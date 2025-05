Vek je len číslo. Atlétka Kathy Bergen prekonala svetový rekord v skoku do výšky pre ľudí nad 85 rokov

Športu sa začala venovať až po päťdesiatke a za ten čas nazbierala nespočetné množstvo rekordov.

Američanka Kathy Bergen oslavuje tento rok 86. narodeniny a je stále plná energie a vitality. Práve sa stala držiteľkou rekordu v skoku do výšky pre ľudí nad 85 rokov. Atlétkou sa stala v 54 rokoch. Ako matka piatich detí však k športu nepristupovala s veľkými ambíciami.

Jej jedinými predchádzajúcimi športovými záujmami boli dva roky stredoškolského basketbalu, mnoho rokov hrania tenisu a príležitostná hra štvorhry s manželom. Práve pri naháňaní loptičky v týchto tenisových zápasoch si jej manžel všimol, že je pomerne rýchla.

Obaja sa zúčastnili na olympijských hrách seniorov v Pasadene v roku 1994, kde sa ukázala jej relatívna rýchlosť v porovnaní s ostatnými ľuďmi v jej vekovej skupine. Koncom roka 1996 už bola držiteľkou amerického rekordu W55 v skoku do výšky.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by Bleacher Report (@bleacherreport)



Je tiež držiteľkou svetového rekordu v behu na 100 m v kategórii W70 a v skoku do výšky. Rovnako je aj držiteľkou halových svetových rekordov v skoku do výšky v kategórii W65, v šprinte na 60 m, na 200 m a v skoku do výšky v kategórii W70. Je tiež najstaršou ženou, ktorá zabehla 100 metrov pod 15 sekúnd a 200 metrov pod 32 sekúnd.

Je tiež prvou 70-ročnou ženou, ktorá prekonala hranicu 1,30 m v skoku do výšky na majstrovstvách USATF Masters 2010 v Sacramente. Má profesionálneho trénera, ktorý pracuje s atlétmi mladšími o viac ako 50 rokov.

Pod videom nájdeš komentáre ako: „Byť schopný behať, skákať a potom sa ešte v 85 rokoch dvíhať, je úplne úžasné.“ A my nemôžeme nesúhlasiť. Kathy želáme veľa úspechov.