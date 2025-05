Chyby sa stávajú aj v televíznom vysielaní.

V najnovšom diele vedomostnej relácie Duel sa stala nečakaná a vtipná chyba, ktorá pobavila divákov aj štáb. Počas súťaže si jeden z mužských účastníkov všimol, že na obrazovke sa mu objavuje meno „Gabika“, ktoré svietilo nad počítadlom jeho peňažného stavu. S vážnou tvárou sa rozhodol túto zámenu uviesť na pravú mieru.

„Ja tam mám Gabiku napísanú. To nevadí?“ povedal súťažiaci moderátorovi Gregorovi Marešovi, čím spustil smiech v štúdiu aj medzi divákmi. Súťažaci si to totiž podľa všetkého všimol už skôr, no nechcel spôsobiť chaos. „Ja som vás nechcel vyrušiť,“ vtipne uviedol hráč. Tento moment sa okamžite stal virálnym a šíril sa po sociálnych sieťach, kde si získal množstvo pozitívnych reakcií.

Zdieľal ho aj oficiálny účet spomínanej vedomostnej relácie. „Súťaž, kde rozhoduje vedomosť, rýchlosť a… správne meno,“ napísali v popisku k videu.

Chyby sa stávajú, no tento nečakaný moment ukázal, že aj v televíznom prostredí je miesto pre humor a ľudskosť.