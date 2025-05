Hľadali sme najlepšie rozjasňovače: Tieto produkty ti rozžiaria pleť a dodajú glow, ktorý ti budú kamošky závidieť

It's time to glow. ✨

Leto a šťavnatá, žiarivá pokožka idú ruka v ruke. Highlighterom (alebo rozjasňovačom) si môžeš zvýrazniť konkrétne črty na tvári – keď sa pohneš, tvár získava hĺbku a prirodzený lesk, ktorý ti dodá žiarivý vzhľad. Okrem toho ide o jednoduchý trik, ktorý dokonale lichotí pleti.

Ako si vybrať správnu konzistenciu? Záleží to na tvojich preferenciách. Vo všeobecnosti sa krémové a tekuté produkty lepšie vpijú do pokožky, splynú s make-upom a vytvoria pekný „glass skin“ efekt. Treba však myslieť na to, že sa počas dňa môžu trochu rozmazávať a obvykle nevydržia celý deň. Naopak, púdrové produkty majú intenzívnejší lesk a sú ideálne, ak ti záleží na dlhšej výdrži.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

L’Oréal Paris Lumi Stick Glass

Produkt má krémovú konzistenciu, ktorá splynie s pokožkou a dodá ti ten pravý „wet look.“ Ak by si si mala vybrať jeden produkt z nášho zoznamu, je to práve tento – veľa muziky za málo peňazí. Rozjasňovač je dostupný v dvoch odtieňoch.

Zdroj: Notino / L’Oréal Paris

Wet n Wild MegaGlo

Z cenovo dostupných alternatív sme vybrali púdrový rozjasňovač od značky Wet n Wild, pri ktorom užívatelia nešetrili pozitívnymi recenziami. Mokrý efekt však nečakaj, trblietky sú trochu výraznejšie. Za tú cenu sa však nesťažujeme.

Zdroj: Notino / Wet n Wild

SKKN by Kim Make-up Highlighter

Beauty značka Kim K je už dostupná aj u nás. Je dostupný v troch odtieňoch – my sme sa zamilovali do farby Honey Glow, ktorú vidíš aj na obrázku nižšie. Rozjasňovač má ľahučkú púdrovú textúru, ktorá na pokožke pôsobí takmer krémovo a jednoducho sa rozotiera.

Zdroj: Notino / SKKN

Benefit Cookie

Tento rozjasňovač je veľmi pigmentovaný a dodá ti intenzívny glow. Radšej použi menej, než si myslíš, že potrebuješ. Môžeš si byť istá, že v kozmetickej taške ti vydrží dlho. Má príjemnú a jemnú textúru, ktorá sa ľahko rozotiera.

Zdroj: Notino / Benefit

DIOR Rouge Blush Colour & Glow

Duo DIOR rozjasňovača a lícenky ti zaručí prirodzený svieži glow. Má púdrovo gélovú textúru, ktorá efektívne splynie s pokožkou. Mínusom je však pomerne vysoká cenovka pre štedrejšie rozpočty.

Zdroj: notino

LAMEL Insta BB Highlighter

Rozjasňovač má krémovú konzistenciu, ľahko sa rozotiera a dodá ti prirodzený efekt. Navyše, vďaka dostupnej cenovke stojí za vyskúšanie.

Zdroj: Notino / lamel

Anastasia Beverly Hills Glow Kit Sugar

Značka Anastasia Beverly Hills nechýba v kufríku mnohých vizážistov. Paletka obsahuje 4 púdrové rozjasňovače, ktoré sa dajú všestranne využiť.

Zdroj: Notino / Anastasia Beverly Hills

Bobbi Brown Highlighting Powder

Rozjasňovače Bobbi Brown majú takmer až metalický glow a sú dostupné vo viacerých odtieňoch. Určite ich oceníš aj ako očné tiene. Majú špecifickú konzistenciu, ide o inovatívny hybrid gélu a púdru.

Zdroj: Notino / Bobbi Brown

theBalm Lou Manizer Luminizer

Z viac ako 100 recenzií na Notino má tento rozjasňovač (odtieň Mary 9) takmer 5 hviezdičiek. Plusové body si vyslúžil hlavne za prirodzený efekt, príjemnú farbu aj zloženie.

Zdroj: Notino / theBalm

L’Oréal Paris Wake Up & Glow Glow Mon Amour

13,70 € s kódom BRANDS

Slovami chvály nešetrili recenzentky ani pri tekutom rozjasňovači Wake Up & Glow Glow Mon Amour. Je výrazný, ale napriek tomu ti dodá mokrý, prirodzenejší glow bez viditeľných trblietok.

Zdroj: Notino / L’Oréal Paris

BONUS: Nuxe Huile Prodigieuse Or

Okrem šťavnatej a lesklej pleti milujeme aj žiarivú pokožku na tele. Rozjasňovače z nášho zoznamu vyššie môžeš samozrejme použiť aj na telo. My však počas letných mesiacov nedáme dopustiť na ikonický suchý olej Nuxe s trblietkami. Je mierne parfumovaný, vonia ako kvet pomarančovníka, magnólia, vanilka a drevo.