Zayn Malik mal vo One Direction čeliť rasizmu. Naznačil to v novom tracku

Zayn Malik, bývalý člen kapely One Direction, sa opäť postavil do svetla reflektorov.

Vo víkendovej ukážke novej skladby, ktorú zverejnil na Instagrame, Zayn rapuje: „I worked hard in a white band / And they still laughed at the Asian“ čo vo voľnom preklade znamená, že hoci spieval v bielej chlapčenskej kapele, i tak sa nevyhol narážkam verejnosti na svoj pôvod.



Ako píše Rolling Stone, tieto slová z pripravovaného tracku s názvom „Fuchsia Sea“ (rovnaký názov niesla aj jedna zo skladieb na jeho minuloročnom albume Room Under the Stairs) jasne poukazujú na osobnú traumu a predsudky, ktorým čelil ako jediný člen ázijského pôvodu v jednej z najslávnejších boybandových formácií sveta.

Ukážka skladby ukazuje Zayna v novom žánrovom nastavení - tentokrát mieša introspektívny hip-hop s klavírnym beatom, pričom sa posúva ďalej od soulovo-country estetiky jeho predchádzajúceho albumu.

Zayn, syn pakistanského moslima a anglickej matky s írskymi koreňmi, už v minulosti otvorene hovoril o rasizme, ktorému čelil ako dieťa v Bradforde. V rozhovore z roku 2012 sa vyjadril, že počas obdobia vo One Direction čelil na internete výzvam plným nenávisti. „Hovorili o mne odporné veci, že som terorista a podobne. Ako to môžu povedať a prejsť im to?“

Zdroj: Wikimedia Commons/First Access Entertainment/volně k použití

Zatiaľ nie je jasné, kedy nový track vyjde celý, no ukážka už teraz vyvolala silnú reakciu fanúšikov aj médií. Zayn tak pokračuje vo svojej ceste nie len hudobne, ale aj ako hlas, ktorý odmieta mlčať o témach, ktoré sa často zametajú pod koberec.