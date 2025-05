Slovenskí hokejisti prehrali svoj úvodný zápas majstrovstiev sveta proti Švédsku 0:5

Slovensko vstúpilo do MS v hokeji 2025 prehratým zápasom proti domácemu Švédsku.

Slovenská hokejová reprezentácia dnes večer nastúpila na svoj prvý zápas na Majstrovstvách sveta v hokeji 2025. Hneď na úvod ju čakal silný súper – domáce Švédsko.

Duel sa odohral v štokholmskej Avicii Arene a skončil priaznivo pre domácich za stavu 0:5. Prvé tri góly sme pritom inkasovali ešte v prvej tretine. Najbližšie nás čaká zápas so Slovinskom, a to už v nedeľu, 11. mája o 12:20.

Góly: 12. Backlund, 19. L. Carlsson, 20. Brodin, 39. Lindholm, 58. Zibanejad

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2025 sa uskutočnia od 9. do 25. mája v dánskom Herningu a švédskom Štokholme. V základnej A-skupine si Slovensko zmeria sily aj so Slovinskom, Rakúskom, Francúzskom, Kanadou, Lotyšskom a Fínskom. Do vyraďovacej fázy postúpia štyri najvyššie umiestnené tímy z každej skupiny.

Program Slovenska

Piatok – 9. máj, Slovensko – Švédsko, 20:20

Nedeľa – 11. máj, Slovensko – Slovinsko, 12:20

Pondelok – 12. máj, Slovensko – Rakúsko, 16:20

Streda – 14. máj, Slovensko – Francúzsko, 16:20

Sobota – 17. máj, Slovensko – Kanada, 20:20

Nedeľa – 18. máj, Slovensko – Lotyšsko, 20:20

Utorok – 20. máj, Slovensko – Fínsko, 16:20