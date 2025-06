Bigfoot vo vlogoch cvičí na workoutovom ihrisku a testuje elektronické cigarety.

Český Bigfoot valcuje sociálne siete. Ak si o ňom ešte nepočul, ide o bytosť pripomínajúcu gorilu, ktorá robí denné vlogy v češtine. Znie to veľmi sci-fi, ale túto schopnosť nadobudla vďaka umelej inteligencii, a to predovšetkým najmä s nedávnym príchodom programu Veo 3 spoločnosti Google, vďaka ktorému kvalita videoobsahu generovaného AI prudko vzrástla.

Autor bigfoota nezverejňuje svoju identitu, no o umelú inteligenciu sa zaujíma dlhodobo. Ako nám prezradil, sám je vyznávačom AI humoru, a tak chcel vytvoriť niečo, čo si nájde svoje publikum. „Český Bigfoot pre mňa predstavuje ideálne spojenie kreativity, aj keď by mohlo byť veľa ľudí proti,“ hovorí.

Viacerých zaujíma, v akých programoch sa mu darí generovať presvedčivý obsah. Podľa jeho slov používa bežné komerčné nástroje a modely, ktoré fungujú na báze mesačných poplatkov. Ako hovorí, nie sú náklady ani príliš vysoké, ani nízke. „Rozhodne to nie je ako predplatné na Spotify,“ objasnil.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Český Bigfoot 👣 (@ceskybigfoot)

Inšpiráciu berie z komentárov

Každé video je iné a zobrazuje bigfoota v úplne inej situácii. Zaujímalo nás preto, ako dlho trvá vytvoriť priemerný klip. „Záleží to od dĺžky a zložitosti. Jednotlivé fragmenty sú hotové behom pár minút, ale celý proces vrátane nápadov, zhotovenia promptov, regenerovania pokazených častí a podobne je dlhší. Môže zabrať desiatky minút až nižšie jednotky hodín,“ vysvetľuje.

Podobné videá sú vo svete aktuálne veľmi virálne a zahraničím sa inšpiroval aj český tvorca. „Prvotná inšpirácia prišla zo zahraničného kanálu, ale obsah nových videí sa snažím vymýšľať a prispôsobovať českému prostrediu. Inšpiráciu čerpám z komentárov a feedbackov, ktoré dostávam. Za to by som chcel poďakovať,“ hovorí a českým fanúšikom odkazuje, že im úprimne ďakuje, pretože bez nich by profil nebol.

Tvorca je otvorený aj ďalšiemu rozvoju bigfoota, v prípade že by sa profil rozrástol. Je pripravený a odhodlaný venovať sa mu intenzívnejšie. Aktuálne na jeho profile nájdeš zatiaľ len tri videá, no tie sa za krátky čas stali hotovým virálom. Aktuálne majú dokopy cez 850-tisíc videní. AI postavička vo vlogoch opeká, cvičí na workoutovom ihrisku, vyvaľuje sa na nafukovačke na jazere či skúša elektronické cigarety, ktoré našiel po tínedžeroch v lese.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Český Bigfoot 👣 (@ceskybigfoot)