Netflix ovládol film o matke, ktorej unesú dieťa. Akčný thriller poráža českú komédiu aj Toma Hardyho

Netflix sa pri filmoch ani nemusí veľmi snažiť a sledovanosť si vždy vyčaruje sám. Tentoraz ho získal akčný film z Nemecka.

„Sara, bývalá príslušníčka špeciálnych jednotiek, sa zo všetkých síl snaží vypátrať svojho syna, ktorý zmizol z amerického konzulátu. A pritom odhalí temné sprisahanie." To je synopsa nového filmu Netflixu s názvom Exterritorial, ktorý už niekoľko dní dominuje štatistikám sledovanosti.

Dokonca sa stal takým populárnym, že porazil aj veľmi obľúbenú Aristokratku vo varu a akčnú novinku Havoc s Tomom Hardym, ktorú režíroval režisér vychvaľovaného The Raid Gareth Evans. Každopádne, napriek vysokej sledovanosti na streamovacej platforme sa novinka z nemeckej produkcie neteší až takým skvelým recenziám.

Havoc Zdroj: Netflix

Na ČSFD má momentálne len 48 percent, na IMDB je na tom o niečo lepšie s hodnotením 5,8 z 10 a mizériu potvrdzuje aj Rotten Tomatoes, kde kritici film úplne obišli, zatiaľ čo diváci a diváčky mu dávajú 42 percent. Čo sa teda pokazilo?

Krátka recenzia

Nuž, film je na akčný žáner príliš pomalý. Z hlavnej hrdinky sa robí blázon, pričom si divák nie je istý, či to, čo tvrdí, je skutočne pravda, alebo len výplod utrápenej mysle, keďže hrdinka trpí posttraumatickým stresovým syndrómom spôsobeným jej minulosťou v armáde.

To, čo na papieri vyzeralo ako zaujímavá premisa, sa tu však zmenilo na spleť nezaujímavých scén, ktoré občas zahŕňajú jednu či dve štýlové akčné sekvencie s úspornou kontaktnou akciou natočenou na jeden záber. Alebo aspoň zostrihané tak, aby to tak vyzeralo.

Film pôsobí ako naťahovačka, scenár je veľmi priehľadný a s výnimkou niekoľkých hercov film vlastne neponúka nič, čo by človek nevidel už stokrát predtým a lepšie. Vo výsledku je 109-minútová stopáž skôr premrhaným potenciálom, pričom ženská variácia na Smrtonosnú pascu na konzuláte vyústi do hodinu a pol dlhej hry na mačku a myš. v ktorej sa konšpiračný príbeh ohýba do neuveriteľných polôh, len aby dej ako-tak držal pohromade.

Hity v máji

Uvidíme teda, ako dlho sa film udrží na prvej priečke a či ho náhodou čoskoro nenahradí ďalší akčný film, tentoraz z Francúzska a pokračovanie populárnej série Lost Bullet. Tretí film z tejto série príde do kín 7. mája. Úspechom by mohla byť aj komédia Nonnas s Vincom Vaughnom v hlavnej úlohe, ktorá sa premieta 9. mája. Ďalším veľkým hitom bude horor Fear Street: Prom Queen, ktorý sa na Netflixe objaví 23. mája.