svojom milestone Dominika.
Pri Shygirl, Oklou alebo Eartheater ju kontaktovali priamo stylisti. Shygirl je zároveň kamarátka so speváčkou Kelsey Lu, ktorá tiež chcela pletenú mačaciu čapičku. O jeden Dominikin model požiadala aj stylistka Willow Smith.
„K umelcovi NEMO som sa dostala cez jeho režiséra a produkčný tím, ktorí ma oslovili kvôli natáčaniu promo videa na Eurovíziu. Neskôr si aj samotný NEMO vybral niekoľko kúskov,“ vysvetľuje Dominika.
Jej tvorba využíva vlnu z alpaky, kašmír a mohér
Tvorba Dominiky Kozákovej vyniká svojou farebnosťou, úpletovým materiálom, volánikmi, hravými, zvieracími motívmi, ktoré sa neboja provokovať spoločnosť odstránením rodových noriem a tradičnosti.
Dominika nám prezradila, že jej trvá približne pol roka vytvoriť kolekciu. Kľúčovým materiálom pre jej tvorbu je vlna z alpaky, kašmír a mohér (textilné vlákno zo srsti angorskej kozy), ktoré používa pri výrobe ručne pletených čiapočiek a doplnkov. Okrem iného využíva aj hodváb a plyšové látky, pričom experimentuje s textúrami a rôznymi aplikáciami.
„Nie som fanúšičkou rýchlych, povrchných trendov, ktoré vznikajú iba ako produkt algoritmov. Odev má podľa mňa niesť v sebe vrstvy – emóciu, odkaz, remeselnú hodnotu. Fascinuje ma, keď je niečo nadčasové a dokáže sprevádzať človeka dlhšie než len jednu sezónu,“ hovorí Dominika.
Inšpirujú ju ľudia, ktorí sa cez odev dokážu autenticky vyjadriť a zároveň v sebe nesú odvahu a krehkosť: „Preto mám rada napríklad Lady Gagu či Rosalíu – každá z nich pristupuje k móde ako k jazyku, cez ktorý komunikuje svoju identitu aj emócie, a pritom sa nebojí experimentovať“
Prvý veľký úspech zažila v roku 2018 na Mercedes-Benz Prague Fashion Week s cirkusovou kolekciou „FREAK SHOW,“ ktorá bola súčasťou VAN GRAAF Junior talent – súťaže pre začínajúcich módnych návrhárov.
„Bol to skvelý zážitok. Mám veľmi rada výzvy a toto bol určite obrovský skok oproti Bratislave – najmä vďaka širokému spektru lookov, organizácií, umelcov a dizajnérskej tvorby, kde som sa cítila ako vo svojom prirodzenom prostredí. Získala som úžasné skúsenosti s produkciou aj postprodukciou, ktoré boli na vysokej profesionálnej úrovni a dbali na to, aby všetko prebehlo tak, ako má,“ spomína módna návrhárka.
My sme si zamilovali Dominikinu výraznú a originálnu inšpiráciu moderným cirkusom, ktorá sa prejavuje v jej odvážnych strihoch, výrazných farbách a extravagantných technikách. ✨
Momentálne pripravuje novú kolekciu
Dominika momentálne pripravuje novú kolekciu, pri ktorej sa zameriava na kontrast medzi krehkosťou a silou. Pracuje s materiálmi, ktoré majú takmer organický charakter – jemné textúry, vrstvenie, ručné detaily a spája ich s výraznejšími, sochárskymi tvarmi.
„Inšpiráciu nachádzam v prírode a jej cyklickosti, ale aj v osobných príbehoch, ktoré sa do odevu premietajú ako drobné stopy či spomienky. Chcem, aby kolekcia pôsobila ako intímny priestor – niečo, čo si človek oblečie nielen pre estetiku, ale aj pre pocit bezpečia a identity.“
Prezradila nám, že jej aktuálnym snom je predstaviť kolekciu na zahraničných týždňoch módy: „Nie ako cieľ sám o sebe, ale ako priestor, kde sa moja tvorba prirodzene stretne s globálnym kontextom. Zároveň túžim cestovať, zbierať príbehy a premieňať ich na nové kolekcie, siluety a detaily, ktoré nesú v sebe stopy rôznych kultúr.“
Ak je tvojím snom stať sa módnym návrhárom, Dominika ti odporúča hľadať vlastný hlas a naučiť sa trpezlivosti, pretože móda je disciplína, kde sa stretáva vášeň s vytrvalosťou.
„Bez jednej z týchto zložiek sa cesta stáva veľmi ťažkou. Dôležité je nebáť sa pracovať s chybami, pretože práve ony nás učia autenticite. A nikdy nezabudnúť, že móda nie je len o odeve – je to spôsob, ako komunikujeme so svetom.“
„Byť umelcom nie je povolanie pre slabé povahy“
Podľa Dominiky je byť umelcom zdĺhavý a náročný proces plný nečakaných prekážok, pričom aj ona sa stále stretáva s výzvami, ktoré menia svoju podobu. „Umelec má mať pevnú psychiku, disciplínu, nekonečnú kreativitu, 100 % oddanosť, schopnosť zvládať frustráciu a nestabilitu. Inak povedané, nie je to povolanie pre slabé povahy. Najmä na Slovensku a v Česku, kde je umelecká tvorba stále často podceňovaná.“
Slovensko je pre Dominiku miesto, kde má korene a kde sa formovala jej tvorba. No cíti, že jej móda prirodzene komunikuje s medzinárodným kontextom – až tam získava svoju plnú rezonanciu.
„V zahraničí je väčší priestor pre experiment a otvorenosť, no domáce prostredie je pre mňa zdrojom autenticity a citlivosti, ktorá sa potom odráža aj v kolekciách,“ vysvetľuje.
Dizajnérka je najmä vďačná, za ľudí, ktorí jej pomáhali pri budovaní značky: „Karla Lažanská je pre mňa ako anjel strážny: stála pri mne v ťažkých chvíľach a sprevádza ma zložitými cestičkami života. Naše puto je postavené na dôvere a spoločnej láske k umeniu a kultúre. Naše stretnutia pôsobia ako zo scenára filmu – sprevádza ich bohatý kultúrny a intelektuálny život, ktorý je v Prahe prirodzenou súčasťou každodennosti.“
Zaujímalo nás, čo si myslí o štýle Slovákov – sú podľa nej viac konzervatívni alebo sa neboja ukázať? „Vnímam, že Slováci sú skôr opatrní, často volia funkčnosť a praktickosť. Ale postupne sa otvárajú – najmä mladšia generácia, ktorá sa nebojí byť odvážnejšia a osobitejšia,“ objasňuje štýl Slovákov Dominika.
Dodáva: „Verím, že štýl človeka by mal byť jeho osobným jazykom – spôsobom, ako bez slov vyjadruje, kto je. A keď to tak vnímame, hranice konzervatívnosti sa začnú prirodzene posúvať.“