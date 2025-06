Po tom, čo s ikonickou škodovkou zvládli najchladnejšie obývané mesto, ich teraz čaká ďalšia extrémna výzva.

Mladí Slováci sa rozhodli vycestovať za veľkú mláku. Samo o sebe to neznie nijako výnimočne – no oni sa rozhodli cestovať netradične, a to so starou Feliciou. Ich cesta má podľa nich hlbší význam. S touto istou Feliciou sa totiž v minulosti dostali až do Ojmjakonu – najchladnejšieho obývaného miesta na svete. Dnes však mieria opačným smerom – do najteplejšieho.

Ich súčasný najbližší cieľ sa nachádza v Dead Valley a potom mieria priamo na sever. „Chceme sa dostať až na Aljašku, na jej najsevernejší bod, kam sa dá dostať autom. To je náš hlavný cieľ,“ prezradili pre Refresher.

Príprava im zabrala vyše dva mesiace a stála ich niekoľko tisíc eur. Najprv sa vraj do USA dostala Felicia, až potom oni. „My sme leteli lietadlom, až keď auto prišlo. Felda bola na ceste od odovzdania až po naše prijatie presne 40 dní. Na oceáne sa v kontajneri plavila čistých 16 dní,“ vysvetľujú.

Zatiaľ si počas výletu užívajú pohodu. „Naša cesta len začala, sme na ceste druhý týždeň. Počas celej expedície prejdeme vyše 30-tisíc kilometrov a budeme tu celé tri mesiace. Zatiaľ žiadne zásadné negatíva,“ prezradili.

A ako to zvláda Felicia? „S Feldou menšie zádrhely boli a ešte aj budú. Teplo znáša horšie ako mrazy do - 50, ktoré sme zažili pred rokom a pol.“ Opýtali sme sa aj na ich plány do budúcna. „Sledujte náš YouTube, tam plánujeme veľký výstup z tejto cesty – momentálne sme ešte len na začiatku, pred nami sú dva a pol mesiaca,“ nateasovali nás chalani.