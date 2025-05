Švédsko prirovnáva OnlyFans k prostitúcii. Zavádzajú prísne opatrenia, v hre je aj úplný zákaz platformy

Švédsky parlament v utorok schválil nový zákon, ktorý stavia nákup sexuálneho obsahu na internete na rovnakú úroveň ako prostitúciu. Platenie za sex je vo Švédsku nezákonné a odteraz bude trestným činom aj platenie za sexuálne služby na diaľku.

Zákon má vstúpiť do platnosti 1. júla a je zameraný predovšetkým na živé vysielanie a špeciálne video na požiadanie, uvádzajú USA Today a New York Post. Tie sú mimoriadne obľúbené u tvorcov a tvorkýň na online platformách a zarábajú na nich veľa peňazí. Tí najúspešnejší môžu na OnlyFans zarobiť stovky miliónov ročne.

„Je to nová forma nákupu sexuálnych služieb a je najvyšší čas modernizovať legislatívu tak, aby zahŕňala aj digitálne platformy," cituje New York Post švédsku poslankyňu Teresu Carvalhovú. Používatelia OnlyFans by v prípade neuposlúchnutia mohli skončiť vo väzení.

Zákon má však stále umožniť ľuďom sledovať a platiť za vopred nahraný obsah a živé prenosy, ktoré si nevyžiadali priamo od tvorcu osobne.

Zakážu celý OnlyFans?

Vo Švédsku sa však ozývajú hlasy, ktoré žiadajú, aby pripravovaný zákon bol ešte radikálnejší a platformy ako OnlyFans úplne zakázal. Či budú vypočuté a švédske hviezdy OnlyFans skutočne čoskoro umlčia, zatiaľ nie je jasné. OnlyFans je už zakázaná napríklad v Turecku.