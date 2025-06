Úroveň reálnosti sa z roka na rok a dokonca aj z mesiaca na mesiac posúva vpred.

Spoločnosť Impossible AI Cinema využíva umelú inteligenciu na vytváranie množstva obsahu. Starovekí Gréci vás prevedú ulicami Atén, prenesú pod schody do komory Harryho Pottera alebo premenia sochy do životnej podoby. Donedávna však obsah existoval len bez zvuku s hudbou. Teraz už nie.

„Baví ťa tvoja práca?“ pýta sa moderátorka AI kata. On odpovedá: „Áno, je to poctivá práca. A nikto neodmieta.“ Video je kompletne vytvorené umelou inteligenciou a obsahuje voiceover, v ktorom postavy hovoria moderným britským prízvukom. „AI odmietla generovať starý anglický prízvuk, takže som to musel urobiť takto,“ píše autor príspevku v komentároch.

Okrem Anglicka sa v príspevkoch Impossible AI Cinema objavuje aj staroveký Rím alebo Londýn počas priemyselnej revolúcie. Nie je to však jediný profil, ktorý zdieľa video obsah vytvorený umelou inteligenciou.

S príchodom nového programu Veo 3 spoločnosti Google kvalita videoobsahu generovaného umelou inteligenciou prudko vzrástla. Treba však dodať, že spomínané stredoveké rozhovory sa v posledných dňoch na internete uchytili vôbec najlepšie a ľudia sa zabávajú nad kreativitou autora, ktorá dala vzniknúť tomuto výtvoru AI.